Топ-10 ультрамодных босоножек 2024–2025: готовьтесь к модному взрыву!

«Кошачьи» каблуки есть в коллекциях всех гуру моды. Небольшой тонкий каблук очень удобен в носке, но в то же время смотрится очень женственно и элегантно. Предлагаем сочетать босоножки с сарафанами из хлопка, юбками-плиссе, брюками-палаццо, шифоновыми платьями.