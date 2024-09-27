Секреты быстрой консервации: вкусные заготовки всего за 30 минут!

Этот компот можно приготовить как из ягод, так и из фруктов — порезать на кусочки персики, груши, яблоки. Можно использовать ягодно-фруктовый микс. Заполняем заготовками банки на треть, заливаем кипятком и ждем несколько минут, чтобы наши ягоды и фрукты хорошенько прогрелись. Слить воду, довести ее до кипения и залить заготовки во второй раз. Еще раз слить и приготовить из этой воды сироп, добавив 1 стакан сахара на литр воды. Этим сиропом заливаем заготовки и закатываем.