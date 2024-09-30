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Posted 30 сентября, 05:46

Published 30 сентября, 05:46

Modified 30 сентября, 05:46

Updated 30 сентября, 05:46

Как сделать «волны-нирвана» — 5 вариантов модной прически

Как сделать «волны-нирвана» — 5 вариантов модной прически

30 сентября 2024, 05:46
Фото: Изображение Midjourney
Как сделать «волны-нирвана» — 5 вариантов модной прически
Самая востребованная прическа нынешнего сезона — волнистые локоны, вдохновленные образом легендарного Курта Кобейна. Расскажем, как модно уложить волосы в стиле Nirvana waves.

Короткие волосы

«Волны-нирвана» — это прежде всего про естественность. Это такой «макияж без макияжа», но только в отношении волос.

Если у тебя не слишком длинные волосы, то для создания прически используй спрей с морской водой. Побрызгай немного спрея на корни и на всю длину волос, помни локоны слегка руками.

«Волны-нирвана» — это прежде всего про естественность.«Волны-нирвана» — это прежде всего про естественность.
«Волны-нирвана» — это прежде всего про естественность.. Фото: cwoodhair/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Длинные волосы

С длинными волосами придется немного потрудиться. Накрути локоны на плойку в разные стороны — так ты получишь эффект небрежности. Применяй плойку только на части прядей, не старайся обработать всю длину.

Слегка расчеши волосы и закрепи прическу муссом. Если волосы тяжелые, то используй для закрепления лак.

Накрути локоны на плойку в разные стороны — так ты получишь эффект небрежностНакрути локоны на плойку в разные стороны — так ты получишь эффект небрежност
Накрути локоны на плойку в разные стороны — так ты получишь эффект небрежност. Фото: laurapolko/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Косички

Если хочешь хоть немного упорядочить хаотичную прическу, заплети впереди пару тонких косичек по бокам. Волосы не будут мешать и лезть в лицо, а образ получится более утонченным. Кроме того, тонкие косички спереди — модный тренд нынешнего сезона.

Есть еще вариант заплести несколько тонких косичек в разных местах прически. Смотрится очень необычно и стильно.

Если хочешь хоть немного упорядочить хаотичную прическу, заплети впереди пару тонких косичек по бокамЕсли хочешь хоть немного упорядочить хаотичную прическу, заплети впереди пару тонких косичек по бокам
Если хочешь хоть немного упорядочить хаотичную прическу, заплети впереди пару тонких косичек по бокам. Фото: livemaster.ru/item/51993684

Морские волны

Делаем эффект «мокрых волос» — как будто ты только что вынырнула из бассейна или моря. Возьми немного пенки для волос и распредели ее руками по всей длине. Дай волосам высохнуть естественным образом, не используя фен. Легкие волны можно добавить, используя утюжок, — накрути отдельные пряди в разные стороны.

Можно воплотить более простой вариант — заплети много мелких косичек на влажные волосы, подожди 3-4 часа. Получится максимально легкая и натуральная морская волна.

Делаем эффект «мокрых волос» — как будто ты только что вынырнула из бассейна или моряДелаем эффект «мокрых волос» — как будто ты только что вынырнула из бассейна или моря
Делаем эффект «мокрых волос» — как будто ты только что вынырнула из бассейна или моря. Фото: krasavica/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Разноцветные пряди

Небрежная прическа Nirvana waves очень стильно выглядит на волосах разных оттенков. Балаяж, омбре, мелирование — подойдет любая техника окрашивания. Этот более спокойный, осенний вариант прически хорошо смотрится на волосах любой длины.

Небрежная прическа Nirvana waves очень стильно выглядит на волосах разных оттенковНебрежная прическа Nirvana waves очень стильно выглядит на волосах разных оттенков
Небрежная прическа Nirvana waves очень стильно выглядит на волосах разных оттенков. Фото: tyla/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
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#Екатерина Непомнящая#Красота#Все материалы авторов#Прически
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