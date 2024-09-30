Квадраты на ладонях: что они означают — объяснил хиромант

Posted 30 сентября, 16:38
Published 30 сентября, 16:38
Modified 30 сентября, 16:38
Updated 30 сентября, 16:38
Как отмечает хиромант, практикующий под псевдонимом Белла Тесла, квадрат на холме Юпитера означает наличие у человека таланта, умения общаться и налаживать контакт практически с любыми людьми. Знак говорит о том, что человек может добиться больших успехов в выбранной сфере.
Квадрат на холме Сатурна — это не что иное, как защита, которую приобретает человек. Он сглаживает любые негативные факторы, нейтрализует неблагоприятное влияние извне. А еще такой квадрат говорит о том, что у человека сильная интуиция, и ему следует к ней почаще прислушиваться.
Квадрат на холме Меркурия, по мнению Беллы Тесла, представляет собой серьезную и мощную защиту от финансовых потрясений и потерь. Также этот знак считается защитой от отравления, несчастных случаев на воде.
Квадрат на холме Марса — настоящий оберег для военных. Это мощная защита во время боевых действий, сражений. Кроме того, как отмечает Белла Тесла, квадрат на холме Марса считается своего рода энергетическим зеркалом, которое отражает сглаз, пожелания зла.
Что означает квадрат на линии Солнца? Это знак, который держит под защитой репутацию человека, его авторитет. Он защищает от недоброжелателей, оппонентов, обеспечивает победу в конкурентной борьбе. Наличие такого квадрата позволяет говорить о человеке как о счастливчике — часто в его жизни обстоятельства складываются удачно сами по себе, без его участия. Квадрат на холме Луны защищает людей, которые много времени проводят в поездках, путешествиях.
Квадрат на холме Венеры, в отличие от аналогичных знаков, имеет негативное значение. Этот знак Белла Тесла предлагает считать предупреждением — человеку нельзя переступать закон, совершать преступления, поскольку риск лишиться свободы для него очень высок. Ему стоит избегать неоднозначных, рискованных ситуаций.
Квадрат на линии жизни предупреждает об испытаниях, которые могут поджидать человека, а на линии судьбы этот знак символизирует трудности в карьере. Можно попробовать рассчитать и представить шкалу возраста и понять, в какой именно период своей жизни человек с такими неприятностями может столкнуться.
Что означает квадрат на линии головы? Это знак, который обеспечивает человеку защиту от негативных воздействий на голову — например от различных травм и даже от нервного напряжения.
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