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Posted 27 сентября, 04:42

Published 27 сентября, 04:42

Modified 27 сентября, 04:42

Updated 27 сентября, 04:42

Ситцевая, кожаная, медная: как называются годовщины свадьбы — от 1 до 10

Ситцевая, кожаная, медная: как называются годовщины свадьбы — от 1 до 10

27 сентября 2024, 04:42
Фото: Изображение Midjourney
Ситцевая, кожаная, медная: как называются годовщины свадьбы — от 1 до 10
Когда свадьба называется бумажной? А кожаной? Узнайте, как называются годовщины свадеб в зависимости от количества лет, проведенных вместе.

Один год — ситцевая свадьба

Почему первая годовщина свадьбы называется ситцевой или марлевой? Это связывает с тем, что союз пока еще не набрал необходимую прочность, и отношения между супругами все еще остаются тонкими.

Два года — бумажная свадьба

Вторая годовщина бракосочетания в народе называется либо стеклянной, либо бумажной. За прошедшие годы супруги уже более или менее притерлись друг к другу, но их отношения все еще остаются хрупкими и требуют максимально заботливого и бережного отношения.

Три года — кожаная свадьба

Кожа считается мягким, но достаточно прочным материалом. К моменту, когда супруги отмечают кожаную свадьбу, они уже, как правило, подстроились друг под друга, научились находить компромиссы.

Один год — ситцевая свадьба, это связывает с тем, что союз пока еще не набрал необходимую прочностьОдин год — ситцевая свадьба, это связывает с тем, что союз пока еще не набрал необходимую прочность
Один год — ситцевая свадьба, это связывает с тем, что союз пока еще не набрал необходимую прочность. Фото: Изображение Midjourney

Четыре года — льняная свадьба

Четырехлетие со дня бракосочетания — веревочная или льняная свадьба. За прошедшие годы муж и жена практически сплелись друг с другом подобно нитям или льняным волокнам.

Пять лет — деревянная свадьба

Союз, который просуществовал уже пять лет, считается достаточно прочным и крепким — как дерево.

Шесть лет — чугунная свадьба

Чугун — очень прочный и надежный металлический сплав. Однако под воздействием интенсивных ударов он может расколоться, поэтому супругам следует оставаться внимательными друг к другу и работать над своими отношениями.

Пять лет — деревянная свадьба, союз, который просуществовал уже пять лет, считается достаточно прочным и крепким — как деревоПять лет — деревянная свадьба, союз, который просуществовал уже пять лет, считается достаточно прочным и крепким — как дерево
Пять лет — деревянная свадьба, союз, который просуществовал уже пять лет, считается достаточно прочным и крепким — как дерево. Фото: Изображение Midjourney

Семь лет — медная свадьба

Символом семилетия со дня бракосочетания считается подкова из меди. В давние времена существовала традиция в честь годовщины вешать такую подкову над дверью, но обязательно рожками вниз — считалось, что это оберегает дом от недоброжелателей и от бед.

Восемь лет — маковая свадьба

Восемь лет совместной жизни — это маковая свадьба, также ее называют и железной свадьбой. С этим праздником связаны интересные традиции. К примеру, в старину было принято готовить выпечку с маком и одеваться в одежду красного цвета.

Девять лет — фаянсовая свадьба

Фаянс — легкий и достаточно стабильный материал, и именно такие свойства приобретает и брачный союз, который просуществовал девять лет.

Девять лет — фаянсовая свадьба, фаянс — легкий и достаточно стабильный материал, и именно такие свойства приобретает и брачный союзДевять лет — фаянсовая свадьба, фаянс — легкий и достаточно стабильный материал, и именно такие свойства приобретает и брачный союз
Девять лет — фаянсовая свадьба, фаянс — легкий и достаточно стабильный материал, и именно такие свойства приобретает и брачный союз. Фото: Изображение Midjourney

Десять лет — оловянная свадьба

Первый полноценный юбилей называется оловянной свадьбой. И именно эту годовщину принято отмечать широко и с размахом!

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