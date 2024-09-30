«Хочу сыграть свадьбу в кедах!»: Анна Семенович надеется на скорое замужество

Posted 30 сентября, 18:19
Published 30 сентября, 18:19
Modified 30 сентября, 18:26
Updated 30 сентября, 18:26
Как пишет www.gazeta.ru, выездную регистрацию артистка посчитала чем-то максимально устаревшим.
Экс-солистка группы «Блестящие» подчеркнула, что пока о конкретной дате свадьбы речи не идет. Но пара начнет строить планы о регистрации брака уже в начале следующего года.
В июне появилась новость об отношениях Семенович с женатым мужчиной. Ее избранником стал предприниматель Денис Шреер. Позже певица объяснила своим подписчикам, что ее молодой человек на данном этапе оформляет развод с бывшей женой.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14