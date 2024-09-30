Кто ты — бумер, зумер или миллениал? Разберёмся, к какому поколению ты принадлежишь!

Posted 30 сентября, 06:37
Published 30 сентября, 06:37
Modified 30 сентября, 06:37
Updated 30 сентября, 06:37
Согласно теории поколений, люди, рожденные в определенный период, обладают схожими установками и ценностями. Условия, в которых им приходится жить, делают их теми, кто они есть. При этом смена условий циклична: после золотого века наступает очередной кризис, за ним восстановление, подъем — и снова золотой век. Ориентируясь на эту схему, можно дать обобщенную характеристику поколению, пережившему те или иные времена.
В России концепция о разнице поколений на основе их американской классификации только начинает набирать популярность. Уже заметны различия двух систем: так, в США миллениалами называют людей 1980–2005 годов рождения, а в РФ таковыми принято считать людей, родившихся с 1984 по 2000 год.
Общая классификация поколений в РФ выглядит следующим образом.
Тяжелые годы войны и сталинских репрессий сделали представителей этого поколения осмотрительными, экономными и заботливыми. Они очень ценят близких, всегда имеют сбережения на черный день и стараются жить в соответствии с законами и правилами.
Люди, родившиеся в эпоху новых технических открытий, полетов в космос и относительного экономического спокойствия, как правило, отличаются оптимизмом. Культура спорта, походов и стройотрядов сделала их компанейскими, общительными, но не слишком приспособленными к глобальным переменам.
Люди, заставшие в детстве перестройку и переход к новым технологиям, как правило, являются скептиками. Они приверженцы индивидуализма и умеют строить карьеру, используя все доступные решения. Это поколение независимых людей, умеющих найти баланс между работой и семьей.
Поколение, на долю которого выпал не только переход из XX в XXI век, но и переход от аналоговых технологий к новейшим цифровым разработкам. Дети глобализации и резкого изменения в геополитической расстановке сил, они не спешат взрослеть, строить карьеру и семью.
Это прагматики эпохи социальных сетей и цифровых технологий. Они любят и ценят возможность работать на себя, спокойно переносят удаленку, однако часто не умеют делать что-либо на будущее, предпочитая результат здесь и сейчас.
Абсолютные аборигены цифрового мира, почти с рождения адаптированные к взаимодействию с гаджетами, искусственным интеллектом и виртуальной реальностью.
Конечно, во многом это понимание поколений представляет собой стереотип. Однако, возможно, кто-то узнал в описании себя или своих сверстников. Наверняка они типичные миллениалы, не так ли?
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