Что означает выражение «Пройти проверку на полиграфе»: как работает детектор лжи

Posted 26 сентября, 10:27
Published 26 сентября, 10:27
Modified 26 сентября, 10:29
Updated 26 сентября, 10:29
Сегодня это устройство активно используют не только следственные органы, но и службы безопасности компаний при приеме новых сотрудников на работу. Кроме того, существуют организации, которые могут за определенную плату предоставить возможность пройти проверку на полиграфе всем желающим. Из этой статьи вы узнаете, как именно работает детектор лжи и можно ли его обмануть.
Во все времена люди хотели знать правду. Так, в Древнем Китае подозреваемому давали подержать во рту горстку риса, и если по извлечении зерна оставались сухими (то есть во рту у человека пересыхало), вина его считалась доказанной. В Индии подследственному предлагалось в ответ на слова, связанные с преступлением, сказать первое, что придет ему в голову, и при этом ударить ногой в гонг, и если он говорил неправду, удары звучали сильнее.
В конце XIX века итальянский физиолог Анджело Мосс обнаружил, что при демонстрации пациенту картинок, вызывающих у того страх, у человека учащается пульс — для оценки этого показателя ученый использовал прибор под названием плетизмограф.
Современный полиграф — это прибор, с которым работает специально обученный сотрудник. Детектор лжи может быть цифровым или аналоговым — сегодня в подавляющем большинстве случаев используются именно цифровые модели. Детектор лжи состоит из блока с датчиками, который подключается к компьютеру.
Полиграф фиксирует артериальное давление, дыхание, сердечный ритм и другие показатели организма того, кто проходит проверку на полиграфе. В среднем одна проверка на детекторе лжи занимает около полутора часов, но может длиться и дольше — в зависимости от конкретной ситуации.
Человека усаживают в кресло и закрепляют на его теле датчики, а затем ему задают несколько вопросов для калибровки прибора — таких, ответы на которых уже известны. Тем самым оператор полиграфа устанавливает, как именно будет реагировать прибор на ответы опрашиваемого. После этого начинается основная часть проверки, в ходе которой человеку вразнобой задают вопросы, касающиеся уже конкретной ситуации, а полиграф фиксирует реакцию организма на каждый вопрос.
Специалисты оценивают показания детектора лжи процентов на 80, однако по факту эта цифра может составлять и 95 процентов. Очень многое здесь зависит от профессионализма оператора, который должен быть хорошим психологом и уметь грамотно поставить вопрос и правильно расшифровать реакцию опрашиваемого.
Считается, что обмануть полиграф сложно, но вполне реально. Однако это под силу только человеку тренированному, умеющему идеально владеть собой. А без специальной подготовки реакции организма на протяжении длительного тестирования будет контролировать очень трудно, практически невозможно.
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