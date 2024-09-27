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Posted 27 сентября, 15:58

Published 27 сентября, 15:58

Modified 27 сентября, 15:58

Updated 27 сентября, 15:58

Трендовый макияж, который делается одной помадой

Секреты модных визажистов: идеальный макияж одной помадой за 5 минут

Фото: Изображение Midjourney
Трендовый макияж, который делается одной помадой
Забудьте про тени, хайлайтеры и румяна. В настоящее время большой популярностью пользуется макияж, который делается при помощи красной помады.

Что такое макияж одной помадой?

Как следует из названия, макияж одной помадой — это техника, при которой губная помада наносится на кожу вместо теней, румян и корректора для лица, а затем тщательно растушевывается. На самом деле этот способ не новый, наши бабушки и мамы делали макияж таким же способом, создавая одним стиком румянец на щеках и яркие губы.

В настоящее время этот тренд, ставшим центром внимания, скорректировал способ нанесения помады, включая в этот процесс все лицо, тем самым создавая ощущения единства.

Макияж губной помадой, какими продуктами пользоваться?

Авторы роликов советуют использовать натуральный цвет помады — не слишком темный и не слишком красный цвет. Также выберите продукты с полуматовой текстурой, которую можно хорошо растушевать. Еще одна фишка данного тренда — вы можете попробовать заменить губную помаду кремовыми румянами.

Макияж губной помадой — это удобно?

Макияж помадой очень удобен, поскольку вам не нужно использовать много средств, имея под рукой универсальный продукт. Но с точки зрения гигиены это не так уж и хорошо, так как одно и то же средство используется для губ, век и многих участков кожи. Его нанесение может вызвать инфекцию, особенно если человек стардает АКНЕ.

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#Дмитрий Митраков#Красота#Лицо#Все материалы авторов#Тренды 2024#Макияж#Бьюти-тренд
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