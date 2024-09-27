Ситцевая, кожаная, медная: как называются годовщины свадьбы — от 1 до 10

Posted 27 сентября, 04:42
Published 27 сентября, 04:42
Modified 27 сентября, 04:42
Updated 27 сентября, 04:42
Почему первая годовщина свадьбы называется ситцевой или марлевой? Это связывает с тем, что союз пока еще не набрал необходимую прочность, и отношения между супругами все еще остаются тонкими.
Вторая годовщина бракосочетания в народе называется либо стеклянной, либо бумажной. За прошедшие годы супруги уже более или менее притерлись друг к другу, но их отношения все еще остаются хрупкими и требуют максимально заботливого и бережного отношения.
Кожа считается мягким, но достаточно прочным материалом. К моменту, когда супруги отмечают кожаную свадьбу, они уже, как правило, подстроились друг под друга, научились находить компромиссы.
Четырехлетие со дня бракосочетания — веревочная или льняная свадьба. За прошедшие годы муж и жена практически сплелись друг с другом подобно нитям или льняным волокнам.
Союз, который просуществовал уже пять лет, считается достаточно прочным и крепким — как дерево.
Чугун — очень прочный и надежный металлический сплав. Однако под воздействием интенсивных ударов он может расколоться, поэтому супругам следует оставаться внимательными друг к другу и работать над своими отношениями.
Символом семилетия со дня бракосочетания считается подкова из меди. В давние времена существовала традиция в честь годовщины вешать такую подкову над дверью, но обязательно рожками вниз — считалось, что это оберегает дом от недоброжелателей и от бед.
Восемь лет совместной жизни — это маковая свадьба, также ее называют и железной свадьбой. С этим праздником связаны интересные традиции. К примеру, в старину было принято готовить выпечку с маком и одеваться в одежду красного цвета.
Фаянс — легкий и достаточно стабильный материал, и именно такие свойства приобретает и брачный союз, который просуществовал девять лет.
Первый полноценный юбилей называется оловянной свадьбой. И именно эту годовщину принято отмечать широко и с размахом!
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