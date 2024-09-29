8 косметических средств, которые вы считали не нужными

Posted 29 сентября, 13:03
Published 29 сентября, 13:03
Modified 29 сентября, 13:07
Updated 29 сентября, 13:07
Давайте разберёмся, какие из них действительно заслуживают внимания.
Основа под тени — это не просто дополнительный шаг в макияже глаз. Она помогает теням держаться дольше и делает их цвет более ярким. Если нанести тени на основу, вам понадобится всего один слой для насыщенного цвета, в то время как без неё — целых три-четыре слоя. Экономия времени и усилий очевидна.
Праймер — это ваш лучший друг, если вы хотите, чтобы тональный крем или пудра ложились ровно и держались весь день. Он не только выравнивает поверхность кожи, но и защищает поры от забивания частичками косметики. Представьте, что вы застилаете противень пергаментной бумагой перед выпечкой — с праймером ваша кожа будет защищена и подготовлена к нанесению макияжа.
Существует несколько видов основ под тушь. Одна из них добавляет объём, вторая — прозрачная, помогает разделить реснички и улучшить их изгиб. Прозрачную основу можно использовать даже без туши, для создания естественного, но выразительного взгляда. Она также отлично подходит для укладки бровей.
Эта основа делает цвет помады более насыщенным и продлевает её стойкость. Некоторые из них даже разглаживают морщинки на губах. В составе таких средств часто присутствуют антиоксиданты и пептиды, которые при регулярном использовании предотвращают появление новых морщинок.
Если вы хотите отсрочить появление мимических морщин, крем-филлер — идеальный выбор. Он работает по принципу заполнения дермы, разглаживая кожу и делая её более упругой. В его составе часто присутствуют коллаген или гиалуроновая кислота, обеспечивающие дополнительное увлажнение и питание.
Для тех, кто страдает от излишнего блеска кожи, матирующие салфетки — настоящее спасение. Они моментально впитывают кожный жир, оставляя кожу матовой и чистой. В отличие от влажных салфеток, они не содержат спирта и не стирают макияж.
Крем-пудра — это не только средство для полноценного макияжа, но и отличный корректор для проблемной кожи. Она плотная, хорошо перекрывает покраснения и не проникает в поры, обеспечивая матовый финиш. Это идеальный выбор для обладательниц жирной и комбинированной кожи.
Выбирая карандаш в тон ваших губ, вы сможете заменить множество карандашей, которые обычно подбираются под цвет помады. Такой карандаш создаст чёткий контур и не изменит естественный оттенок ваших губ.
Источник: buzzfeed
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