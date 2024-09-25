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Posted 25 сентября, 17:54

Published 25 сентября, 17:54

Modified 25 сентября, 18:28

Updated 25 сентября, 18:28

Сотрудники Пермской ЦБК отметили 65-летний юбилей компании

Сотрудники Пермской ЦБК отметили 65-летний юбилей компании

25 сентября 2024, 17:54
Фото: pcbk.ru
20 сентября в Перми был отмечен крупным праздником сразу по двум поводам: 65-летие ПЦБК и День работников леса. На событии побывали 2000 гостей, о чем рассказали представители пресс-службы Пермской целлюлозно-бумажной компании.

Как сообщает properm.ru, празднование было устроено в микрорайоне Бумкомбинат краевого центра, на стадионе «Бумажник». На нем присутствовали работники комбината, ветераны отрасли и молодежь из числа студентов профильных образовательных учреждений, а также другие горожане.

На празднике все присутствующие старались продемонстрировать высокий уровень мастерства и профессионализма. На 10 тематических площадках приобретенные за время работы навыки и умения смогли показать самые достойные работники Пермской ЦБК разных профессий.

Так, учащиеся политехнического университета на площадке «Суперхимик» устроили представление со смешиванием химических реактивов. Ученики городской школы № 135 на площадке «Юный инженер» презентовали роботизированную модель бумагоделательной машины с автоматической системой штрихкодирования. Кроме того, на площадке «Суперпогрузчик» посетители праздника могли понаблюдать за демонстрацией навыков высокопрофессионального управления автопогрузчиком.

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