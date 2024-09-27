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Posted 27 сентября, 07:56

Published 27 сентября, 07:56

Modified 27 сентября, 07:56

Updated 27 сентября, 07:56

Десять ультрамодных моделей босоножек, которые перевернут мир моды в 2024–2025 году

Топ-10 ультрамодных босоножек 2024–2025: готовьтесь к модному взрыву!

Фото: aliexpress.ru, glamours.name, tom-tailor.ru
Десять ультрамодных моделей босоножек, которые перевернут мир моды в 2024–2025 году
Если вы не привыкли выбирать между красотой и удобством, то эти модели босоножек для вас. Собрали самые универсальные и модные тренды босоножек летнего сезона — 2024.

Тонкие ремешки

Главный хит лета-2024 — сексуальные босоножки с тонкими ремешками. Чем тоньше и длиннее ремешки, тем моднее! Отлично смотрятся с брюками-палаццо, макси-юбками в пол, вечерними мини-платьями, легкими сарафанами.

Яркие модели

«Веганский» стиль отражается в летней обуви сезона-2024. Утонченные элегантные модели сочных оттенков, с цветами, фруктами, ягодами отлично впишутся в повседневный гардероб. В тренде — насыщенный оранжевый, желтый, небесно-голубой, сиреневый, малиновый.

Мюли

Остроносые босоножки без задников смотрятся элегантно и нарядно. Отлично сочетаются с шифоновыми сарафанами, шортами и футболками, платьями бохо.

Биркенштоки

В нынешнем сезоне такую модель можно увидеть в гардеробе практически всех звезд. Они вписываются в любой стиль: спортивный, романтичный, кэжуал, гранж.

Киттен-хилл

«Кошачьи» каблуки есть в коллекциях всех гуру моды. Небольшой тонкий каблук очень удобен в носке, но в то же время смотрится очень женственно и элегантно. Предлагаем сочетать босоножки с сарафанами из хлопка, юбками-плиссе, брюками-палаццо, шифоновыми платьями.

Платформа

Босоножки на платформе завоевали в 2024 году все подиумы. Они очень практичны и подходят к любым нарядам. В жарку погоду сочетайте их с миди-юбками, длинными сарафанами в пол с боковым разрезом, комбинезонами, шортами.

Лодочки с бантом

Романтичные лодочки с открытым задником, небольшим каблучком и милым бантиком придают образу женственности и игривости. Хорошо подходят под яркие брючные костюмы, летние струящиеся комбинезоны, платья на запахе.

Дутики

Тренд на объемные модели сумок и верхней одежды проник и в мир обуви. Летом 2024 самыми стильными считаются дутые босоножки. Любой образ не будет выглядеть скучно с такой обувью. Но лучше не перебарщивать и подбирать под дутики лаконичный наряд.

Замша и бахрома

Замшевые босоножки с бахромой понравятся любительницам стиля бохо. На тонкой подошве или каблуке — они смотрятся одинаково стильно с нарядами из денима, муслина или льна.

«Рыбацкие» босоножки

Самый спорный тренд лета 2024 года быстро покорил сердца модниц. Их громоздкость и неказистость отлично сочетается с романтическими летними сарафанами, льняными костюмами, брюками чинос, легкими платьями в пол.

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#Дмитрий Митраков#Мода#Лето#Все материалы авторов#Стиль#Одежда
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