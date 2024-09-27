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Posted 27 сентября, 03:16

Published 27 сентября, 03:16

Modified 27 сентября, 07:21

Updated 27 сентября, 07:21

Теория апельсиновой корки: что это такое и как она помогает улучшить отношения

Тренд из ТикТока: как теория апельсиновой корки помогает укрепить отношения

Обновлено 27 сентября 2024, 07:21
Фото: freepik.com
Теория апельсиновой корки: что это такое и как она помогает улучшить отношения
Теория апельсиновой корки — это тренд ТикТока, который набрал большую популярность среди молодежи. По сути, это флешмоб, в рамках которого молодые люди проводят небольшой тест на отношения, а потом рассказывают о результатах. Подробнее расскажем ниже.

В чем суть теста?

Теория апельсиновой корки призвана выявить, способен ли ваш любимый человек сделать для вас больше, чем вы его просите. Проявит ли заботу, сознательность и дальновидность? Хотите узнать? Тогда просто попросите его принести вам апельсин и наблюдайте за его действиями.

Партнер может просто принести и положить перед вами апельсин. А может предварительно его почистить — и это уже многое скажет о его личностных качествах и поведении в отношениях. Возможно, он и вовсе начнет морщиться и жаловаться, что его постоянно просят об одолжении. Что ж, бывает и такое.

Почему в этом есть смысл?

Когда партнер проявляет заботу и показывает, что ему не все равно, это создает атмосферу доверия, которая необходима для того, чтобы дальше узнавать друг друга. Кроме того, такие жесты доброты приносят нам удовлетворение и счастье, они укрепляют романтическую связь.

Несмотря на то, что тест с апельсином строится на одном конкретном действии, сама теория охватывает все поведение партнера в целом. Вот несколько примеров того, что он без труда может делать, если действительно вовлечен в отношения и ценит свою половинку:

  • Встретить вас на остановке, когда идет дождь, а вы без зонта.
  • Сделать ромашковый чай, если у вас болит голова.
  • Помыть посуду после того, как вы устали, единолично готовя ужин.
  • Забрать ваш заказ из пункта выдачи.

Главное во всем этом то, что он не преподносит свои жесты как нечто особенное и не требует ничего взамен.

Искренний партнер всегда проявит заботуИскренний партнер всегда проявит заботу
Искренний партнер всегда проявит заботу. Фото: Изображение Midjourney

Как добиться осознанной заботы от партнера?

Если вы хотите подобного отношения, то сами проявляйте заботу по отношению к партнеру. Делайте то, что, как вы считаете, он оценит наиболее всего: от сварить кофе утром до покупки любимых мелочей.

Немаловажно еще и поговорить на эту тему, если, к примеру, ваш партнер не понимает вашего внезапно изменившегося поведения. Конкретизируйте свои желания, не критикуя и выражая недовольство. Помните, что ваша цель — улучшить отношения и сделать их гармоничными.

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#Дмитрий Митраков#Общество#Отношения#Все материалы авторов#Психология
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