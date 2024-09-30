Какие ароматы привлекут в ваш дом деньги и удачу

Posted 30 сентября, 14:24
Published 30 сентября, 14:24
Modified 30 сентября, 14:24
Updated 30 сентября, 14:24
Аромат пачули наделяется множеством магических свойств, и в их числе — способность привлекать в дом деньги. Сам аромат отличается насыщенностью, имеет выраженный землистый оттенок.
Многим нравится приятный и теплый аромат корицы, однако немногие знают, что он считается настоящим магнитом для богатства. Зато это свойство корицы было хорошо знакомо жителям Древнего Египта. Кроме того, согласно учению Аюрведы, корица, а точнее ее аромат, — это действенное средство для эффективного перераспределения потоков финансов.
Освежающие и интенсивные цитрусовые ароматы тоже обладают способностью привлекать в дом деньги. В частности, эти запахи позволяют достигать договоренностей, связанных с финансами, на ваших условиях. Такие свойства имеют ароматы бергамота, грейпфрута. А аромат лимона позволяет быстрее свыкнуться с различными жизненными переменами.
Легкий мятный аромат — настоящая приманка для денег. Кроме того, этот запах символизирует собой приятные и радостные изменения и способен привлечь их в ваш дом. Он поможет вам быстрее принимать важные решения и находить новые возможности.
Считается, что аромат розмарина тренирует важное для финансового благополучия качество — умение принимать разные, в том числе достаточно щедрые и ценные, подарки. Так что этим ароматом совершенно точно стоит наполнить свою квартиру тем, у кого с этим есть трудности.
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