Лунный календарь стрижек на октябрь 2024 года — привлекаем в жизнь деньги, успех и здоровье

2 октября будет новолуние. Как правило, в этот период не рекомендуется проводить никаких манипуляций с волосами, поскольку они могут неблагоприятным образом повлиять на самочувствие. Однако речь идет главным образом о коррекции длины, а вот что касается уходовых процедур, завивки и окрашивания, то они не запрещены. Более того, они рекомендованы — если сделать что-то из перечисленного в новолуние, волосы станут здоровыми и красивыми.