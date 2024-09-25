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Posted 25 сентября, 09:28

Published 25 сентября, 09:28

Modified 25 сентября, 09:28

Updated 25 сентября, 09:28

Кедровые орехи: почему они полезны и как их правильно употреблять

Кедровые орехи: почему они полезны и как их правильно употреблять

25 сентября 2024, 09:28
Фото: Изображение Midjourney
Кедровые орехи: почему они полезны и как их правильно употреблять
Кедровые орехи уникальны по составу и могут принести значительную пользу для организма. Расскажем, почему полезны орешки, от каких недугов могут избавить, как их правильно есть и что о них думают диетологи.

Не совсем орех: описание и происхождение кедровых орехов

Небольшие по размеру орешки бледно-желтоватого цвета добывают из шишек кедровой сосны. В магазинах кедровые орех продаются очищенными, без скорлупы. Известно, что орешки сосны использовали в пищу более двух тысяч лет назад.

Что такое кедровые орехи?

С научной точки зрения голосеменные растения, к которым относятся кедры, вовсе не могут иметь плодов. Поэтому кедровые орехи не совсем корректное название. В России кедровыми орешками называют семена из шишек кедра. Однако сами семена кедровой сосны несъедобны.

История и происхождение

Семена кедровых шишек использовали в пищу древние шумеры, зажиточные жители города Помпеи, древнеримские легионеры. Это подтверждают многочисленные раскопки. Известно, что задолго до появления на континенте европейцев американские индейцы добавляли кедровые орехи в разные блюда.

В России кедровые орешки обрели популярность после освоения Сибири, примерно в 16–17 вв. Местные жители не только добавляли их в пищу, но и использовали в лечебных целях. При Иване Грозном экспорт кедровых орехов приобрел масштаб — продукт стали активно поставлять из России наряду с пушниной.

На данный момент Россия — один из крупнейших производителей кедровых орехов в мире. Их собирают в Томской и Кемеровской областях, в Прибайкалье, Республике Тыва, Красноярском крае.

На данный момент Россия — один из крупнейших производителей кедровых орехов в миреНа данный момент Россия — один из крупнейших производителей кедровых орехов в мире
На данный момент Россия — один из крупнейших производителей кедровых орехов в мире. Фото: Изображение Midjourney

Полезный состав и пищевая ценность кедровых орехов

В кедровых орехах содержатся почти все незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты, более 14 аминокислот, витамины, растительные белки.

Калорийность и содержание питательных веществ

В 100 г продукта содержится порядка 673 ккал, а еще 13,7 г белка, 13,1 г углеводов, 68,4 г жиров.

То есть кедровые орехи весьма калорийны, но если потреблять их в умеренном количестве, то лишний вес не наберешь, потому что они способствуют быстрому насыщению и подавляют чувство голода.

Витамины и микроэлементы

Кедровые орехи содержат витамины А, К, витамины группы В, РР, Е. Благодаря богатому составу они могут покрывать почти суточную норму необходимых организму микроэлементов.

Кандидат медицинских наук, диетолог Елена Сюракшина:

«Плод кедрового ореха включает в себя жиры, лецитин, азотистые вещества, углеводы, золу, белки, влагу, глюкозу, сахарозу, крахмал, фруктозу, декстрины, пентозаны и клетчатку. Продукт также богат такими элементами, как фосфор, марганец, медь, магний, железо, цинк, калий, кремний, кобальт, натрий и кальций. Порция 100 г содержит столько микроэлементов, что может обеспечить организм суточной рекомендованной нормой марганца, меди, цинка и кобальта».

Жирные кислоты и клетчатка

Кедровые орехи — уникальный источник клетчатки: в 100 г продукта более 30% клетчатки. По сравнению с другими видами клетчатки, она не содержит глютен и имеет более экологичное происхождение.

Ядра орешков богаты полиненасыщенными жирными кислотами и аминокислотами, большинство которых относят к незаменимым. Это доказывает высокую питательную ценность ядрышек и делает продукт усвояемым организмом человека более чем на 90%.

Ядра орешков богаты полиненасыщенными жирными кислотами и аминокислотами, большинство которых относят к незаменимымЯдра орешков богаты полиненасыщенными жирными кислотами и аминокислотами, большинство которых относят к незаменимым
Ядра орешков богаты полиненасыщенными жирными кислотами и аминокислотами, большинство которых относят к незаменимым. Фото: Изображение Midjourney

Польза кедровых орехов для здоровья

Кедровые орехи оказывают разностороннее действие практически на все органы и системы организма:

  • Улучшают метаболизм;
  • Купируют воспалительные процессы и боль;
  • Укрепляют иммунитет;
  • Улучшают когнитивные функции;
  • Нормализуют пищеварительные процессы;
  • Активируют нервную деятельность;
  • Выводят шлаки и токсины;
  • Тормозят возрастные изменения;
  • Ускоряют регенерацию тканей:
  • Предотвращают злокачественные новообразования.

Кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина:

«Орешки полезно употреблять в качестве профилактики. Они укрепляют иммунную систему во время вирусных заболеваний. Укрепляют сердечно-сосудистую систему. Кислоты, которые они содержат, благотворно влияют на работу сердца. Очень полезны диабетикам: при диабете хочется углеводистой и сладкой пищи, а орехи это чувство снижают. Съеденные орешки позволят быстро приобрести чувство сытости. Они полезны при похудении».

Для сердца и сосудов

Кедровые орехи богаты магнием, витамином Е, антиоксидантами, которые защищают сердечно-сосудистую систему. Полиненасыщенные жирные кислоты снижают уровень плохого холестерина и повышают количество хорошего. Регулярное употребление помогает снизить риск смерти от сердечных патологий.

От онкологии

Исследования показали, что фитостерины, содержащиеся в кедровых орешках, помогают снизить риск развития онкологии.

От лишнего веса

Продукт содержит большое количество белка, который обеспечивает организм энергией и сжигается медленно. Поэтому человек испытывает чувство сытости и не хочет есть.

Для мозга

Жирные кислоты омега-3, входящие в состав орешков, незаменимы для здоровья головного мозга. Эти вещества способствуют сохранению когнитивных функций и снижают риск развития деменции.

Для костей

Фосфор и витамин К улучшают свертываемость крови и минерализацию костей и помогают в образовании клеток костной ткани. Таким образом, при употреблении кедровых орехов снижаются риски развития остеопороза.

При диабете

Благодаря сбалансированному составу продукт помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Магний и марганец способствуют увеличению чувствительности клеток к инсулину.

Для нервной системы

В 100 г продукта практически половина суточной нормы триптофана. Это вещество перерабатывается в серотонин, который отвечает за нормализацию сна и настроение. Регулярное употребление орешков помогает снизить тревожность, справиться с нарушениями сна, снизить вероятность нервных срывов.

Для иммунитета

Цинк и витамин Е укрепляют защитные силы организма, помогая ему противостоять внешним негативным факторам, повышают иммунитет и стойкость к простудным заболеваниям.

Для кожи и волос

Кедровые орехи помогают выработке коллагена — вещества, отвечающего за здоровье и молодость волос и кожи. Препятствуют образованию морщин, придают коже и волосам натуральный блеск и сияние.

Кедровые орехи помогают выработке коллагена — вещества, отвечающего за здоровье и молодость волос и кожиКедровые орехи помогают выработке коллагена — вещества, отвечающего за здоровье и молодость волос и кожи
Кедровые орехи помогают выработке коллагена — вещества, отвечающего за здоровье и молодость волос и кожи. Фото: Изображение Midjourney

Вред и противопоказания

Несмотря на уйму полезных свойств и общее положительное влияние на организм, употреблять кедровые орехи в пищу нужно с осторожностью. При некоторых болезнях они противопоказаны в пищу, а у некоторых людей способны вызвать аллергические реакции.

Эндокринолог, диетолог Елена Сюракшина:

«Кедровые орехи — это просто кладезь витаминов. Но опять же в ограниченном количестве, потому что это очень тяжелая пища, большая нагрузка на печень».

Возможные аллергические реакции

Кедровые орехи входят в первую десятку аллергенов. Поэтому их стоит с осторожностью давать детям, а взрослым нужно проверять реакцию организма на орешки. Обычно аллергия возникает у людей с индивидуальной непереносимостью любых орехов. Она проявляется покраснениями и отечностью кожных покровов, затрудненным дыханием.

Кроме того, если съесть слишком много орешков, то может возникнуть так называемый «синдром соснового рта» — во рту появляется неприятный горький или металлический привкус. Он проходит самостоятельно за пару недель, как только человек прекращает есть орехи.

Противопоказания и предостережения

Из-за большого содержания жира и высокой калорийности продукт не стоит употреблять людям с проблемами ЖКТ: холецистит, желчекаменная и язвенная болезнь, дискинезия желчевыводящих путей

Но и здоровым людям не стоит есть более 30 г в день. Иначе могут возникнуть расстройства пищеварения.

