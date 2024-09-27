Тренд из ТикТока: как теория апельсиновой корки помогает укрепить отношения

Партнер может просто принести и положить перед вами апельсин. А может предварительно его почистить — и это уже многое скажет о его личностных качествах и поведении в отношениях. Возможно, он и вовсе начнет морщиться и жаловаться, что его постоянно просят об одолжении. Что ж, бывает и такое.