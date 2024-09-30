Квартира, которая принесет несчастье: какое жилье нельзя покупать ни в коем случае

Posted 30 сентября, 17:45
Published 30 сентября, 17:45
Modified 30 сентября, 17:45
Updated 30 сентября, 17:45
Согласно учению Васту, не следует покупать квартиру в доме, расположенном рядом с кладбищем, а именно — на расстоянии менее чем в километр от него. Такое соседство привнесет в жилье энергию умирания и угасания. Кроме того, не рекомендуется покупать квартиры в домах рядом с производственными предприятиями, мясокомбинатами, больницами и свалками, которые тоже формируют негативное поле.
От квартир с оригинальной планировкой специалисты по Васту советуют отказаться. Оптимальный вариант — жилье, которое по форме напоминает прямоугольник или квадрат. Это объясняется тем, что пространство визуально делится на восемь разных зон, каждая из которых «привязана» к определенной стороне света, отвечающей за ту или иную сферу жизни. Если хотя бы один сектор отсутствует, именно в нем будут появляться «пробоины» — деньги, работа, личная жизнь, здоровье. А в квартирах с прямоугольной или квадратной планировкой все секторы есть, поэтому и в жизни наступает баланс.
Если в квартире санузел расположен на востоке, северо-востоке или на севере, ее тоже лучше не покупать. Дело в том, что санузлы считаются наиболее грязными участками в жилище, а положительные энергии в дом приходят именно с востока, северо-востока и севера. И эти энергии, попадая в грязные места, попросту блокируются.
Стоит отказаться и от покупки квартиры, планировкой которой санузел предусмотрен в центре. Это грозит такой неприятностью, как синдром отложенной жизни — владельцы жилья перестают получать удовольствие от того, что с ними происходит, откладывают исполнение желаний на потом.
По учению Васту, не следует выбирать для жилья квартиры, в которых лоджии и окна выходят на южную сторону — в этом случае они станут проводниками негативной энергии. Более предпочтительны окна на восток, северо-восток и север — через них в квартиру, напротив, будет поступать только положительная энергия.
Не самый лучший вариант для жизни — квартира на верхнем этаже. Все, что выше седьмого этажа, по учению Васту, неблагоприятно — такое расположение отрывает человека от того, что называют вибрацией земли, разрывает связь с материей и лишает доступа к материальному благополучию. Живя в такой квартире, деньги будет зарабатывать гораздо сложнее, причем как мужчинам, так и женщинам.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14