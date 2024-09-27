Тренд из ТикТока: как теория апельсиновой корки помогает укрепить отношения

Posted 27 сентября, 03:16
Published 27 сентября, 03:16
Modified 27 сентября, 07:21
Updated 27 сентября, 07:21
Теория апельсиновой корки призвана выявить, способен ли ваш любимый человек сделать для вас больше, чем вы его просите. Проявит ли заботу, сознательность и дальновидность? Хотите узнать? Тогда просто попросите его принести вам апельсин и наблюдайте за его действиями.
Партнер может просто принести и положить перед вами апельсин. А может предварительно его почистить — и это уже многое скажет о его личностных качествах и поведении в отношениях. Возможно, он и вовсе начнет морщиться и жаловаться, что его постоянно просят об одолжении. Что ж, бывает и такое.
Когда партнер проявляет заботу и показывает, что ему не все равно, это создает атмосферу доверия, которая необходима для того, чтобы дальше узнавать друг друга. Кроме того, такие жесты доброты приносят нам удовлетворение и счастье, они укрепляют романтическую связь.
Несмотря на то, что тест с апельсином строится на одном конкретном действии, сама теория охватывает все поведение партнера в целом. Вот несколько примеров того, что он без труда может делать, если действительно вовлечен в отношения и ценит свою половинку:
Главное во всем этом то, что он не преподносит свои жесты как нечто особенное и не требует ничего взамен.
Если вы хотите подобного отношения, то сами проявляйте заботу по отношению к партнеру. Делайте то, что, как вы считаете, он оценит наиболее всего: от сварить кофе утром до покупки любимых мелочей.
Немаловажно еще и поговорить на эту тему, если, к примеру, ваш партнер не понимает вашего внезапно изменившегося поведения. Конкретизируйте свои желания, не критикуя и выражая недовольство. Помните, что ваша цель — улучшить отношения и сделать их гармоничными.
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