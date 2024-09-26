Российские дети-маугли: как они живут и кем они стали. Пять диких историй

История Вани из Волгограда тоже по-своему шокирует. Живя с родной матерью, он сумел одичать настолько, что безнадежно отстал в развитии. У его матери был пунктик на любви к птицам, она разводила их в огромных количествах, а вот на сына ей было наплевать. Малыш вскоре стал кричать, как попугаи. В семь лет его забрали в интернат. Сейчас ему более 20 лет, он так и не догнал сверстников в развитии и живет в реабилитационном центре.