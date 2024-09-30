Как сделать «волны-нирвана» — 5 вариантов модной прически

Posted 30 сентября, 05:46
Published 30 сентября, 05:46
Modified 30 сентября, 05:46
Updated 30 сентября, 05:46
«Волны-нирвана» — это прежде всего про естественность. Это такой «макияж без макияжа», но только в отношении волос.
Если у тебя не слишком длинные волосы, то для создания прически используй спрей с морской водой. Побрызгай немного спрея на корни и на всю длину волос, помни локоны слегка руками.
С длинными волосами придется немного потрудиться. Накрути локоны на плойку в разные стороны — так ты получишь эффект небрежности. Применяй плойку только на части прядей, не старайся обработать всю длину.
Слегка расчеши волосы и закрепи прическу муссом. Если волосы тяжелые, то используй для закрепления лак.
Если хочешь хоть немного упорядочить хаотичную прическу, заплети впереди пару тонких косичек по бокам. Волосы не будут мешать и лезть в лицо, а образ получится более утонченным. Кроме того, тонкие косички спереди — модный тренд нынешнего сезона.
Есть еще вариант заплести несколько тонких косичек в разных местах прически. Смотрится очень необычно и стильно.
Делаем эффект «мокрых волос» — как будто ты только что вынырнула из бассейна или моря. Возьми немного пенки для волос и распредели ее руками по всей длине. Дай волосам высохнуть естественным образом, не используя фен. Легкие волны можно добавить, используя утюжок, — накрути отдельные пряди в разные стороны.
Можно воплотить более простой вариант — заплети много мелких косичек на влажные волосы, подожди 3-4 часа. Получится максимально легкая и натуральная морская волна.
Небрежная прическа Nirvana waves очень стильно выглядит на волосах разных оттенков. Балаяж, омбре, мелирование — подойдет любая техника окрашивания. Этот более спокойный, осенний вариант прически хорошо смотрится на волосах любой длины.
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