Секреты быстрой консервации: вкусные заготовки всего за 30 минут!

Posted 27 сентября, 13:13
Published 27 сентября, 13:13
Modified 27 сентября, 13:13
Updated 27 сентября, 13:13
Огурцы помыть, отрезать «попки» и сложить в трехлитровые банки. Заранее укладываем на дно емкостей листья хрена, смородины, укроп, 2-3 зубчика очищенного чеснока, добавляем по 100 граммов соли и сахара.
Заливаем холодной водой и накрываем полиэтиленовой крышкой. Хранить огурцы в холодильнике или в сухом прохладном подвале. Открывать и лакомиться можно уже через 3 месяца. Огурцы получаются ароматными, хрустящими, долго сохраняют свой вкус.
Спелые помидоры и перцы режем небольшими кубиками, складываем в казан или кастрюлю, доводим до кипения и тушим 5-7 минут. Заранее приготовьте простерилизованные банки, положите в них овощную смесь и закатывайте. Соли и специй не требуется, их можно добавить при употреблении. Заправка хорошо подходит для первых и вторых блюд, сохраняет вкус и аромат свежих овощей.
Ягоды красной смородины (около 1 кг) очистить, промыть в проточной воде. Пересыпать ягоды в кастрюлю или эмалированный таз, добавить 1-2 столовых ложки сахара, размешать и поставить на огонь. Непрерывно помешивая, дождаться, пока ягоды пустят сок и варево закипит, после чего варить еще 5 минут. Всыпать сахара (0,5 кг) либо меда, либо другого сахарозаменителя, перемешать до полного его растворения и закатать в стерилизованные банки.
Этот компот можно приготовить как из ягод, так и из фруктов — порезать на кусочки персики, груши, яблоки. Можно использовать ягодно-фруктовый микс. Заполняем заготовками банки на треть, заливаем кипятком и ждем несколько минут, чтобы наши ягоды и фрукты хорошенько прогрелись. Слить воду, довести ее до кипения и залить заготовки во второй раз. Еще раз слить и приготовить из этой воды сироп, добавив 1 стакан сахара на литр воды. Этим сиропом заливаем заготовки и закатываем.
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