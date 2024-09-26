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Posted 26 сентября, 12:45

Published 26 сентября, 12:45

Modified 26 сентября, 12:47

Updated 26 сентября, 12:47

Лунный календарь стрижек на октябрь 2024 года — привлекаем в жизнь деньги, успех и здоровье

Лунный календарь стрижек на октябрь 2024 года — привлекаем в жизнь деньги, успех и здоровье

26 сентября 2024, 12:45
Фото: 1MI
Лунный календарь стрижек на октябрь 2024 года — привлекаем в жизнь деньги, успех и здоровье
Планируйте запись в салон красоты на октябрь 2024 года по лунному календарю стрижек — рассказываем, какие даты благоприятны для окрашивания, завивки, экспериментов с внешностью.

Когда стричься в октябре 2024 года по лунному календарю

Наиболее приятным периодом для стрижки считается время, когда Луна растет, то есть дни, выпадающие на первые две четверти лунного цикла. Если говорить об октябре 2024 года, эти дни продлятся с 3 по 16 октября.

2 октября будет новолуние. Как правило, в этот период не рекомендуется проводить никаких манипуляций с волосами, поскольку они могут неблагоприятным образом повлиять на самочувствие. Однако речь идет главным образом о коррекции длины, а вот что касается уходовых процедур, завивки и окрашивания, то они не запрещены. Более того, они рекомендованы — если сделать что-то из перечисленного в новолуние, волосы станут здоровыми и красивыми.

Тем, кто нечасто посещает парикмахерскую и отращивает волосы, могут планировать визит в салон красоты в период, когда Луна начинает убывать — то есть либо 1 октября 2024 года, либо начиная с 18 октября и до конца месяца.

Наиболее приятным периодом для стрижки считается время, когда Луна растетНаиболее приятным периодом для стрижки считается время, когда Луна растет
Наиболее приятным периодом для стрижки считается время, когда Луна растет. Фото: 1MI

Благоприятные дни для «денежной стрижки»

Многих интересуют так называемые денежные стрижки, которые способны привлечь в жизнь финансы, благополучие и удачу. Каждый месяц дни денежных стрижек, как правило, совпадают — это 5-е и 27-е сутки лунного месяца. В октябре 2024 года денежные стрижки можно делать 7 или 29 числа.

Если в перечисленные дни записаться в парикмахерскую не получается, можно планировать денежные стрижки и на другие даты, например на 14-й день лунного цикла — 16 октября 2024 года, это будет среда. Считается, что стрижка в этот день способна приумножить все то, чего вы уже достигли.

Тем, кто хочет укрепить сферы здоровья, карьеры, улучшить личную жизнь, можно порекомендовать записываться в салон красоты на 21-е и 22-е лунные сутки октября. В 2024 году они выпадают на 23 и 24 октября.

В октябре 2024 года денежные стрижки можно делать 7 или 29 числаВ октябре 2024 года денежные стрижки можно делать 7 или 29 числа
В октябре 2024 года денежные стрижки можно делать 7 или 29 числа. Фото: Изображение Midjourney

Когда в октябре 2024 года нежелательно стричься

В определенные дни стрижки не рекомендованы, равно как и другие процедуры. К примеру, есть периоды, в которые не следует делать завивку, окрашивать волосы, проводить процедуры по уходу. Рекомендации связаны с тем, что волосы имеют с энергией человека свою связь, и, если их укоротить, можно перекрыть энергетический обмен.

В октябре 2024 года, согласно лунному календарю, не рекомендуется стричься 2, 5 и 10 числа. Не самые благоприятные дни для стрижки также — 17, 25–27 и 30 октября.

В октябре 2024 года, согласно лунному календарю, не рекомендуется стричься 2, 5 и 10 числаВ октябре 2024 года, согласно лунному календарю, не рекомендуется стричься 2, 5 и 10 числа
В октябре 2024 года, согласно лунному календарю, не рекомендуется стричься 2, 5 и 10 числа. Фото: 1MI

Календарь окрашивания и уходовых процедур на октябрь 2024 года

Благоприятные дни:

Одним из самых благоприятных для уходовых процедур дней в октябре 2024 года станет 9-е число. В этот день допускается и окрашивание, и такие процедуры, как завивка, ботокс, кератиновое выпрямление. Волосы приобретут здоровый вид, станут густыми и красивыми.

Кроме того, можно записываться в салон красоты и 29 октября — на стрижку, окрашивание, в том числе экспериментальное. Можно и даже нужно в этот день делать уходовые процедуры, это принесет только пользу, зарядит энергией.

Неблагоприятные дни:

На 1 октября 2024 года лучше не планировать поход в салон красоты, особенно если предполагаются кардинальные изменения внешности. 10 октября 2024 года тоже не стоит ничего менять, зато в этот день ухаживать за волосами можно дома, например сделать маску для волос.

Один из наиболее опасных дней октября 27-е число. Астрологи напоминают, что в этот день не рекомендуется даже давать кому-либо дотрагиваться до волос, а идеальный вариант — не снимать головной убор.

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#Мария Казак#Красота#Все материалы авторов#Лунный календарь#Стрижки
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