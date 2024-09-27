Секреты модных визажистов: идеальный макияж одной помадой за 5 минут

Макияж помадой очень удобен, поскольку вам не нужно использовать много средств, имея под рукой универсальный продукт. Но с точки зрения гигиены это не так уж и хорошо, так как одно и то же средство используется для губ, век и многих участков кожи. Его нанесение может вызвать инфекцию, особенно если человек стардает АКНЕ.