Осень интересно! 6 захватывающих книг для чтения осенними вечерами

Прошло уже пять десятилетий с момента выхода «Вина из одуванчиков», и теперь мы можем узнать всю историю целиком. Продолжение знаменитого романа под названием «Лето, прощай» вышло только в начале 2000-х. Действие происходит через два года после событий первой книги, и в новом произведении мы видим, как главный герой, Дуглас, начинает осознавать, что он взрослеет. Это довольно грустное осознание, ведь, как ни воюй со временем, оно все равно победит.