Работа не для всех: топ-5 самых необычных вакансий в России

Posted 26 сентября, 10:07
Published 26 сентября, 10:07
Modified 26 сентября, 10:11
Updated 26 сентября, 10:11
Об этих и других вакансиях для соискателей, желающих, чтобы работа совпадала с их хобби, — в нашем обзоре. Правда, данные предложения уже потеряли свою актуальность — ведь это, по сути, работа мечты, и желающих на нее много — но, если задаться целью, вполне реально найти что-то похожее и среди действующих вакансий.
Самым настоящим подарком судьбы для любителей компьютерных игр стала вакансия геймера-тусовщика, опубликованная на одном из крупных отечественных порталов по поиску работы. Работодатель предлагает успешному соискателю ежемесячный доход от 80 до 250 тысяч рублей за общение и совместные игры с посетителями в клубе, а также за тестирование новых компьютеров, и это не считая целого ряда других плюшек.
На том же портале прошлым летом была выложена вакансия для лежебок — крупная компания — производитель постельных принадлежностей искала (и, видимо, успешно нашла) тестировщика подушек. За полный день работы профессиональному «испытателю подушек» обещали платить 700 тыс. рублей в месяц — правда, сумма зарплаты указывалась до вычета налогов. От сотрудника требовалось быстро засыпать, а также тестировать подушки не только на удобство, но и на прочность.
А здесь соискателю предлагалось попробовать себя в роли инструктора по метанию топора. За 250 рублей в час работник должен был не только учить желающих метать топор, но и устраивать мини-турниры, а также содержать топоры и мишени в хорошем состоянии. При этом для устройства на работу вовсе не обязательно было в совершенстве владеть искусством метания топора — достаточно было желания этому научиться.
Вакансия, не так давно размещенная на известной доске бесплатных объявлений, ныне уже закрыта — видимо, инструктора нашли.
На сайте бесплатных объявлений еще совсем недавно можно было встретить и вакансию проводника медитаций — то есть человека, который был бы готов делиться своими познаниями в области духовных и оздоровительных практик за ежедневную зарплату в 2,5 тыс. рублей.
Успешному соискателю нужно было как работать с группой, так и проводить индивидуальные занятия, и он должен был уметь применять в своей работе поющие чаши и гонг, а также знать различные медитативные упражнения.
Данная вакансия, судя по названию, предназначалась для жителей Санкт-Петербурга. За 3200 рублей за смену сотрудник должен был ездить по всему городу и пробовать шаверму в разных точках продаж с целью отыскать самый вкусный продукт. Для работы дегустатору предлагался служебный автомобиль с водителем.
Данная вакансия уже удалена с сайта бесплатных объявлений, на котором она была размещена, но… предложение рождает спрос, и не исключено, что и вы когда-нибудь сможете есть шаверму в неограниченном количестве и получать за это деньги.
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