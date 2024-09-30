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Posted 30 сентября, 08:12

Published 30 сентября, 08:12

Modified 30 сентября, 08:12

Updated 30 сентября, 08:12

Черное пальто на осень: как носить классическую вещь, чтобы выглядеть стильно

Черное пальто на осень: как носить классическую вещь, чтобы выглядеть стильно

30 сентября 2024, 08:12
Фото: Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Черное пальто на осень: как носить классическую вещь, чтобы выглядеть стильно
Черное пальто — неизменная классика, которая будет актуальна всегда. Как вписать ее в современный образ, чтобы соответствовать трендам этой осени? Расскажем и покажем на фото.

Модные сочетания

Пока не наступили холода, нужно успеть в полной мере насладиться прогулками в пальто в сочетании с платьями и юбками выше колена. Особенно круто они будут сочетаться с кожаными моделями. А чтобы образ выглядел завершенным, добавьте высокие сапоги на тонком каблуке. Выигрышно будут смотреться варианты из кожи и замши.

Черное пальто отлично впишется и в более классические образы. На работу его можно надеть с брюками и блейзером, на прогулку по городу — с джинсами и пуловером, а на романтическое свидание — с юбкой прямого кроя и стильной блузой. Чтобы ваш аутфит не смотрелся слишком обыденно, не забывайте об аксессуарах. Например таких, как необычная сумка (подойдет «карго» или «такса»). Поищите ремень с большой бляхой или же крупные украшения. Очень современно смотрится, например, необычная брошь, прикрепленная на пальто, — она придает образу особый шарм.

Пока не наступили холода, нужно успеть в полной мере насладиться прогулками в пальто в сочетании с платьями и юбками выше коленаПока не наступили холода, нужно успеть в полной мере насладиться прогулками в пальто в сочетании с платьями и юбками выше колена
Пока не наступили холода, нужно успеть в полной мере насладиться прогулками в пальто в сочетании с платьями и юбками выше колена. Фото: COS/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Черное пальто отлично впишется и в более классические образыЧерное пальто отлично впишется и в более классические образы
Черное пальто отлично впишется и в более классические образы. Фото: @anoukyve/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Чтобы ваш аутфит не смотрелся слишком обыденно, не забывайте об аксессуарахЧтобы ваш аутфит не смотрелся слишком обыденно, не забывайте об аксессуарах
Чтобы ваш аутфит не смотрелся слишком обыденно, не забывайте об аксессуарах. Фото: @clairerose/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Актуальные фасоны

Если вы ищете универсальный вариант, остановитесь на классическом черном пальто прямого кроя. Оно всегда в моде и легко сочетается с другими вещами. Вы можете выбрать однобортное или двубортное, в зависимости от личных предпочтений. Главное, чтобы фурнитура была минималистичной, иначе пальто может выглядеть не совсем современно. А можно и вовсе обойтись без пуговиц!

Поищите в трендовых коллекциях черные пальто с поясом, напоминающие халат, — в них осенью будет особенно тепло. Также актуальны некогда очень популярные пальто с подплечниками. Такие модели снова в тренде и обязательно добавят вашему силуэту особый шарм.

Если вы ищете универсальный вариант, остановитесь на классическом черном пальто прямого крояЕсли вы ищете универсальный вариант, остановитесь на классическом черном пальто прямого кроя
Если вы ищете универсальный вариант, остановитесь на классическом черном пальто прямого кроя. Фото: @alisontoby/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Поищите в трендовых коллекциях черные пальто с поясом, напоминающие халат, — в них осенью будет особенно теплоПоищите в трендовых коллекциях черные пальто с поясом, напоминающие халат, — в них осенью будет особенно тепло
Поищите в трендовых коллекциях черные пальто с поясом, напоминающие халат, — в них осенью будет особенно тепло. Фото: @hoskelsa/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Состав пальто

При выборе современного пальто обязательно стоит обратить внимание на его состав. Самый идеальный вариант — это, конечно, шерсть или кашемир. Такие модели прекрасно сохраняют тепло даже зимой. Но если вы хотите сэкономить, можно обратить внимание на пальто из смесовых тканей. Главное — убедиться, что в составе есть хотя бы 40% шерсти или кашемира. В таком пальто вам точно не будет холодно даже в плохую погоду.

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#Елена Гончарова#Мода#Все материалы авторов#Стиль
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