Квартира, которая принесет несчастье: какое жилье нельзя покупать ни в коем случае

От квартир с оригинальной планировкой специалисты по Васту советуют отказаться. Оптимальный вариант — жилье, которое по форме напоминает прямоугольник или квадрат. Это объясняется тем, что пространство визуально делится на восемь разных зон, каждая из которых «привязана» к определенной стороне света, отвечающей за ту или иную сферу жизни. Если хотя бы один сектор отсутствует, именно в нем будут появляться «пробоины» — деньги, работа, личная жизнь, здоровье. А в квартирах с прямоугольной или квадратной планировкой все секторы есть, поэтому и в жизни наступает баланс.