В Вайлдберриз и Озон снова скандал: за 3 000 рублей никто не хочет работать

Posted 26 сентября, 06:54
Published 26 сентября, 06:54
Modified 26 сентября, 08:46
Updated 26 сентября, 08:46
В ПВЗ приходят сторонние сотрудники всего на 2 часа, чтобы разгрести товары и раздать посылки, поэтому редко кому удается получить заказ, жалуются жители домашнего чата Москвы. О проблеме открыто говорят и руководители пунктов, называя причину такой ситуации нехватку кадров, рассказывают Forbes.
Совладелец компании ПВЗ российских маркетплейсов Павел Чатулов рассказал, что несмотря на повышение оклада, желающих нет. Еще год назад зарплата сотрудника пункта выдачи составляла 1,8-2 тысячи рублей в день. В 2024 году за 12 часовую смену платят 3 тысячи, но никто не хочет идти работать за эти деньги.
При этом, бизнесмены терпят колоссальные убытки из-за штрафов. Например, жалоба на Озон обходится в 5 тысяч рублей в день, на ВБ — 4 тысячи рублей за 1 час простоя.
Подписчики Проект Шмеля — Катя Коносова, обсуждая эту новость, делятся совсем иными причинами массового закрытия пунктов:
У нас в Ростове 1200 на Вб смена
низкая оплата, ужасные условия, неадекватные штрафа.
Вот и в нашем пвз озон любимом ушли сразу три сотрудницы… Работает одна начальница
А все потому что условия там мягко сказать не очень… мне подруга рассказывала, там такой пул задач за копейки! + штрафы
Как владелец пвз, скажу что сама компания душит своих агентов очень сильно
Да дело даже не в этом, тот объем работы, который выполняют сотрудники несоизмерим с ЗП
Как сотрудник озона говорю: работа становится адовой из- за постоплаты на всё. Заказывают по 100500 вещей, а потом даже не вскрывая отказываются, принимаешь посылки чтобы потом отправить снова на склад, объемы большие. То график хотят сделать с 10 до 22:00, но это пока слухи- а кто будет оплачивать такси, не все возле дома работают, а автобусы фиг поймаешь.
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