Новый вирус из Китая WELV — чем опасен и доберется ли до России

Posted 25 сентября, 07:55
Published 25 сентября, 07:55
Modified 25 сентября, 07:57
Updated 25 сентября, 07:57
Первый случай заболевания был зафиксирован в Китае у мужчины, обратившегося за медицинской помощью после укуса клеща. Он жаловался на головную боль, лихорадку и рвоту. Ученые выявили новый неизвестный ортонайровирус. Заболевание получило название WELV — «вирус болотистых мест».
В начале осени 2024 года китайские ученые опубликовали сообщение об участившихся случаях заболевания вирусом. И предупредили, что он очень опасен для человека, так как может вызывать поражение нервной системы.
Российские ученые считают, что для распространения ортонайровируса в России нет предпосылок. По крайней мере, на данный момент. Для распространения вируса должны быть определенные клещи, которые ограничены определенным ареалом. Сами по себе клещи — возбудители вируса болотных мест не могут появиться в России, поскольку не могут перемещаться на большие расстояния.
Но, с другой стороны, чисто теоретически вирус вполне может появиться на территории РФ, поскольку Россия активно торгует с Китаем. А значит, к нам могут попасть и вирус, и клещи, вызывающие инфекцию.
Кроме того, клещи могут покусать животных или птиц, которые, в свою очередь, могут занести инфекцию на территорию Дальнего Востока.
На данный момент Роспотребнадзор мониторит ситуацию и уверяет, что предпринимаются все необходимые меры для предотвращения распространения заболевания. Пока на территории России случаи заболевания ортонайровирусом не выявлены. Но эксперты советуют быть осторожными и стараться оберегать себя от укусов клещей.
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