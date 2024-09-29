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Posted 29 сентября, 13:30

Published 29 сентября, 13:30

Modified 29 сентября, 13:30

Updated 29 сентября, 13:30

Типы кудрей и секреты ухода за ними: что нужно знать каждой обладательнице локонов

Типы кудрей и секреты ухода за ними: что нужно знать каждой обладательнице локонов

29 сентября 2024, 13:30
Фото: Изображение Midjourney
Типы кудрей и секреты ухода за ними: что нужно знать каждой обладательнице локонов
Обладательницы кудрявых волос знают, что приручить свои локоны — задача не из легких. Но что именно делает кудри такими капризными? Как правильно заботиться о них, чтобы они всегда выглядели великолепно?

Кудрявые волосы — это не только красота, но и определенные трудности в уходе. Понимание особенностей своих кудрей поможет вам правильно за ними ухаживать и всегда выглядеть на все сто. В этом материале мы разбираемся в типах кудрей и даем практические советы по уходу за ними.

Почему волосы вьются

Форма ваших волос зависит от формы волосяных фолликулов — это такие маленькие мешочки в коже, в которых находятся корни волос. Если фолликулы овальные, то волосы будут виться. Такой изгиб фолликулов и приводит к тому, что волосы закручиваются в пряди.

Особенности кудрявых волос

Кудрявые волосы отличаются высокой пористостью. Это означает, что они легко теряют влагу. Верхний слой волоса состоит из кутикулы — плоских клеток, которые накладываются друг на друга, как черепица на крыше. У людей с прямыми волосами этот слой ровный, а изгиб фолликулов у кудрявых приводит к тому, что клетки приподнимаются и топорщатся. В результате волосы становятся сухими и ломкими, и им требуется особый уход.

Особенности кудрявых волосОсобенности кудрявых волос
Особенности кудрявых волос. Фото: Изображение Midjourney

Типы кудрей

Самая популярная классификация кудрей разработана парикмахером Андре Уокером. Он выделил четыре типа волос, три из которых относятся к кудрявым:

  1. Волнистые волосы: такие волосы имеют S-образный изгиб и могут выглядеть по-разному в зависимости от погоды. Влажная погода усиливает завиток, а сухая делает волосы более прямыми. Волнистые волосы делятся на три подтипа по плотности завитка.
  1. Кудрявые волосы: эти волосы растут из изогнутых фолликулов и образуют свободные локоны-спирали. Они могут быть сухими и ломкими из-за того, что кожное сало не распределяется по всей длине. Влажные кудрявые волосы могут выглядеть прямыми, но при высыхании возвращают себе форму завитка.
  1. Штопоровидные волосы: эти волосы растут из крючкообразных фолликулов и образуют жесткие, плотно закрученные локоны, напоминающие штопор. Этот тип волос обычно сухой и ломкий, что делает его особенно сложным в уходе.

Как определить свой тип кудрей

Для определения типа волос воспользуйтесь следующим методом со стаканом и водой. Возьмите чистую прядь волос и опустите её в стакан с водой. Обратите внимание на то, как волос ведет себя:

  • Если волос сразу опускается на дно, это может указывать на высокую пористость волос, что часто встречается у кудрявых или сильно завивающихся волос.
  • Если волос медленно опускается или остается на поверхности воды, это может указывать на низкую пористость, что чаще характерно для волнистых волос.
Как определить свой тип кудрейКак определить свой тип кудрей
Как определить свой тип кудрей. Фото: Изображение Midjourney

Уход за кудрями

Уход за кудрями требует особого подхода, чтобы сохранить их здоровье и привлекательный внешний вид. Дерматологи Американской Ассоциации выделают несколько основных правил, которые помогут вам в этом:

  1. Curly Girl Method: этот метод подразумевает особый подход к мытью волос. Наклоните голову вперед и обильно смочите волосы. Нанесите шампунь только на корни и вспеньте его, избегая контакта с длиной волос. Смывайте шампунь чистой водой, а затем нанесите кондиционер, распределяя его по каждой пряди и добавляя немного воды руками. Расчешите волосы пальцами или расчёской с редкими зубьями и мягкими движениями сжимайте от кончиков к корням. Смывайте кондиционер, набирая воду в ладони и сжимая волосы по направлению к корням.
  2. Мыть волосы только по необходимости: густые вьющиеся волосы не нуждаются в ежедневном или еженедельном мытье. Некоторым достаточно мыть голову раз в 2–3 недели. Частое мытье может сделать кудри сухими и пушистыми.
  3. Очищать волосы по прядям: Разделите волосы на сектора и промывайте их поочередно, чтобы уменьшить спутывание и повреждение.
  4. Подобрать правильный шампунь: используйте увлажняющий шампунь, предназначенный для вьющихся волос. Если вы часто используете укладочные средства, сначала применяйте шампунь для глубокой очистки, а затем увлажняющий.
  5. Увлажнять волосы: кудри нуждаются в дополнительном увлажнении, поэтому используйте кондиционер по всей длине волос, а не только на кончики. Ищите средства с аргановым маслом, глицерином или жирными спиртами, такими как цетиловый или стеариловый.
  6. Аккуратно распутывать волосы: для распутывания волос используйте несмываемый кондиционер и расчёску с широкими зубьями. Не расчёсывайте сухие волосы, чтобы не вызвать ломкость и пушистость.
  7. Собрать волосы перед сном: соберите волосы в свободный хвост или заплетите косу перед сном, чтобы уменьшить трение и спутывание.
  8. Защищать волосы от солнца: ультрафиолетовые лучи и тепло могут высушить волосы, поэтому носите шляпы и используйте увлажняющие средства.
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#Ольга Харина#Красота#Волосы#Укладка волос#Уход за волосами#Рост волос#Мытье волос
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