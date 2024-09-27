Магия денег: как включить финансовый код и изменить свою жизнь

Финансовый код рассчитывается нумерологически. Сначала нужно записать дату рождения полностью, с годом, затем сложить цифры, составляющее число даты рождения, после — суммировать цифры месяца рождения, и далее годы. После этого суммируйте числа по группам так, чтобы в результате получилось однозначное число. А затем суммируйте все значения и запишите результаты по отдельности. Всего должно получиться четыре цифры — они и будут составлять ваш финансовый код. Запомните его и всегда носите с собой — только в этом случае он будет помогать вам достигать поставленных денежных целей.