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Posted 30 сентября, 09:52

Published 30 сентября, 09:52

Modified 30 сентября, 09:52

Updated 30 сентября, 09:52

Нельзя покупать в масс-маркетах — 7 вещей, на которых лучше не экономить

Нельзя покупать в масс-маркетах — 7 вещей, на которых лучше не экономить

30 сентября 2024, 09:52
Фото: freepik.com
Нельзя покупать в масс-маркетах — 7 вещей, на которых лучше не экономить
Попытки сэкономить на распродажах и в масс-маркетах ежегодно разоряют тысячи модниц. И всё потому, что есть вещи, на которых категорически нельзя экономить. Составили стоп-лист вещей, которые нельзя покупать в «массовках» ни при каких обстоятельствах.

Трикотаж

Дешевый трикотаж в масс-маркетах никогда не отличается качественным составом. Чаще всего трикотажные изделия состоят на 80–90% из синтетики, даже если на свитере написано «из кашемира». Если синтетика составляет более 50% трикотажного изделия, его лучше не покупать — такая вещь быстро превратится в тряпку.

Дешевый трикотаж в масс-маркетах никогда не отличается качественным составомДешевый трикотаж в масс-маркетах никогда не отличается качественным составом
Дешевый трикотаж в масс-маркетах никогда не отличается качественным составом. Фото: freepik.com

Косметика

Косметика — деликатный товар. Если она состоит из дешевых компонентов, то это отразится на результатах использования косметики. И аллергические реакции — еще самое безобидное, что можно получить при применении дешевой косметики.

И аллергические реакции — еще самое безобидное, что можно получить при применении дешевой косметикиИ аллергические реакции — еще самое безобидное, что можно получить при применении дешевой косметики
И аллергические реакции — еще самое безобидное, что можно получить при применении дешевой косметики. Фото: Изображение Midjourney

Обувь

Трендовую обувь в масс-маркетах, как правило, изготавливают на один сезон. Да, вы можете покрасоваться в модной обуви, сделанной под известный тренд. Но она не прослужит долго. Кроме того, такая обувь часто неудобна при ходьбе, а это может сказаться на здоровье ног.

Трендовую обувь в масс-маркетах, как правило, изготавливают на один сезонТрендовую обувь в масс-маркетах, как правило, изготавливают на один сезон
Трендовую обувь в масс-маркетах, как правило, изготавливают на один сезон. Фото: Изображение Midjourney

Костюм

Что точно не стоит покупать на распродажах, так это деловой костюм. Дешевый костюм видно сразу — по материалу и фурнитуре. Произвести впечатление на работе в таком костюме вряд ли удастся.

Что точно не стоит покупать на распродажах, так это деловой костюмЧто точно не стоит покупать на распродажах, так это деловой костюм
Что точно не стоит покупать на распродажах, так это деловой костюм. Фото: freepik.com

Бижутерия

В масс-маркетах попадается довольно неплохая бижутерия, имитирующая известные бренды. Ее есть смысл покупать, если вы планируете надеть ее в каком-то определенном случае. Для повседневной носки она не годится. Дешевая бижутерия быстро ржавеет и тускнеет.

В масс-маркетах попадается довольно неплохая бижутерия, имитирующая известные бренды.В масс-маркетах попадается довольно неплохая бижутерия, имитирующая известные бренды.
В масс-маркетах попадается довольно неплохая бижутерия, имитирующая известные бренды.. Фото: freepik.com

Декорированные изделия

Пайетки, стразы, бусинки, перья — всё это очень недолго держится на дешевых вещах. Готовьтесь к тому, что декор отвалится почти сразу после покупки. А стирки таким вещам точно не пережить.

Пайетки, стразы, бусинки, перья — всё это очень недолго держится на дешевых вещахПайетки, стразы, бусинки, перья — всё это очень недолго держится на дешевых вещах
Пайетки, стразы, бусинки, перья — всё это очень недолго держится на дешевых вещах. Фото: freepik.com

Искусственная кожа

Изделия из искусственной кожи в масс-маркетах даже выглядят дешево. Одежда, как правило, на 95% состоит из химических материалов, и ее даже надевать неприятно, поскольку она не пропускает воздух. Такие вещи очень быстро портятся: кожа лопается и линяет.

Изделия из искусственной кожи в масс-маркетах даже выглядят дешевоИзделия из искусственной кожи в масс-маркетах даже выглядят дешево
Изделия из искусственной кожи в масс-маркетах даже выглядят дешево. Фото: freepik.com
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