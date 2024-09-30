Четыре случая, когда люди случайно выбросили целое состояние

В 2014 году житель Великобритании Джеймс Хауэлл убирался в своем офисе и выбросил один из двух одинаковых жестких дисков в мусорный мешок. На одном из них был его биткойн-кошелек. Когда он понял, что выбросил не тот, то немедленно отследил его до свалки, принадлежащей городскому совету. Однако забрать ценную вещь со свалки ему не разрешили: для этого пришлось бы перекопать целый полигон, что также стоит немало денег и разрушительно влияет на окружающую среду. Да и за сохранность диска ответственность нести никто не захотел.