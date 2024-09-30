Проверь свой паспорт — определяем числовой код твоей судьбы

Важно! Паспорт по закону меняют дважды — в 14 и 45 лет. Именно в этот период, по мнению нумерологов, у человека происходит смена целей и приоритетов. Если человек теряет паспорт или случайно портит его, то это означает, что энергетика документа несовместима с энергетикой владельца.