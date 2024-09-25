Новая прошивка «убивает» айфоны — что не так с iOS 18?

Posted 25 сентября, 08:02
Published 25 сентября, 08:02
Modified 25 сентября, 08:04
Updated 25 сентября, 08:04
На проблемы с айфонами после установки новой прошивки жалуются пользователи по всему миру. Самая частая претензия — стремительная разрядка батареи.
Стоит отметить, что обновление айфонов практически всегда сопряжено с быстрым разрядом аккумулятора и нагреванием девайса. Дело в том, что установка новой операционной системы происходит в фоновом режиме в несколько этапов. И это может длиться несколько часов и даже несколько дней. Этим специалисты и объясняют быструю разрядку аккумулятора.
Но быстрая разрядка батареи не единственная проблема. Россияне столкнулись с тем, что после установки обновления гаджет оказался заблокированным. Есть также жалобы на ошибки в работе айфонов, лаги в приложениях, сбои в сотовой связи.
Всё это привело к тому, что владельцы айфонов в России штурмуют сервисные центры, жалуясь на поломки после обновления. Но там только разводят руками. В большинстве случаев проблемы связаны с неоригинальными дисплеями и аккумуляторами, которые после обновления стали массово выходить из строя.
Компания Apple пока никак не комментировала проблемы с новой прошивкой. Специалисты советуют не обращать внимания на перегрев гаджета и быструю разрядку батареи, а подождать хотя бы пару недель.
А вот что делать с заблокированными устройствами и неработающими айфонами, пока неясно. Сервисные центры не могут устранить проблему, так как в России нет оригинальных запчастей на айфон. Есть вариант попробовать откатиться до предыдущей версии ОС. Но пока пользователи не сообщали, что этот способ помогает решить проблему.
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