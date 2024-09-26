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Posted 26 сентября, 10:07

Published 26 сентября, 10:07

Modified 26 сентября, 10:11

Updated 26 сентября, 10:11

Работа не для всех: топ-5 самых необычных вакансий в России

Работа не для всех: топ-5 самых необычных вакансий в России

26 сентября 2024, 10:07
Фото: Изображение Midjourney
Работа не для всех: топ-5 самых необычных вакансий в России
Мечтаете целыми днями играть в компьютерные игры, валяться на диване или медитировать? Ваши мечты могут легко осуществиться, если вы устроитесь работать геймером, тестировщиком подушек или проводником медитаций.

Об этих и других вакансиях для соискателей, желающих, чтобы работа совпадала с их хобби, — в нашем обзоре. Правда, данные предложения уже потеряли свою актуальность — ведь это, по сути, работа мечты, и желающих на нее много — но, если задаться целью, вполне реально найти что-то похожее и среди действующих вакансий.

Геймер-тусовщик

Самым настоящим подарком судьбы для любителей компьютерных игр стала вакансия геймера-тусовщика, опубликованная на одном из крупных отечественных порталов по поиску работы. Работодатель предлагает успешному соискателю ежемесячный доход от 80 до 250 тысяч рублей за общение и совместные игры с посетителями в клубе, а также за тестирование новых компьютеров, и это не считая целого ряда других плюшек.

Самым настоящим подарком судьбы для любителей компьютерных игр стала вакансия геймера-тусовщикаСамым настоящим подарком судьбы для любителей компьютерных игр стала вакансия геймера-тусовщика
Самым настоящим подарком судьбы для любителей компьютерных игр стала вакансия геймера-тусовщика. Фото: Изображение Midjourney

Тестировщик подушек

На том же портале прошлым летом была выложена вакансия для лежебок — крупная компания — производитель постельных принадлежностей искала (и, видимо, успешно нашла) тестировщика подушек. За полный день работы профессиональному «испытателю подушек» обещали платить 700 тыс. рублей в месяц — правда, сумма зарплаты указывалась до вычета налогов. От сотрудника требовалось быстро засыпать, а также тестировать подушки не только на удобство, но и на прочность.

Крупная компания — производитель постельных принадлежностей искала тестировщика подушекКрупная компания — производитель постельных принадлежностей искала тестировщика подушек
Крупная компания — производитель постельных принадлежностей искала тестировщика подушек. Фото: freepik.com

Инструктор по метанию топоров

А здесь соискателю предлагалось попробовать себя в роли инструктора по метанию топора. За 250 рублей в час работник должен был не только учить желающих метать топор, но и устраивать мини-турниры, а также содержать топоры и мишени в хорошем состоянии. При этом для устройства на работу вовсе не обязательно было в совершенстве владеть искусством метания топора — достаточно было желания этому научиться.

Вакансия, не так давно размещенная на известной доске бесплатных объявлений, ныне уже закрыта — видимо, инструктора нашли.

Соискателю предлагалось попробовать себя в роли инструктора по метанию топораСоискателю предлагалось попробовать себя в роли инструктора по метанию топора
Соискателю предлагалось попробовать себя в роли инструктора по метанию топора. Фото: Изображение Midjourney

Проводник медитаций

На сайте бесплатных объявлений еще совсем недавно можно было встретить и вакансию проводника медитаций — то есть человека, который был бы готов делиться своими познаниями в области духовных и оздоровительных практик за ежедневную зарплату в 2,5 тыс. рублей.

Успешному соискателю нужно было как работать с группой, так и проводить индивидуальные занятия, и он должен был уметь применять в своей работе поющие чаши и гонг, а также знать различные медитативные упражнения.

На сайте бесплатных объявлений еще совсем недавно можно было встретить и вакансию проводника медитацийНа сайте бесплатных объявлений еще совсем недавно можно было встретить и вакансию проводника медитаций
На сайте бесплатных объявлений еще совсем недавно можно было встретить и вакансию проводника медитаций

Дегустатор шавермы

Данная вакансия, судя по названию, предназначалась для жителей Санкт-Петербурга. За 3200 рублей за смену сотрудник должен был ездить по всему городу и пробовать шаверму в разных точках продаж с целью отыскать самый вкусный продукт. Для работы дегустатору предлагался служебный автомобиль с водителем.

Данная вакансия уже удалена с сайта бесплатных объявлений, на котором она была размещена, но… предложение рождает спрос, и не исключено, что и вы когда-нибудь сможете есть шаверму в неограниченном количестве и получать за это деньги.

Дегустатор шавермы — за 3200 рублей за смену сотрудник должен был ездить по всему городу и пробовать шавермуДегустатор шавермы — за 3200 рублей за смену сотрудник должен был ездить по всему городу и пробовать шаверму
Дегустатор шавермы — за 3200 рублей за смену сотрудник должен был ездить по всему городу и пробовать шаверму. Фото: Изображение Midjourney
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#Ольга Питиримова#Общество#Работа#Все материалы авторов
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