Нельзя покупать в масс-маркетах — 7 вещей, на которых лучше не экономить

Posted 30 сентября, 09:52
Published 30 сентября, 09:52
Modified 30 сентября, 09:52
Updated 30 сентября, 09:52
Дешевый трикотаж в масс-маркетах никогда не отличается качественным составом. Чаще всего трикотажные изделия состоят на 80–90% из синтетики, даже если на свитере написано «из кашемира». Если синтетика составляет более 50% трикотажного изделия, его лучше не покупать — такая вещь быстро превратится в тряпку.
Косметика — деликатный товар. Если она состоит из дешевых компонентов, то это отразится на результатах использования косметики. И аллергические реакции — еще самое безобидное, что можно получить при применении дешевой косметики.
Трендовую обувь в масс-маркетах, как правило, изготавливают на один сезон. Да, вы можете покрасоваться в модной обуви, сделанной под известный тренд. Но она не прослужит долго. Кроме того, такая обувь часто неудобна при ходьбе, а это может сказаться на здоровье ног.
Что точно не стоит покупать на распродажах, так это деловой костюм. Дешевый костюм видно сразу — по материалу и фурнитуре. Произвести впечатление на работе в таком костюме вряд ли удастся.
В масс-маркетах попадается довольно неплохая бижутерия, имитирующая известные бренды. Ее есть смысл покупать, если вы планируете надеть ее в каком-то определенном случае. Для повседневной носки она не годится. Дешевая бижутерия быстро ржавеет и тускнеет.
Пайетки, стразы, бусинки, перья — всё это очень недолго держится на дешевых вещах. Готовьтесь к тому, что декор отвалится почти сразу после покупки. А стирки таким вещам точно не пережить.
Изделия из искусственной кожи в масс-маркетах даже выглядят дешево. Одежда, как правило, на 95% состоит из химических материалов, и ее даже надевать неприятно, поскольку она не пропускает воздух. Такие вещи очень быстро портятся: кожа лопается и линяет.
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