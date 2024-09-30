Нельзя покупать в масс-маркетах — 7 вещей, на которых лучше не экономить

Трендовую обувь в масс-маркетах, как правило, изготавливают на один сезон. Да, вы можете покрасоваться в модной обуви, сделанной под известный тренд. Но она не прослужит долго. Кроме того, такая обувь часто неудобна при ходьбе, а это может сказаться на здоровье ног.