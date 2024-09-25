Новая прошивка «убивает» айфоны — что не так с iOS 18?

А вот что делать с заблокированными устройствами и неработающими айфонами, пока неясно. Сервисные центры не могут устранить проблему, так как в России нет оригинальных запчастей на айфон. Есть вариант попробовать откатиться до предыдущей версии ОС. Но пока пользователи не сообщали, что этот способ помогает решить проблему.