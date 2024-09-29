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Posted 29 сентября, 13:03

Published 29 сентября, 13:03

Modified 29 сентября, 13:07

Updated 29 сентября, 13:07

8 косметических средств, которые вы считали не нужными

8 косметических средств, которые вы считали не нужными

29 сентября 2024, 13:03
Фото: Изображение Midjourney
8 косметических средств, которые вы считали не нужными
Каждая женщина знает, что тушь для ресниц, помада и пудра — это базовый арсенал для создания привлекательного образа. Однако существует множество дополнительных средств, которые на первый взгляд могут показаться ненужными.

Давайте разберёмся, какие из них действительно заслуживают внимания.

1. Основа под тени

Основа под тени — это не просто дополнительный шаг в макияже глаз. Она помогает теням держаться дольше и делает их цвет более ярким. Если нанести тени на основу, вам понадобится всего один слой для насыщенного цвета, в то время как без неё — целых три-четыре слоя. Экономия времени и усилий очевидна.

2. Основа под макияж (праймер)

Праймер — это ваш лучший друг, если вы хотите, чтобы тональный крем или пудра ложились ровно и держались весь день. Он не только выравнивает поверхность кожи, но и защищает поры от забивания частичками косметики. Представьте, что вы застилаете противень пергаментной бумагой перед выпечкой — с праймером ваша кожа будет защищена и подготовлена к нанесению макияжа.

3. Основа под тушь

Существует несколько видов основ под тушь. Одна из них добавляет объём, вторая — прозрачная, помогает разделить реснички и улучшить их изгиб. Прозрачную основу можно использовать даже без туши, для создания естественного, но выразительного взгляда. Она также отлично подходит для укладки бровей.

4. Основа под помаду

Эта основа делает цвет помады более насыщенным и продлевает её стойкость. Некоторые из них даже разглаживают морщинки на губах. В составе таких средств часто присутствуют антиоксиданты и пептиды, которые при регулярном использовании предотвращают появление новых морщинок.

5. Крем-филлер

Если вы хотите отсрочить появление мимических морщин, крем-филлер — идеальный выбор. Он работает по принципу заполнения дермы, разглаживая кожу и делая её более упругой. В его составе часто присутствуют коллаген или гиалуроновая кислота, обеспечивающие дополнительное увлажнение и питание.

6. Матирующие салфетки

Для тех, кто страдает от излишнего блеска кожи, матирующие салфетки — настоящее спасение. Они моментально впитывают кожный жир, оставляя кожу матовой и чистой. В отличие от влажных салфеток, они не содержат спирта и не стирают макияж.

7. Крем-пудра

Крем-пудра — это не только средство для полноценного макияжа, но и отличный корректор для проблемной кожи. Она плотная, хорошо перекрывает покраснения и не проникает в поры, обеспечивая матовый финиш. Это идеальный выбор для обладательниц жирной и комбинированной кожи.

8. Карандаш в тон губ

Выбирая карандаш в тон ваших губ, вы сможете заменить множество карандашей, которые обычно подбираются под цвет помады. Такой карандаш создаст чёткий контур и не изменит естественный оттенок ваших губ.

Источник: buzzfeed

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#Ольга Харина#Красота#Кожа#Косметика#Глаза
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