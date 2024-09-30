Что надеть на осенний пикник — 5 нескучных образов для отдыха на природе

Posted 30 сентября, 06:05
Published 30 сентября, 06:05
Modified 30 сентября, 06:05
Updated 30 сентября, 06:05
Удобные, любимые, стильные джинсы — идеальный вариант для пикника. Выбирай модели свободного кроя с потертостями. Они очень удобны, не сковывают движения и придают образу легкости и непринужденности. Сочетай их с ярким лонгсливом и массивными кроссовками.
Футболки — незаменимая вещь для пикника. Да и сочетаются они с любым стилем и с любым предметом одежды. В этом сезоне фешен-индустрия задала тренд на футболки поло — полосатые или монохромные. Если хочешь добавить образу элегантности, сочетай футболку поло с туфлями, для более свободного спортивного стиля — с легкими кроссовками.
На пикник можно ходить не только в брюках или шортах. Если хочешь, чтобы твой образ был романтичным и запоминающимся, надень ажурную юбку. Этот элемент одежды признан самым женственным трендом нынешнего года. Сочетай ее с легкой футболкой в нейтральных тонах, с балетками или кроссовками.
Учти, что на природе может быть прохладно. Поэтому позаботься об удобной верхней одежде. Стильно и современно смотрится олимпийка — главный хит тренда на 90-е. Популярность в этом сезоне набирает и «рабочая» куртка, которая сочетается с любыми предметами гардероба — и с джинсами, и с юбками-макси.
Если не знаешь, что выбрать, расслабленный стиль или элегантность, предлагаем надеть удобные капри, сочетая их с пиджаком свободного кроя. Брюки капри придадут образу нотки игривости и городского стиля, а свободный верх добавит легкости.
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