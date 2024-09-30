Как сделать «волны-нирвана» — 5 вариантов модной прически

Делаем эффект «мокрых волос» — как будто ты только что вынырнула из бассейна или моря. Возьми немного пенки для волос и распредели ее руками по всей длине. Дай волосам высохнуть естественным образом, не используя фен. Легкие волны можно добавить, используя утюжок, — накрути отдельные пряди в разные стороны.