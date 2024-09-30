Предвестник беды и скорой смерти: почему на ночь нельзя оставлять нож на столе — что говорят приметы

Многие знают о том, что нож нельзя оставлять на ночь на столе. С чем связана эта примета? На Руси люди боялись, что этот нож может оказаться в руках беса, и им он зарежет человека. Особенно опасно было оставлять на ночь нож на столе, если в доме была беременная женщина, — считалось, что ребенок может погибнуть, не родившись. Поэтому с наступлением темноты все столовые приборы, не только ножи, было принято убирать со стола.