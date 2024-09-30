Четыре случая, когда люди случайно выбросили целое состояние

Posted 30 сентября, 14:07
Published 30 сентября, 14:07
Modified 30 сентября, 18:56
Updated 30 сентября, 18:56
В 2005 году 82-летний американец Эдвард Сент-Джон, как и много раз до этого, рылся в мусорном баке магазина в поисках лотерейных билетов. В этот раз он, наконец, получил долгожданный выигрыш. Сент-Джон нашел скретч-билет на 1 миллион долларов.
Ранее в тот же день его соотечественник Кевин Донован купил целый рулон билетов, а затем выбросил их в мусорку в явном порыве перформанса. Вскоре Донован умер, и его семья подала в суд на Сент-Джона за выигрыш. В итоге стороны сошлись на одной десятой часть приза, что устроило всех. Об этом пишет cracked.com.
В 2015 году, помогая своему руководителю переехать на новый этаж нью-йоркского ювелирного магазина, несколько сотрудников выбросили три помятых деревянных ящика. В них, как оказалось, находились бриллианты на 5 миллионов долларов. Их нашел охранник здания, который продал часть драгоценных камней в другой магазин в том же здании. Правда, позже его задержали.
В 2012 году медсестра из США вернулась с обеденного перерыва. Ей предстояло убрать операционную, где молодому человеку недавно удалили почку. Пациент хотел пожертвовать орган родственнице. Медсестра решила, что результат операции уже был доставлен по назначению. Поэтому она опорожнила емкость, в которой хранилась почка, вместе с почкой.
Родственнице пациента пришлось срочно искать другого донора. Позднее она выиграла 650 тысяч долларов в судебном процессе против больницы.
В 2014 году житель Великобритании Джеймс Хауэлл убирался в своем офисе и выбросил один из двух одинаковых жестких дисков в мусорный мешок. На одном из них был его биткойн-кошелек. Когда он понял, что выбросил не тот, то немедленно отследил его до свалки, принадлежащей городскому совету. Однако забрать ценную вещь со свалки ему не разрешили: для этого пришлось бы перекопать целый полигон, что также стоит немало денег и разрушительно влияет на окружающую среду. Да и за сохранность диска ответственность нести никто не захотел.
В результате бедолага подал в суд на доступ к выброшенной на свалку вещи. Как раз в это время его биткойн-состояние выросло до более чем 600 миллионов долларов. Забрать деньги он так и не смог.
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