Топ-5 модных стрижек на длинные волосы — советы стилиста + ФОТО

Posted 27 сентября, 05:02
Published 27 сентября, 05:02
Modified 27 сентября, 05:02
Updated 27 сентября, 05:02
По мнению Галины Тоториной, стилиста, стрижки длинными слоями идеальны для любых волос, вне зависимости от их текстуры. Такие стрижки обеспечивают интересный эффект движения, а еще придают волосам дополнительный объем.
«Если вы хотите сохранить длину волос и сделать прическу более динамичной, смело выбирайте стрижку длинными слоями», — рекомендует эксперт.
Эта стрижка наверняка понравится девушкам, которые предпочитают мягкие формы. Контуры прически получаются округлыми, за счет чего длинные волосы выглядят исключительно ухоженными. Лучше всего такая стрижка смотрится на густых длинных волосах, считает Галина Тоторина.
Эффектная стрижка с необычными контурами, или по-другому «лисий хвост», как отмечает стилист, обеспечивает эффект дополнительной длины и акцентирует внимание на острых кончиках. Это подчеркивает оригинальность образа.
Такая стрижка идеальна для обладательниц тонких и длинных волос, поскольку обеспечивается визуальный эффект густоты и дополнительного объема.
Мягкие слои буквально преображают внешность и в то же время делают акцент на деликатности образа и женственности.
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