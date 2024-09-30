Громкое бюджетирование — самая популярная финансовая тенденция 2024 года — почему она так эффективна?

Posted 30 сентября, 03:34
Published 30 сентября, 03:34
Modified 30 сентября, 03:34
Updated 30 сентября, 03:34
Да, вы должны закрыть меню, повернуться к подруге и сказать: «Извини, я не могу себе позволить ужин здесь. Давай пойдем в другое место?». Именно эта идея в основе принципа громкого бюджетирования. Говоря простым языком, это честное отношение к своим расходам, когда вы можете отказаться от тех трат, которые вам не хочется совершать.
Данная тенденция возникла весьма своевременно. Ведь не только наша страна, но и весь мир сталкивается с финансовым кризисом: инфляция растет, все дорожает, а зарплаты продолжают стагнировать. Сегодня даже молодые и успешные зумеры признают: пытаться идти в ногу со временем сложно и, возможно, даже глупо. В социальных сетях они делятся лайфхаками по экономии денег и изменению привычек, которые требуют сверхзатрат.
Финансовый консультант Николина Кука признается, что не раз видела, как социальные сети заставляют ее клиентов тратиться на предметы роскоши, которые они на самом деле не могут себе позволить. Поэтому она считает тенденцию громкого бюджетирования правильной и полезной.
«Социальные сети заставляют многих молодых людей стремиться к проявлению успешности: покупать предметы роскоши, люксовые бренды, ездить в дорогие путешествия. И выставлять это напоказ», — говорит Кука.
Самое ценное в тенденции громкого бюджетирования, считает финансист, заключается в том, что оно обеспечивает чувство ответственности. Например, если вы скажете другу, что пытаетесь сократить расходы на ужины в ресторанах, у вас гораздо больше шансов придерживаться цели, чем если бы вы ее ото всех скрывали.
«Думаю, что это действительно полезная стратегия с точки зрения создания духа товарищества и привлечения других людей, которые поддержат вас в достижении ваших больших жизненных целей», — говорит эксперт.
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