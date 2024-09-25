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Posted 25 сентября, 08:02

Published 25 сентября, 08:02

Modified 25 сентября, 08:04

Updated 25 сентября, 08:04

Новая версия iOS 18 вызвала шквал жалоб среди владельцев айфонов

Новая прошивка «убивает» айфоны — что не так с iOS 18?

25 сентября 2024, 08:02

Новая версия iOS 18 вызвала шквал жалоб среди владельцев айфонов

Многие пользователи отмечают сбои в работе девайсов, а россияне штурмуют сервисные центры. Что происходит с айфонами после установки iOS 18 и стоит ли беспокоиться?

Проблемы с прошивкой iOS 18

На проблемы с айфонами после установки новой прошивки жалуются пользователи по всему миру. Самая частая претензия — стремительная разрядка батареи.

Стоит отметить, что обновление айфонов практически всегда сопряжено с быстрым разрядом аккумулятора и нагреванием девайса. Дело в том, что установка новой операционной системы происходит в фоновом режиме в несколько этапов. И это может длиться несколько часов и даже несколько дней. Этим специалисты и объясняют быструю разрядку аккумулятора.

Но быстрая разрядка батареи не единственная проблема. Россияне столкнулись с тем, что после установки обновления гаджет оказался заблокированным. Есть также жалобы на ошибки в работе айфонов, лаги в приложениях, сбои в сотовой связи.

Всё это привело к тому, что владельцы айфонов в России штурмуют сервисные центры, жалуясь на поломки после обновления. Но там только разводят руками. В большинстве случаев проблемы связаны с неоригинальными дисплеями и аккумуляторами, которые после обновления стали массово выходить из строя.

Россияне столкнулись с тем, что после установки обновления гаджет оказался заблокированнымРоссияне столкнулись с тем, что после установки обновления гаджет оказался заблокированным
Россияне столкнулись с тем, что после установки обновления гаджет оказался заблокированным. Фото: Изображение Midjourney

Что делать с айфоном?

Компания Apple пока никак не комментировала проблемы с новой прошивкой. Специалисты советуют не обращать внимания на перегрев гаджета и быструю разрядку батареи, а подождать хотя бы пару недель.

А вот что делать с заблокированными устройствами и неработающими айфонами, пока неясно. Сервисные центры не могут устранить проблему, так как в России нет оригинальных запчастей на айфон. Есть вариант попробовать откатиться до предыдущей версии ОС. Но пока пользователи не сообщали, что этот способ помогает решить проблему.

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#Алина Ибрагимова#Общество#Здоровье#Телефон#Сети 5G#Все материалы авторов
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