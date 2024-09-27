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Posted 27 сентября, 15:32

Published 27 сентября, 15:32

Modified 27 сентября, 15:32

Updated 27 сентября, 15:32

Новый метод уборки дома «Не знали», который придумали двое мужчин

Как двое мужчин перевернули подход к уборке дома: новый метод, о котором вы не знали

Фото: Изображение Midjourney
Новый метод уборки дома «Не знали», который придумали двое мужчин
«А я не знала, что у нас есть второй утюг!» — не редко приходиться удивляться тому, что лежит в собственной кладовой. Что делать, когда вещей становится по-настоящему много и как здесь может помочь деклаттеринг — подробности в материале NEWIA.

Метод «Не знали» придумал известный дуэт профессиональных экспертов по наведению порядка Джошуа Филдс Милберн (Joshua Fields Millburn) и Райан Никодимус (Ryan Nicodemus). Эти звезды Netflix номинированы на премию «Эмми» за продвижение идей минимализма и деклаттеринг, известного как «расхламление».

Созданный этими двумя мужчинами метод «Не знали» заключается в том, что если при разборке своих вещей вы находите предметы, о существовании которых забыли, значит вам это не нужно. Такие вещи не служат полезной цели сейчас и скорее всего не будут служить и в будущем. Это заставляет оценивать предметы по тому, пользуетесь вы ими или нет.

На первый взгляд можно подумать, что смысл минимализма заключается только в том, чтобы избавиться от лишних вещей. На самом деле минималисты стараются освободить место для большего: больше времени, больше покоя, творчества, удовлетворения, свободы. Устранение беспорядка освобождает пространство. Минимализм — позволяет убрать ненужное, чтобы освободить место для по настоящему важных вещей в жизни.

Метод уборки «Не знали» помогает смотреть на вещи через полезный фильтр, отсеивающий нужное от второстепенного. К тому же, это хороший показатель наших склонностей к накопительству, заставляя задуматься о том, как много мы тратим на товары и пространство для их размещения.

Как навести порядок в домеКак навести порядок в доме
Как навести порядок в доме. Фото: Изображение Midjourney

Как использовать метод «Не знали»

Чтобы упростить себе процесс расхламления, для начала заведите три коробки для сортировки вещей по категориям «сохранить на будущее», «отдать в добрые руки» или «выбросить». Потом начните разбирать места ежедневного пользования — ящики для косметики, бумаг, документов, шкафчики с одеждой, канцтоварами или шкафы с посудой. Это надо делать еженедельно или в процессе текущей уборки дома.

Пересмотрите свои принадлежности и соберите предметы, которыми вы давно не пользовались. Спросите себя, почему они не нужны сейчас и могут ли пригодиться в ближайшем будущем. Когда решите, что делать с вещью, положите ее в соответствующую коробку.

Как правильно делать расхламлениеКак правильно делать расхламление
Как правильно делать расхламление. Фото: Изображение Midjourney

Как правильно делать расхламление

Чтобы начать избавляться от ненужных вещей, эксперты советуют использовать два метода:

Первый вариант представляет собой генеральную уборку и полное погружение в работу, которую нужно выполнить за 1-3 дня. Этот метод часто подходит при переезде, когда не хочется нести в новую квартиру лишний груз вещей или в случае, когда предстоит ремонт.

Ускоренное расхламление подходит не всем, поэтому есть второй вариант. Намного удобнее делать маленькие шаги и постепенно набирать обороты. Выбирайте по одному месту в день (полка в ванной, ящик с косметикой), где требуется навести порядок и избавляйтесь от вещей постепенно.

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#Дмитрий Митраков#Дом#Уборка#Генеральная уборка#Домоводство#Дом и сад#Расхламление
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