Типы кудрей и секреты ухода за ними: что нужно знать каждой обладательнице локонов

Posted 29 сентября, 13:30
Published 29 сентября, 13:30
Modified 29 сентября, 13:30
Updated 29 сентября, 13:30
Кудрявые волосы — это не только красота, но и определенные трудности в уходе. Понимание особенностей своих кудрей поможет вам правильно за ними ухаживать и всегда выглядеть на все сто. В этом материале мы разбираемся в типах кудрей и даем практические советы по уходу за ними.
Форма ваших волос зависит от формы волосяных фолликулов — это такие маленькие мешочки в коже, в которых находятся корни волос. Если фолликулы овальные, то волосы будут виться. Такой изгиб фолликулов и приводит к тому, что волосы закручиваются в пряди.
Кудрявые волосы отличаются высокой пористостью. Это означает, что они легко теряют влагу. Верхний слой волоса состоит из кутикулы — плоских клеток, которые накладываются друг на друга, как черепица на крыше. У людей с прямыми волосами этот слой ровный, а изгиб фолликулов у кудрявых приводит к тому, что клетки приподнимаются и топорщатся. В результате волосы становятся сухими и ломкими, и им требуется особый уход.
Самая популярная классификация кудрей разработана парикмахером Андре Уокером. Он выделил четыре типа волос, три из которых относятся к кудрявым:
Для определения типа волос воспользуйтесь следующим методом со стаканом и водой. Возьмите чистую прядь волос и опустите её в стакан с водой. Обратите внимание на то, как волос ведет себя:
Уход за кудрями требует особого подхода, чтобы сохранить их здоровье и привлекательный внешний вид. Дерматологи Американской Ассоциации выделают несколько основных правил, которые помогут вам в этом:
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