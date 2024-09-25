Сотрудники Пермской ЦБК отметили 65-летний юбилей компании

Как сообщает properm.ru, празднование было устроено в микрорайоне Бумкомбинат краевого центра, на стадионе «Бумажник». На нем присутствовали работники комбината, ветераны отрасли и молодежь из числа студентов профильных образовательных учреждений, а также другие горожане.