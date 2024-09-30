Квадраты на ладонях: что они означают — объяснил хиромант

Что означает квадрат на линии Солнца? Это знак, который держит под защитой репутацию человека, его авторитет. Он защищает от недоброжелателей, оппонентов, обеспечивает победу в конкурентной борьбе. Наличие такого квадрата позволяет говорить о человеке как о счастливчике — часто в его жизни обстоятельства складываются удачно сами по себе, без его участия. Квадрат на холме Луны защищает людей, которые много времени проводят в поездках, путешествиях.