Громкое бюджетирование — самая популярная финансовая тенденция 2024 года — почему она так эффективна?

Да, вы должны закрыть меню, повернуться к подруге и сказать: «Извини, я не могу себе позволить ужин здесь. Давай пойдем в другое место?». Именно эта идея в основе принципа громкого бюджетирования. Говоря простым языком, это честное отношение к своим расходам, когда вы можете отказаться от тех трат, которые вам не хочется совершать.