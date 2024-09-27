Как двое мужчин перевернули подход к уборке дома: новый метод, о котором вы не знали

Posted 27 сентября, 15:32
Published 27 сентября, 15:32
Modified 27 сентября, 15:32
Updated 27 сентября, 15:32
Метод «Не знали» придумал известный дуэт профессиональных экспертов по наведению порядка Джошуа Филдс Милберн (Joshua Fields Millburn) и Райан Никодимус (Ryan Nicodemus). Эти звезды Netflix номинированы на премию «Эмми» за продвижение идей минимализма и деклаттеринг, известного как «расхламление».
Созданный этими двумя мужчинами метод «Не знали» заключается в том, что если при разборке своих вещей вы находите предметы, о существовании которых забыли, значит вам это не нужно. Такие вещи не служат полезной цели сейчас и скорее всего не будут служить и в будущем. Это заставляет оценивать предметы по тому, пользуетесь вы ими или нет.
На первый взгляд можно подумать, что смысл минимализма заключается только в том, чтобы избавиться от лишних вещей. На самом деле минималисты стараются освободить место для большего: больше времени, больше покоя, творчества, удовлетворения, свободы. Устранение беспорядка освобождает пространство. Минимализм — позволяет убрать ненужное, чтобы освободить место для по настоящему важных вещей в жизни.
Метод уборки «Не знали» помогает смотреть на вещи через полезный фильтр, отсеивающий нужное от второстепенного. К тому же, это хороший показатель наших склонностей к накопительству, заставляя задуматься о том, как много мы тратим на товары и пространство для их размещения.
Чтобы упростить себе процесс расхламления, для начала заведите три коробки для сортировки вещей по категориям «сохранить на будущее», «отдать в добрые руки» или «выбросить». Потом начните разбирать места ежедневного пользования — ящики для косметики, бумаг, документов, шкафчики с одеждой, канцтоварами или шкафы с посудой. Это надо делать еженедельно или в процессе текущей уборки дома.
Пересмотрите свои принадлежности и соберите предметы, которыми вы давно не пользовались. Спросите себя, почему они не нужны сейчас и могут ли пригодиться в ближайшем будущем. Когда решите, что делать с вещью, положите ее в соответствующую коробку.
Чтобы начать избавляться от ненужных вещей, эксперты советуют использовать два метода:
Первый вариант представляет собой генеральную уборку и полное погружение в работу, которую нужно выполнить за 1-3 дня. Этот метод часто подходит при переезде, когда не хочется нести в новую квартиру лишний груз вещей или в случае, когда предстоит ремонт.
Ускоренное расхламление подходит не всем, поэтому есть второй вариант. Намного удобнее делать маленькие шаги и постепенно набирать обороты. Выбирайте по одному месту в день (полка в ванной, ящик с косметикой), где требуется навести порядок и избавляйтесь от вещей постепенно.
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