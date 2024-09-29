Типы кудрей и секреты ухода за ними: что нужно знать каждой обладательнице локонов

Кудрявые волосы — это не только красота, но и определенные трудности в уходе. Понимание особенностей своих кудрей поможет вам правильно за ними ухаживать и всегда выглядеть на все сто. В этом материале мы разбираемся в типах кудрей и даем практические советы по уходу за ними.