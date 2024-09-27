Топ-5 модных стрижек на длинные волосы — советы стилиста + ФОТО

По мнению Галины Тоториной , стилиста, стрижки длинными слоями идеальны для любых волос, вне зависимости от их текстуры. Такие стрижки обеспечивают интересный эффект движения, а еще придают волосам дополнительный объем.

Стрижка с длинными слоями . Фото: @kerribr/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Эта стрижка наверняка понравится девушкам, которые предпочитают мягкие формы. Контуры прически получаются округлыми, за счет чего длинные волосы выглядят исключительно ухоженными. Лучше всего такая стрижка смотрится на густых длинных волосах, считает Галина Тоторина.

Стрижка со срезом в виде буквы U . Фото: @maple/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Эффектная стрижка с необычными контурами, или по-другому «лисий хвост», как отмечает стилист, обеспечивает эффект дополнительной длины и акцентирует внимание на острых кончиках. Это подчеркивает оригинальность образа.

Стрижка с V-образной формой . Фото: @sashamay/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Такая стрижка идеальна для обладательниц тонких и длинных волос, поскольку обеспечивается визуальный эффект густоты и дополнительного объема.

Стрижка с плотным и ровным срезом . Фото: @mirra/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Мягкие слои буквально преображают внешность и в то же время делают акцент на деликатности образа и женственности.

Стрижка с мягкими слоями . Фото: @tori/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

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