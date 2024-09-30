Анджелина Джоли приехала на премьеру фильма «Мария» с тремя детьми

Posted 30 сентября, 13:32
Published 30 сентября, 13:32
Modified 30 сентября, 13:36
Updated 30 сентября, 13:36
Сияющая Джоли прошла перед гостями фестиваля с 20-летним Паксом, 19-летней Захарой и 23-летним Мэддоксом. Актриса выбрала легкое белое платье без рукавов. Захара также была в белом платье, Пакс — в сером костюме и сером галстуке, а Мэддокс — в черном костюме и с черным галстуком.
В биографическом фильме 49-летняя Джоли перевоплощается в покойную оперную диву Марию Каллас. Картина подробно рассказывает о жизни певицы до ее фатального сердечного приступа в возрасте 53 лет.
Ещё до показа картины фильма актриса получила восторженные отзывы критиков. Ранее фильм был встречен овациями на Венецианском кинофестивале, что растрогало Джоли до слёз.
Чтобы подготовиться к фильму «Мария», Джоли упорно работала над своим голосом. Она призналась, что сыновья очень помогали ей успокаиваться.
«Я ужасно нервничала; я провела почти семь месяцев, тренируясь», — вспоминала Джоли.
На премьерный показе картины в рамках Венецианского кинофестиваля 29 августа Джоли надела бежевое платье с меховым палантином, покрывающим рукава, драпировкой вдоль силуэта и плиссированным подолом юбки. Ее светлые волосы были уложены в боковой пробор. Яркая губная помада и цвет маникюра стали удачным продолжением образа актрисы.
Анджелина Джоли — мать шестерых детей. Пакс, Захара и Мэддокс являются приемными. У неё есть также родной сын — Нокс и две родные дочери — Шайло и Вивьен.
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