Ошибки в уходе за кожей вокруг глаз, которые могут вам дорого обойтись

Кожа вокруг глаз часто нуждается в дополнительном увлажнении из-за отсутствия сальных желёз. Специальные кремы для этой зоны содержат больше увлажняющих и питательных компонентов и не вызывают раздражения. Например, кремы с кофеином помогают справляться с отёками, а средства с ретинолом борются с морщинами. Если у вас нет серьёзных проблем с кожей, можно использовать обычный увлажняющий крем без отдушек.