Что говорят эксперты о новом бьюти-тренде TikTok: натирании лица свежим чесноком

Posted 26 сентября, 18:34
Published 26 сентября, 18:34
Modified 27 сентября, 11:32
Updated 27 сентября, 11:32
Как пишет the-sun.com, дерматологи предостерегают женщин от использования подобного метода. Они предупреждают, что чеснок может вызвать ожог кожи.
Этот способ избавиться от акне возник на основе поверхностного понимания свойств чеснока, уверяют специалисты. Аллицин — основное активное соединение, образующееся при измельчении или дроблении чеснока, обладает сильными антибактериальными, противогрибковыми и противовирусными свойствами. Однако, по словам дерматологов, его нанесение непосредственно на кожу — это путь к воспалению и зуду.
Такое применение чеснока, особенно сырого и измельченного, может вызвать ожоги второй степени или образование волдырей. По словам врачей, чеснок может не только усугубить существующие проблемы, но и спровоцировать контактный дерматит — зудящую, красную и воспаленную реакцию кожи. Уже зарегистрированы случаи, когда у пациентов развивались серьезные ожоги после использования чеснока в качестве местного средства для лечения кожных заболеваний.
В частности, модную в соцсети тенденцию раскритиковала дерматолог Лесли Рейнольдс
«Последняя тенденция TikTok, связанная с включением чеснока в процедуру ухода за кожей, не только вводит в заблуждение», — сказала она. «Этот способ не может избавить от прыщей, но может привести к серьезному повреждению поверхностных слоев кожи: химическим ожогам и серьезному раздражению, усугубляя уже существующее воспаление, вызванное акне, и даже оставить рубцы».
Вместо этого Лесли призвала людей придерживаться более простого ухода за кожей, особенно если они страдают от акне.
«Чрезмерное использование слишком большого количества средств может на самом деле привести к раздражению кожи, а не к ее лечению», — добавляет она. «Опыт борьбы с акне у каждого человека и, соответственно, тип кожи у каждого свой. Следует избегать универсального подхода. Однако включение в ваш ежедневный уход за кожей некоторых средств, помогающих бороться с акне, таких как салициловая кислота и перекись бензоила, может помочь уменьшить скопление угрей в порах кожи».
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