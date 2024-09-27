Магия денег: как включить финансовый код и изменить свою жизнь

Posted 27 сентября, 07:01
Published 27 сентября, 07:01
Modified 27 сентября, 07:07
Updated 27 сентября, 07:07
Каждый человек имеет свой код, который относится к той или иной стороне его жизни. Есть и финансовый код, который зашифрован в дате рождения каждого из нас. Достаточно его активировать, как деньги пойдут к вам потоком, и это признают даже скептики.
Финансовый код рассчитывается нумерологически. Сначала нужно записать дату рождения полностью, с годом, затем сложить цифры, составляющее число даты рождения, после — суммировать цифры месяца рождения, и далее годы. После этого суммируйте числа по группам так, чтобы в результате получилось однозначное число. А затем суммируйте все значения и запишите результаты по отдельности. Всего должно получиться четыре цифры — они и будут составлять ваш финансовый код. Запомните его и всегда носите с собой — только в этом случае он будет помогать вам достигать поставленных денежных целей.
Для активации финансового кода сделайте следующее: выбирайте число месяца, которое соответствует минимальной цифре кода. Затем возьмите денежную купюру (номинал значения не имеет) и напишите на ней ручкой с красной пастой код. Эту купюру нужно отдать нуждающимся, например подать нищему или просто направить на благотворительность, положив в специальный ящик в магазине.
Затем выбирайте число месяца, которое соответствует второй по счету цифре вашего кода, запишите ее на банкноте красными чернилами и потратьте купюру на покупку чего-то, что для вас важно.
На третьем этапе активации финансового кода выбирайте число месяца, соответствующее максимальной цифре, далее вы должны будете написать ее на купюре все той же ручкой с красной пастой, а рядом, уже карандашом, напишите ту сумму, которая вам нужна — однако руководствуйтесь пределами разумного. Эту купюру положите в ваш кошелек, затем ждите, когда пройдет 21 день, и после этого отдайте ее на благотворительные цели.
Вы можете написать ваш финансовый код на небольшом листе бумаги и носить в кошельке, в чехле вместе со смартфоном или даже в паспорте. Обязательно верьте в то, что у вас все получится, поскольку без такой веры добиться желаемого не получится.
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