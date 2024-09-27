Как двое мужчин перевернули подход к уборке дома: новый метод, о котором вы не знали

Созданный этими двумя мужчинами метод «Не знали» заключается в том, что если при разборке своих вещей вы находите предметы, о существовании которых забыли, значит вам это не нужно. Такие вещи не служат полезной цели сейчас и скорее всего не будут служить и в будущем. Это заставляет оценивать предметы по тому, пользуетесь вы ими или нет.