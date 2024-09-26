Работа не для всех: топ-5 самых необычных вакансий в России

А здесь соискателю предлагалось попробовать себя в роли инструктора по метанию топора. За 250 рублей в час работник должен был не только учить желающих метать топор, но и устраивать мини-турниры, а также содержать топоры и мишени в хорошем состоянии. При этом для устройства на работу вовсе не обязательно было в совершенстве владеть искусством метания топора — достаточно было желания этому научиться.