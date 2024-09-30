Что надеть на осенний пикник — 5 нескучных образов для отдыха на природе

На пикник можно ходить не только в брюках или шортах. Если хочешь, чтобы твой образ был романтичным и запоминающимся, надень ажурную юбку. Этот элемент одежды признан самым женственным трендом нынешнего года. Сочетай ее с легкой футболкой в нейтральных тонах, с балетками или кроссовками.