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Posted 30 сентября, 06:05

Published 30 сентября, 06:05

Modified 30 сентября, 06:05

Updated 30 сентября, 06:05

Что надеть на осенний пикник — 5 нескучных образов для отдыха на природе

Что надеть на осенний пикник — 5 нескучных образов для отдыха на природе

30 сентября 2024, 06:05
Фото: Изображение Midjourney
Что надеть на осенний пикник — 5 нескучных образов для отдыха на природе
Эти вещи сделают отдых уютным и комфортным — от романтического пикника на двоих до шашлыков с друзьями на даче. А ты станешь королевой загородного отдыха!

Свободные джинсы

Удобные, любимые, стильные джинсы — идеальный вариант для пикника. Выбирай модели свободного кроя с потертостями. Они очень удобны, не сковывают движения и придают образу легкости и непринужденности. Сочетай их с ярким лонгсливом и массивными кроссовками.

Удобные, любимые, стильные джинсы — идеальный вариант для пикникаУдобные, любимые, стильные джинсы — идеальный вариант для пикника
Удобные, любимые, стильные джинсы — идеальный вариант для пикника. Фото: modniedzhinsi/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Футболка поло

Футболки — незаменимая вещь для пикника. Да и сочетаются они с любым стилем и с любым предметом одежды. В этом сезоне фешен-индустрия задала тренд на футболки поло — полосатые или монохромные. Если хочешь добавить образу элегантности, сочетай футболку поло с туфлями, для более свободного спортивного стиля — с легкими кроссовками.

Футболки — незаменимая вещь для пикникаФутболки — незаменимая вещь для пикника
Футболки — незаменимая вещь для пикника. Фото: @kateehutchins/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Ажурная юбка

На пикник можно ходить не только в брюках или шортах. Если хочешь, чтобы твой образ был романтичным и запоминающимся, надень ажурную юбку. Этот элемент одежды признан самым женственным трендом нынешнего года. Сочетай ее с легкой футболкой в нейтральных тонах, с балетками или кроссовками.

Если хочешь, чтобы твой образ был романтичным и запоминающимся, надень ажурную юбкуЕсли хочешь, чтобы твой образ был романтичным и запоминающимся, надень ажурную юбку
Если хочешь, чтобы твой образ был романтичным и запоминающимся, надень ажурную юбку. Фото: @lunaisabellaa/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Олимпийка и «рабочая» куртка

Учти, что на природе может быть прохладно. Поэтому позаботься об удобной верхней одежде. Стильно и современно смотрится олимпийка — главный хит тренда на 90-е. Популярность в этом сезоне набирает и «рабочая» куртка, которая сочетается с любыми предметами гардероба — и с джинсами, и с юбками-макси.

Популярность в этом сезоне набирает и «рабочая» куртка, которая сочетается с любыми предметами гардеробаПопулярность в этом сезоне набирает и «рабочая» куртка, которая сочетается с любыми предметами гардероба
Популярность в этом сезоне набирает и «рабочая» куртка, которая сочетается с любыми предметами гардероба. Фото: @mialuckie/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Брюки капри и пиджак свободного кроя

Если не знаешь, что выбрать, расслабленный стиль или элегантность, предлагаем надеть удобные капри, сочетая их с пиджаком свободного кроя. Брюки капри придадут образу нотки игривости и городского стиля, а свободный верх добавит легкости.

Если не знаешь, что выбрать, расслабленный стиль или элегантность, предлагаем надеть удобные капри,Если не знаешь, что выбрать, расслабленный стиль или элегантность, предлагаем надеть удобные капри,
Если не знаешь, что выбрать, расслабленный стиль или элегантность, предлагаем надеть удобные капри,. Фото: @emitaz/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
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#Екатерина Непомнящая#Мода#Все материалы авторов#Стиль
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