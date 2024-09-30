Предвестник беды и скорой смерти: почему на ночь нельзя оставлять нож на столе — что говорят приметы

Posted 30 сентября, 15:32
Published 30 сентября, 15:32
Modified 30 сентября, 15:32
Updated 30 сентября, 15:32
Еще в древние времена люди крайне осторожно относились к ножам, и не только потому, что ими было легко пораниться. К примеру, нельзя было вертеть нож без дела в руке и играть им, поскольку это могло привлечь в дом конфликты и ссоры. Кроме того, не было принято передавать кому-то нож черенком вперед — это тоже считалось предвестником скандала и конфликта.
Многие знают о том, что нож нельзя оставлять на ночь на столе. С чем связана эта примета? На Руси люди боялись, что этот нож может оказаться в руках беса, и им он зарежет человека. Особенно опасно было оставлять на ночь нож на столе, если в доме была беременная женщина, — считалось, что ребенок может погибнуть, не родившись. Поэтому с наступлением темноты все столовые приборы, не только ножи, было принято убирать со стола.
С ножами связаны и положительные приметы — правда, на Руси большая их часть так или иначе была связана с уходом человека в мир иной. В некоторых губерниях в России считалось, что нож способен отсрочить приход смерти, поэтому прибор клали на стол, если в доме был умирающий, но нужно было дождаться прихода священника.
Если на улице шел сильный град, нож обычно выставляли за окно — люди верили, что это помогает укрощать стихию. Кроме того, нож считался сильным оружием в борьбе с ведьмами и колдунами. Необходимо было воткнуть его в дверь или в оконную раму того дома, где жил колдун, чтобы поразить его.
Достаточно интересная примета: если ребенок никак не мог начать ходить, считалось, что нужно перерезать ножом невидимые веревки — они располагались между ног. Так что родители или кто-то из родственников должны были совершить такое движение, чтобы малыш наконец-то пошел.
Не самым благоприятным знаком считалось найти нож на дороге. Считалось, что такая находка влечет за собой период неудач, вплоть до скорого ухода из жизни. Также на Руси старались не класть нож так, чтобы его острие смотрело вверх, — считалось, что это привлекает в дом беду.
Почему нельзя есть с ножа? Многие наверняка слышали примету, согласно которой человек, если он так делает, становится злым и скандальным. В эту примету верят до сих пор, равно как и в ту, согласно которой не рекомендуется преподносить ножи в качестве подарка, — это считается недобрым знаком.
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