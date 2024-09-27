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Posted 27 сентября, 05:02

Published 27 сентября, 05:02

Modified 27 сентября, 05:02

Updated 27 сентября, 05:02

Топ-5 модных стрижек на длинные волосы — советы стилиста + ФОТО

Топ-5 модных стрижек на длинные волосы — советы стилиста + ФОТО

27 сентября 2024, 05:02
Фото: Изображение Midjourney
Топ-5 модных стрижек на длинные волосы — советы стилиста + ФОТО
У вас длинные волосы и вы мечтаете об идеальной стрижке, подчеркивающей их красоту? Выбирайте любой вариант из пяти, которые советует профессиональный стилист.

Длинные слои

По мнению Галины Тоториной, стилиста, стрижки длинными слоями идеальны для любых волос, вне зависимости от их текстуры. Такие стрижки обеспечивают интересный эффект движения, а еще придают волосам дополнительный объем.

«Если вы хотите сохранить длину волос и сделать прическу более динамичной, смело выбирайте стрижку длинными слоями», — рекомендует эксперт.
Стрижка с длинными слоямиСтрижка с длинными слоями
Стрижка с длинными слоями. Фото: @kerribr/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Срез в виде буквы U

Эта стрижка наверняка понравится девушкам, которые предпочитают мягкие формы. Контуры прически получаются округлыми, за счет чего длинные волосы выглядят исключительно ухоженными. Лучше всего такая стрижка смотрится на густых длинных волосах, считает Галина Тоторина.

Стрижка со срезом в виде буквы UСтрижка со срезом в виде буквы U
Стрижка со срезом в виде буквы U. Фото: @maple/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

V-образная форма

Эффектная стрижка с необычными контурами, или по-другому «лисий хвост», как отмечает стилист, обеспечивает эффект дополнительной длины и акцентирует внимание на острых кончиках. Это подчеркивает оригинальность образа.

Стрижка с V-образной формойСтрижка с V-образной формой
Стрижка с V-образной формой. Фото: @sashamay/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Плотный и ровный срез

Такая стрижка идеальна для обладательниц тонких и длинных волос, поскольку обеспечивается визуальный эффект густоты и дополнительного объема.

Стрижка с плотным и ровным срезомСтрижка с плотным и ровным срезом
Стрижка с плотным и ровным срезом. Фото: @mirra/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Мягкие слои

Мягкие слои буквально преображают внешность и в то же время делают акцент на деликатности образа и женственности.

Стрижка с мягкими слоямиСтрижка с мягкими слоями
Стрижка с мягкими слоями. Фото: @tori/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
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#Мария Казак#Красота#Мода#Все материалы авторов#Прически#Стрижки
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