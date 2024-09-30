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Posted 30 сентября, 18:19

Published 30 сентября, 18:19

Modified 30 сентября, 18:26

Updated 30 сентября, 18:26

Анна Семенович

«Хочу сыграть свадьбу в кедах!»: Анна Семенович надеется на скорое замужество

30 сентября 2024, 18:19
Фото: vk.com/official_semenovich
Анна Семенович
Анна Семенович поделилась с Telegram-каналом «Звездач» своими планами о свадьбе мечты. Певица намерена устроить торжество только для самых близких. Она мечтает о «драйвовом» празднике, на котором ее наряд невесты будет дополнен кедами вместо туфель.

Как пишет www.gazeta.ru, выездную регистрацию артистка посчитала чем-то максимально устаревшим.

Экс-солистка группы «Блестящие» подчеркнула, что пока о конкретной дате свадьбы речи не идет. Но пара начнет строить планы о регистрации брака уже в начале следующего года.

В июне появилась новость об отношениях Семенович с женатым мужчиной. Ее избранником стал предприниматель Денис Шреер. Позже певица объяснила своим подписчикам, что ее молодой человек на данном этапе оформляет развод с бывшей женой.

#Марина Никишина#Знаменитости#Брак#Отношения#Певица
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