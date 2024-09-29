11 причин, почему люди влюбляют в себя

Таинственная атмосфера вокруг человека может усиливать интерес к нему. Неопределенность и ожидание могут подогревать страсть. Например, если вы не знаете, когда именно человек ответит на ваше сообщение, это может заставить вас думать о нем еще больше. Такая интрига добавляет отношениям драматизма и делает их более захватывающими.