Черное пальто на осень: как носить классическую вещь, чтобы выглядеть стильно

Posted 30 сентября, 08:12
Published 30 сентября, 08:12
Modified 30 сентября, 08:12
Updated 30 сентября, 08:12
Пока не наступили холода, нужно успеть в полной мере насладиться прогулками в пальто в сочетании с платьями и юбками выше колена. Особенно круто они будут сочетаться с кожаными моделями. А чтобы образ выглядел завершенным, добавьте высокие сапоги на тонком каблуке. Выигрышно будут смотреться варианты из кожи и замши.
Черное пальто отлично впишется и в более классические образы. На работу его можно надеть с брюками и блейзером, на прогулку по городу — с джинсами и пуловером, а на романтическое свидание — с юбкой прямого кроя и стильной блузой. Чтобы ваш аутфит не смотрелся слишком обыденно, не забывайте об аксессуарах. Например таких, как необычная сумка (подойдет «карго» или «такса»). Поищите ремень с большой бляхой или же крупные украшения. Очень современно смотрится, например, необычная брошь, прикрепленная на пальто, — она придает образу особый шарм.
Если вы ищете универсальный вариант, остановитесь на классическом черном пальто прямого кроя. Оно всегда в моде и легко сочетается с другими вещами. Вы можете выбрать однобортное или двубортное, в зависимости от личных предпочтений. Главное, чтобы фурнитура была минималистичной, иначе пальто может выглядеть не совсем современно. А можно и вовсе обойтись без пуговиц!
Поищите в трендовых коллекциях черные пальто с поясом, напоминающие халат, — в них осенью будет особенно тепло. Также актуальны некогда очень популярные пальто с подплечниками. Такие модели снова в тренде и обязательно добавят вашему силуэту особый шарм.
При выборе современного пальто обязательно стоит обратить внимание на его состав. Самый идеальный вариант — это, конечно, шерсть или кашемир. Такие модели прекрасно сохраняют тепло даже зимой. Но если вы хотите сэкономить, можно обратить внимание на пальто из смесовых тканей. Главное — убедиться, что в составе есть хотя бы 40% шерсти или кашемира. В таком пальто вам точно не будет холодно даже в плохую погоду.
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