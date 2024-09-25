Новый вирус из Китая WELV — чем опасен и доберется ли до России

Российские ученые считают, что для распространения ортонайровируса в России нет предпосылок. По крайней мере, на данный момент. Для распространения вируса должны быть определенные клещи, которые ограничены определенным ареалом. Сами по себе клещи — возбудители вируса болотных мест не могут появиться в России, поскольку не могут перемещаться на большие расстояния.