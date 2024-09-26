Российские дети-маугли: как они живут и кем они стали. Пять диких историй

Posted 26 сентября, 11:39
Published 26 сентября, 11:39
Modified 26 сентября, 11:41
Updated 26 сентября, 11:41
Оксана Малая родилась в 1983 году на Украине в неблагополучной семье. Родители беспробудно пили, выгнав девочку во двор. А потом и вовсе перестали пускать ее домой. Мать Оксане заменила местная дворняга Найда, в ее будке девочка и поселилась. К 8 годам, когда ее привезли в интернат, Малая была абсолютно одичавшим ребенком — рычала, кусалась, бегала на четвереньках, лакала из миски. Чтобы обрести человеческий облик, девушке понадобилось 10 лет. До недавнего времени она работала в селе под Одессой, в психоневрологическом интернате, ухаживала за животными — они по-прежнему ее лучшие друзья.
Женя Барсуков, в отличие от Оксаны, рос не с животными, а… совсем один. Мальчика, который родился нормальным, горе-родители совсем забросили. Да так, что он одичал — перестал разговаривать и адекватно себя вести. Когда соседи вызвали опеку, ему было уже 13 лет. Чужих людей он боялся, ел только руками. Ребенка изъяли и отправили в интернат. Сейчас Евгению 28 лет, но уровень развития у него как у шестилетнего ребенка. Он по-прежнему находится на попечении государства.
История Оджана Наумкина нетипичная. Его не бросали спившиеся родители, наоборот, желая себе и ему лучшей доли, они увезли его подальше от цивилизации. Семья из трех человек поселилась в землянке на Алтае. Отец писал картины, мать вела нехитрое хозяйство. Так Оджан прожил до 20 лет. Юноша не одичал, но, прожив столько лет вдали от людского общения, стал очень ранимым, чутким, будто не от мира сего. Его прозвали алтайским маугли. Сегодня ему больше 30 лет, он работает в сфере общепита.
Ваня Мишуков остался на улице совсем ребенком: после того как отца посадили, мать просто бросила сына и ушла. Собаки стали спасителями Ивана — они делились с ним пищей, приводили его на теплотрассы, где можно было переночевать, не окоченев от холода. Но беспризорник все равно оказался в приюте, где ему пришлось учиться жить заново. Там его увидела Татьяна Витальевна, которая забрала мальчика в свою семью. Иван стал пятым ее ребенком. Способный мальчик быстро социализировался, стал хорошо учиться. В итоге окончил Кронштадтскую мореходную школу и теперь трудится инженером в Петербурге.
История Вани из Волгограда тоже по-своему шокирует. Живя с родной матерью, он сумел одичать настолько, что безнадежно отстал в развитии. У его матери был пунктик на любви к птицам, она разводила их в огромных количествах, а вот на сына ей было наплевать. Малыш вскоре стал кричать, как попугаи. В семь лет его забрали в интернат. Сейчас ему более 20 лет, он так и не догнал сверстников в развитии и живет в реабилитационном центре.
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