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Posted 30 сентября, 14:07

Published 30 сентября, 14:07

Modified 30 сентября, 18:56

Updated 30 сентября, 18:56

Четыре случая, когда люди случайно выбросили целое состояние

Четыре случая, когда люди случайно выбросили целое состояние

30 сентября 2024, 14:07
Фото: Изображение Midjourney
Если вы в приступе гнева любите выбрасывать хлам — знайте, вы не одиноки. Но если вы до сих пор жалеете об отправленной на переработку книге с парой тысяч между страницами, не стоит так переживать. Ведь есть люди, которые «убрались по-крупному» и случайно выбросили целое состояние.

Лотерейный билет на 1 миллион долларов

В 2005 году 82-летний американец Эдвард Сент-Джон, как и много раз до этого, рылся в мусорном баке магазина в поисках лотерейных билетов. В этот раз он, наконец, получил долгожданный выигрыш. Сент-Джон нашел скретч-билет на 1 миллион долларов.

Ранее в тот же день его соотечественник Кевин Донован купил целый рулон билетов, а затем выбросил их в мусорку в явном порыве перформанса. Вскоре Донован умер, и его семья подала в суд на Сент-Джона за выигрыш. В итоге стороны сошлись на одной десятой часть приза, что устроило всех. Об этом пишет cracked.com.

5 миллионов долларов в бриллиантах

В 2015 году, помогая своему руководителю переехать на новый этаж нью-йоркского ювелирного магазина, несколько сотрудников выбросили три помятых деревянных ящика. В них, как оказалось, находились бриллианты на 5 миллионов долларов. Их нашел охранник здания, который продал часть драгоценных камней в другой магазин в том же здании. Правда, позже его задержали.

В случайно выброшенных ящиках находились бриллианты на 5 миллионов долларовВ случайно выброшенных ящиках находились бриллианты на 5 миллионов долларов
В случайно выброшенных ящиках находились бриллианты на 5 миллионов долларов. Фото: Изображение Midjourney

Почка

В 2012 году медсестра из США вернулась с обеденного перерыва. Ей предстояло убрать операционную, где молодому человеку недавно удалили почку. Пациент хотел пожертвовать орган родственнице. Медсестра решила, что результат операции уже был доставлен ​​по назначению. Поэтому она опорожнила емкость, в которой хранилась почка, вместе с почкой.

Родственнице пациента пришлось срочно искать другого донора. Позднее она выиграла 650 тысяч долларов в судебном процессе против больницы.

600 миллионов долларов в биткоинах

В 2014 году житель Великобритании Джеймс Хауэлл убирался в своем офисе и выбросил один из двух одинаковых жестких дисков в мусорный мешок. На одном из них был его биткойн-кошелек. Когда он понял, что выбросил не тот, то немедленно отследил его до свалки, принадлежащей городскому совету. Однако забрать ценную вещь со свалки ему не разрешили: для этого пришлось бы перекопать целый полигон, что также стоит немало денег и разрушительно влияет на окружающую среду. Да и за сохранность диска ответственность нести никто не захотел.

В результате бедолага подал в суд на доступ к выброшенной на свалку вещи. Как раз в это время его биткойн-состояние выросло до более чем 600 миллионов долларов. Забрать деньги он так и не смог.

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#Марина Колодкина#Общество#Деньги#Случаи из жищни
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