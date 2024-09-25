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Posted 25 сентября, 07:55

Published 25 сентября, 07:55

Modified 25 сентября, 07:57

Updated 25 сентября, 07:57

Новый вирус из Китая WELV — чем опасен и доберется ли до России

Новый вирус из Китая WELV — чем опасен и доберется ли до России

25 сентября 2024, 07:55
Фото: Изображение Midjourney
Новый вирус из Китая WELV — чем опасен и доберется ли до России

В Китае обнаружен новый вирус WELV, представляющий опасность для человека

Российские ученые не исключают, что заболевание появится и в России. Что известно о вирусе WELV?

Что такое WELV и откуда он взялся

Первый случай заболевания был зафиксирован в Китае у мужчины, обратившегося за медицинской помощью после укуса клеща. Он жаловался на головную боль, лихорадку и рвоту. Ученые выявили новый неизвестный ортонайровирус. Заболевание получило название WELV — «вирус болотистых мест».

В начале осени 2024 года китайские ученые опубликовали сообщение об участившихся случаях заболевания вирусом. И предупредили, что он очень опасен для человека, так как может вызывать поражение нервной системы.

Российские ученые считают, что для распространения ортонайровируса в России нет предпосылокРоссийские ученые считают, что для распространения ортонайровируса в России нет предпосылок
Российские ученые считают, что для распространения ортонайровируса в России нет предпосылок. Фото: Изображение Midjourney

Может ли WELV появиться в России

Российские ученые считают, что для распространения ортонайровируса в России нет предпосылок. По крайней мере, на данный момент. Для распространения вируса должны быть определенные клещи, которые ограничены определенным ареалом. Сами по себе клещи — возбудители вируса болотных мест не могут появиться в России, поскольку не могут перемещаться на большие расстояния.

Но, с другой стороны, чисто теоретически вирус вполне может появиться на территории РФ, поскольку Россия активно торгует с Китаем. А значит, к нам могут попасть и вирус, и клещи, вызывающие инфекцию.

Кроме того, клещи могут покусать животных или птиц, которые, в свою очередь, могут занести инфекцию на территорию Дальнего Востока.

На данный момент Роспотребнадзор мониторит ситуацию и уверяет, что предпринимаются все необходимые меры для предотвращения распространения заболевания. Пока на территории России случаи заболевания ортонайровирусом не выявлены. Но эксперты советуют быть осторожными и стараться оберегать себя от укусов клещей.

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#Екатерина Непомнящая#Общество#Здоровье#Китай#Все материалы авторов#Вирус
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