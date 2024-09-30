Какие ароматы привлекут в ваш дом деньги и удачу

Считается, что аромат розмарина тренирует важное для финансового благополучия качество — умение принимать разные, в том числе достаточно щедрые и ценные, подарки. Так что этим ароматом совершенно точно стоит наполнить свою квартиру тем, у кого с этим есть трудности.