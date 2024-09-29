8 косметических средств, которые вы считали не нужными

Основа под тени — это не просто дополнительный шаг в макияже глаз. Она помогает теням держаться дольше и делает их цвет более ярким. Если нанести тени на основу, вам понадобится всего один слой для насыщенного цвета, в то время как без неё — целых три-четыре слоя. Экономия времени и усилий очевидна.