Что означает выражение «Пройти проверку на полиграфе»: как работает детектор лжи

Во все времена люди хотели знать правду. Так, в Древнем Китае подозреваемому давали подержать во рту горстку риса, и если по извлечении зерна оставались сухими (то есть во рту у человека пересыхало), вина его считалась доказанной. В Индии подследственному предлагалось в ответ на слова, связанные с преступлением, сказать первое, что придет ему в голову, и при этом ударить ногой в гонг, и если он говорил неправду, удары звучали сильнее.