В Вайлдберриз и Озон снова скандал: за 3 000 рублей никто не хочет работать

Совладелец компании ПВЗ российских маркетплейсов Павел Чатулов рассказал, что несмотря на повышение оклада, желающих нет. Еще год назад зарплата сотрудника пункта выдачи составляла 1,8-2 тысячи рублей в день. В 2024 году за 12 часовую смену платят 3 тысячи, но никто не хочет идти работать за эти деньги.