Проверь свой паспорт — определяем числовой код твоей судьбы

Posted 30 сентября, 13:59
Published 30 сентября, 13:59
Modified 30 сентября, 13:59
Updated 30 сентября, 13:59
Рассчитать нумерологическое число своего паспорта просто — складываем последовательно все числа серии и номера. Получившаяся цифра должна быть в диапазоне от 1 до 9.
Эта цифра характеризует образ владельца и подсказывает, на какие аспекты жизни следует обратить внимание, какие качества раскрыть, а над какими поработать.
Важно! Паспорт по закону меняют дважды — в 14 и 45 лет. Именно в этот период, по мнению нумерологов, у человека происходит смена целей и приоритетов. Если человек теряет паспорт или случайно портит его, то это означает, что энергетика документа несовместима с энергетикой владельца.
Подчеркивает лидерские качества, стремление к успеху и власти. Вас воспринимают как сильную личность, но стоит поработать над собой — иногда вы сильно жестоки на пути к успеху.
Человек с энергетикой «двойки» отлично работает в команде. Он любимец коллектива, имеет много друзей, любит всем помогать. Но чужие приоритеты порой мешают вам реализовать собственные планы.
Это число творческих людей, людей с нестандартным мышлением. Развивать творческий потенциал вам может мешать неуверенность в своих силах. Поработайте над этим.
Очень ответственные и трудолюбивые люди, которые могут добиться любых целей. Они просто фонтанируют идеями и потому им бывает сложно сосредоточиться на чем-то одном.
Непредсказуемые и коммуникабельные личности. Легко меняют работу, место жительства и привязанности. Учитесь терпению и не пытайтесь получить от жизни всё и сразу.
Обладают обостренным чувством справедливости, что немало осложняет им жизнь. Вы серьезны, ответственны, надежны, поэтому люди к вам тянутся. Иногда мешает лишняя эмоциональность, из-за которой вы может впадать в крайности.
Вы самостоятельны и обладаете независимым характером. Поэтому надеетесь только на себя и склонны к уединению. Но постоянное самокопание может привести к депрессиям.
У «восьмерок» материальный интерес стоит на первом месте. Вы никогда не будете знать полного отсутствия денег. Из-за постоянного стремления к материальной стабильности может не хватать времени на себя.
«Девятки» сентиментальны и ранимы. На первом месте для них духовность и самопожертвование. Научитесь не только отдавать, но и принимать помощь.
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