Лунный календарь стрижек на октябрь 2024 года — привлекаем в жизнь деньги, успех и здоровье

Posted 26 сентября, 12:45
Published 26 сентября, 12:45
Modified 26 сентября, 12:47
Updated 26 сентября, 12:47
Наиболее приятным периодом для стрижки считается время, когда Луна растет, то есть дни, выпадающие на первые две четверти лунного цикла. Если говорить об октябре 2024 года, эти дни продлятся с 3 по 16 октября.
2 октября будет новолуние. Как правило, в этот период не рекомендуется проводить никаких манипуляций с волосами, поскольку они могут неблагоприятным образом повлиять на самочувствие. Однако речь идет главным образом о коррекции длины, а вот что касается уходовых процедур, завивки и окрашивания, то они не запрещены. Более того, они рекомендованы — если сделать что-то из перечисленного в новолуние, волосы станут здоровыми и красивыми.
Тем, кто нечасто посещает парикмахерскую и отращивает волосы, могут планировать визит в салон красоты в период, когда Луна начинает убывать — то есть либо 1 октября 2024 года, либо начиная с 18 октября и до конца месяца.
Многих интересуют так называемые денежные стрижки, которые способны привлечь в жизнь финансы, благополучие и удачу. Каждый месяц дни денежных стрижек, как правило, совпадают — это 5-е и 27-е сутки лунного месяца. В октябре 2024 года денежные стрижки можно делать 7 или 29 числа.
Если в перечисленные дни записаться в парикмахерскую не получается, можно планировать денежные стрижки и на другие даты, например на 14-й день лунного цикла — 16 октября 2024 года, это будет среда. Считается, что стрижка в этот день способна приумножить все то, чего вы уже достигли.
Тем, кто хочет укрепить сферы здоровья, карьеры, улучшить личную жизнь, можно порекомендовать записываться в салон красоты на 21-е и 22-е лунные сутки октября. В 2024 году они выпадают на 23 и 24 октября.
В определенные дни стрижки не рекомендованы, равно как и другие процедуры. К примеру, есть периоды, в которые не следует делать завивку, окрашивать волосы, проводить процедуры по уходу. Рекомендации связаны с тем, что волосы имеют с энергией человека свою связь, и, если их укоротить, можно перекрыть энергетический обмен.
В октябре 2024 года, согласно лунному календарю, не рекомендуется стричься 2, 5 и 10 числа. Не самые благоприятные дни для стрижки также — 17, 25–27 и 30 октября.
Благоприятные дни:
Одним из самых благоприятных для уходовых процедур дней в октябре 2024 года станет 9-е число. В этот день допускается и окрашивание, и такие процедуры, как завивка, ботокс, кератиновое выпрямление. Волосы приобретут здоровый вид, станут густыми и красивыми.
Кроме того, можно записываться в салон красоты и 29 октября — на стрижку, окрашивание, в том числе экспериментальное. Можно и даже нужно в этот день делать уходовые процедуры, это принесет только пользу, зарядит энергией.
Неблагоприятные дни:
На 1 октября 2024 года лучше не планировать поход в салон красоты, особенно если предполагаются кардинальные изменения внешности. 10 октября 2024 года тоже не стоит ничего менять, зато в этот день ухаживать за волосами можно дома, например сделать маску для волос.
Один из наиболее опасных дней октября 27-е число. Астрологи напоминают, что в этот день не рекомендуется даже давать кому-либо дотрагиваться до волос, а идеальный вариант — не снимать головной убор.
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