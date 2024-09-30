Черное пальто на осень: как носить классическую вещь, чтобы выглядеть стильно

Черное пальто отлично впишется и в более классические образы. На работу его можно надеть с брюками и блейзером, на прогулку по городу — с джинсами и пуловером, а на романтическое свидание — с юбкой прямого кроя и стильной блузой. Чтобы ваш аутфит не смотрелся слишком обыденно, не забывайте об аксессуарах. Например таких, как необычная сумка (подойдет «карго» или «такса»). Поищите ремень с большой бляхой или же крупные украшения. Очень современно смотрится, например, необычная брошь, прикрепленная на пальто, — она придает образу особый шарм.