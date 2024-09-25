Раздражение на ногах после бритья — как быстро убрать: 5 лайфхаков

Posted 25 сентября, 08:52
Published 25 сентября, 08:52
Modified 25 сентября, 08:52
Updated 25 сентября, 08:52
Сразу после бритья при появлении раздражения сделайте компресс на проблемные участки. Достаточно просто приложить полотенце, смоченное прохладной водой.
Хорошо помогают компрессы из отваров трав: шалфея, ромашки, мяты, череды.
Лайфхак. Чтобы не травмировать кожу при бритье, никогда не брейте ноги насухую. Сухое бритье сильно травмирует кожу. Обязательно нанесите на кожу специальное средство — крем, пенку или, в крайнем случае, жидкое мыло.
Сухость, зуд, микроповреждения кожи помогут убрать различные успокаивающие и восстанавливающие лосьоны после бритья. Хорошо, если в составе средства будут пантенол, растительные экстракты ромашки или календулы, алоэ вера, витамин Е, аллантоин, глицерин.
Лайфхак. Откажитесь от агрессивной косметики. В составе средств до и после бритья не должно быть спирта и искусственных отдушек.
Раздражение кожи после бритья хорошо снимают эфирные масла. Лучший способ — смешать масло чайного дерева с оливковым в пропорции 1:4.
Лайфхак. Если перед бритьем нанести на кожу оливковое масло, то удастся избежать раздражения.
В продаже есть специальные саше с коллоидной овсянкой. Их растворяют в воде, а затем принимают ванночки, которые хорошо успокаивают раздраженную кожу. Можно и самостоятельно приготовить раствор для ванночки, взбив в блендере 1 стакан овсяных хлопьев. Смесь нужно добавить в воду, а затем подержать в ней ноги 15–20 минут.
Лайфхак. Никогда не брейте пораженные участки кожи. Если на коже есть высыпания или воспаления, то не стоит ее раздражать дополнительно. Дождитесь, пока кожа восстановится, применяйте для этого косметические успокаивающие средства
Если раздражение на ногах после бритья долго не проходит, то нужно применять лекарственные средства. Необходимо проконсультироваться с врачом, который назначит препараты с кортикостероидами или мазь с антибиотиками.
Лайфхак. Рассмотрите альтернативные средства удаления волос. Например, лазерную или электроэпиляцию. Такие процедуры минимизируют побочные эффекты и помогают дольше сохранить результат.
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