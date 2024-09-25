Раздражение на ногах после бритья — как быстро убрать: 5 лайфхаков

В продаже есть специальные саше с коллоидной овсянкой. Их растворяют в воде, а затем принимают ванночки, которые хорошо успокаивают раздраженную кожу. Можно и самостоятельно приготовить раствор для ванночки, взбив в блендере 1 стакан овсяных хлопьев. Смесь нужно добавить в воду, а затем подержать в ней ноги 15–20 минут.