Что говорят эксперты о новом бьюти-тренде TikTok: натирании лица свежим чесноком

Такое применение чеснока, особенно сырого и измельченного, может вызвать ожоги второй степени или образование волдырей. По словам врачей, чеснок может не только усугубить существующие проблемы, но и спровоцировать контактный дерматит — зудящую, красную и воспаленную реакцию кожи. Уже зарегистрированы случаи, когда у пациентов развивались серьезные ожоги после использования чеснока в качестве местного средства для лечения кожных заболеваний.