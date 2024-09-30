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Posted 30 сентября, 13:32

Published 30 сентября, 13:32

Modified 30 сентября, 13:36

Updated 30 сентября, 13:36

Анджелина Джоли на красной дорожке Нью-Йоркского кинофестиваля с тремя детьми: Паксом, Захарой и Мэддоксом

Анджелина Джоли приехала на премьеру фильма «Мария» с тремя детьми

30 сентября 2024, 13:32
Фото: Dimitrios Kambouris. Getty
Анджелина Джоли на красной дорожке Нью-Йоркского кинофестиваля с тремя детьми: Паксом, Захарой и Мэддоксом
Актриса Анджелина Джоли прибыла на Нью-Йоркский кинофестиваль. На мероприятии состоялся широкоэкранныйпоказ фильма «Мария», в котором она сыграла главную роль. Вместе с актрисой на мероприятии были её приемные дети.

Сияющая Джоли прошла перед гостями фестиваля с 20-летним Паксом, 19-летней Захарой и 23-летним Мэддоксом. Актриса выбрала легкое белое платье без рукавов. Захара также была в белом платье, Пакс — в сером костюме и сером галстуке, а Мэддокс — в черном костюме и с черным галстуком.

Анджелина Джоли на красной дорожке Нью-Йоркского кинофестиваля с тремя детьми: Паксом, Захарой и МэддоксомАнджелина Джоли на красной дорожке Нью-Йоркского кинофестиваля с тремя детьми: Паксом, Захарой и Мэддоксом
Анджелина Джоли на красной дорожке Нью-Йоркского кинофестиваля с тремя детьми: Паксом, Захарой и Мэддоксом. Фото: Dimitrios Kambouris. Getty

В биографическом фильме 49-летняя Джоли перевоплощается в покойную оперную диву Марию Каллас. Картина подробно рассказывает о жизни певицы до ее фатального сердечного приступа в возрасте 53 лет.

Ещё до показа картины фильма актриса получила восторженные отзывы критиков. Ранее фильм был встречен овациями на Венецианском кинофестивале, что растрогало Джоли до слёз.

Чтобы подготовиться к фильму «Мария», Джоли упорно работала над своим голосом. Она призналась, что сыновья очень помогали ей успокаиваться.

«Я ужасно нервничала; я провела почти семь месяцев, тренируясь», — вспоминала Джоли.

На премьерный показе картины в рамках Венецианского кинофестиваля 29 августа Джоли надела бежевое платье с меховым палантином, покрывающим рукава, драпировкой вдоль силуэта и плиссированным подолом юбки. Ее светлые волосы были уложены в боковой пробор. Яркая губная помада и цвет маникюра стали удачным продолжением образа актрисы.

Анджелина Джоли на Венецианском кинофестивалеАнджелина Джоли на Венецианском кинофестивале
Анджелина Джоли на Венецианском кинофестивале. Фото: Andreas Rentz. Getty

Анджелина Джоли — мать шестерых детей. Пакс, Захара и Мэддокс являются приемными. У неё есть также родной сын — Нокс и две родные дочери — Шайло и Вивьен.

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