Ошибки в уходе за кожей вокруг глаз, которые могут вам дорого обойтись

Posted 29 сентября, 10:22
Published 29 сентября, 10:22
Modified 29 сентября, 10:24
Updated 29 сентября, 10:24
На основе исследований и публикаций ведущих врачей дерматологов Ружи Пандел и его статьи по фотостарению кожи и роли антиоксидантов, а также работ Джоэли Кауфман, Валери Каллендер и Дайан Нельсон об эффективности кремов с ретиноидами мы составили топ ошибок в уходе за кожей вокруг глаз.
Прежде чем углубиться в ошибки и их последствия, давайте разберёмся, почему уход за кожей вокруг глаз так важен. Эта зона более тонкая и чувствительная по сравнению с остальной кожей лица.
Она почти не имеет сальных желез и подкожно-жирового слоя, что делает её более подверженной сухости, раздражению и появлению морщин. Поэтому правильный уход за кожей вокруг глаз — это не просто прихоть, а необходимость.
Каждый вечер перед сном важно тщательно смывать макияж. Оставшаяся косметика может препятствовать естественным процессам восстановления кожи. Например, тушь и тени могут осыпаться и попасть в глаза, вызывая раздражение и воспаление. Чтобы избежать этого, используйте специальные средства для снятия макияжа, подходящие для вашего типа косметики. Например, термостойкая тушь легко смывается тёплой водой, а для водостойкой туши нужен специальный состав.
Сильное трение может повредить нежную кожу вокруг глаз и привести к появлению морщин. Лучший способ — это смочить ватный диск в средстве для снятия макияжа, приложить его к глазу и подождать, пока косметика растворится. Затем аккуратно удалить макияж лёгкими движениями. Избегайте лишнего трения и давления, чтобы не растягивать и не травмировать кожу.
Солнечные лучи способствуют разрушению коллагена, что ускоряет старение кожи. Многие забывают наносить солнцезащитный крем на область вокруг глаз, хотя она нуждается в защите даже больше, чем остальная кожа лица. Найти подходящий солнцезащитный крем для этой зоны может быть сложно, так как она очень чувствительная. Ищите специальные средства, разработанные для кожи вокруг глаз, или носите большие солнцезащитные очки.
Кожа вокруг глаз часто нуждается в дополнительном увлажнении из-за отсутствия сальных желёз. Специальные кремы для этой зоны содержат больше увлажняющих и питательных компонентов и не вызывают раздражения. Например, кремы с кофеином помогают справляться с отёками, а средства с ретинолом борются с морщинами. Если у вас нет серьёзных проблем с кожей, можно использовать обычный увлажняющий крем без отдушек.
Многие сталкиваются с отёками из-за неправильного нанесения крема вокруг глаз. Крем нужно наносить по орбитальной косточке, а не на подвижное веко или близко к ресницам. Средство может расползаться по коже и попадать в глаза, вызывая раздражение и отёки. Наносите крем лёгкими движениями, двигаясь по верхнему веку от носа к краю лица, а по нижнему — наоборот. Используйте безымянные пальцы, чтобы избежать чрезмерного давления.
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