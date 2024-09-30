Анджелина Джоли приехала на премьеру фильма «Мария» с тремя детьми

Сияющая Джоли прошла перед гостями фестиваля с 20-летним Паксом, 19-летней Захарой и 23-летним Мэддоксом. Актриса выбрала легкое белое платье без рукавов. Захара также была в белом платье, Пакс — в сером костюме и сером галстуке, а Мэддокс — в черном костюме и с черным галстуком.