При нарушении условий хранения кедровые орехи могут испортиться. В этом случае в них образуются токсичные вещества, которые могут стать причиной отравления и раздражения слизистой.

Из-за большого содержания жира и высокой калорийности продукт не стоит употреблять людям с проблемами ЖКТИз-за большого содержания жира и высокой калорийности продукт не стоит употреблять людям с проблемами ЖКТ
Из-за большого содержания жира и высокой калорийности продукт не стоит употреблять людям с проблемами ЖКТ. Фото: Изображение Midjourney

Как выбрать и хранить кедровые орехи

Выбирая кедровые орехи, в первую очередь обращайте внимание на запах и цвет. Если ядрышки однородного цвета, без запаха плесени и сырости, то они пригодны к употреблению.

Прогорклый запах и признаки плесени говорят о некачественном продукте. Если кончик ядрышка темного цвета, значит, орехи слишком долго хранили. Выбрасывайте такие ядрышки без сожаления, иначе можно отравиться.

Обязательно проверяйте дату сбора орешков — она указана на упаковке. Идеальное время — сентябрь и октябрь, когда орехи собирают.

Орешки в скорлупе могут храниться до 6 месяцев в сухом темном месте. Лучше их хранить в стеклянной таре с герметичной крышкой. Очищенные ядрышки можно хранить не более двух месяцев, потому что они быстро окисляются. Их лучше держать в вакуумной упаковке в холодильнике.

Как использовать кедровые орехи в кулинарии

Чаще всего кедровые орешки используют как питательный и полезный перекус. В кулинарии их добавляют в различные овощные и фруктовые салаты, в плов и каши, в пасту и мюсли. Продукт используют для приготовления хумуса и различных соусов, в том числе знаменитого соуса песто.

Кроме того, их добавляют в десерты и хлебобулочные изделия, в сладкую выпечку и коктейли.

С какими продуктами сочетаются кедровые орехи

Уникальные вкусовые свойства орешков позволяют их сочетать с большинством продуктов:

  • Различными сырами;
  • Нежирной рыбой;
  • Булгуром, рисом, кускусом;
  • Овощами: свеклой, брюссельской капустой, помидорами, баклажанами, кабачками;
  • Пастой;
  • Грибами;
  • Фруктами;
  • Сгущенным молоком, какао, мёдом.

Рецепты с кедровыми орехами

Блюда с орешками популярны во многих кухнях мира — в Италии, Латинской Америке, Ливане, Тунисе и, конечно же, в России.

Соус песто

Для классического итальянского соуса возьмите 25 г кедровых орешков, 100 г зеленого базилика, 1-2 зубчика чеснока, 100 мл оливкового масла, 30 г пармезана, немного соли.

Как приготовить:

  1. Слегка обжарьте орешки на сухой сковороде.
  2. В блендер сложите все ингредиенты. Начинайте взбивать, постепенно добавляя оливковое масло, до однородной массы.
Соус песто с кедровыми орехамиСоус песто с кедровыми орехами
Соус песто с кедровыми орехами. Фото: Изображение Midjourney

Брокколи с вялеными томатами и кедровыми орешками

Для этого вегетарианского блюда вам понадобится 20 г орехов, 50 г вяленых томатов, около 0,5 кг брокколи, зубчик чеснока, немного соли и 20 г пармезана.

Как приготовить:

  1. Брокколи пробаланшируйте в кипятке и откиньте на дуршлаг.
  2. Орешки обжарьте на сухой сковороде. Натрите сыр на мелкой терке.
  3. Всыпьте в брокколи орешки, сыр, мелко нарубленный чеснок, томаты. Слегка полейте маслом от томатов.
Брокколи с вялеными томатами и кедровыми орешкамиБрокколи с вялеными томатами и кедровыми орешками
Брокколи с вялеными томатами и кедровыми орешками. Фото: Изображение Midjourney

Интересные факты о кедровых орехах

Кедровые орешки широко применяются в народной медицине. Их используют для получения полезнейшего орехового масла, жмых перерабатывают в пищевые добавки, а из скорлупы делают целебные настойки.

Что еще интересного можно узнать о кедровых орехах:

  1. 100 г ядрышек удовлетворяет суточную потребность организма взрослого человека в микроэлементах и аминокислотах.
  2. Из орешков можно приготовить растительное молоко, которое в 3 раза питательней коровьего.
  3. Об их пользе писал еще знаменитый лекарь Авиценна.
  4. В масле орешков витамина А больше, чем в рыбьем жире, в 3 раза.
  5. Продукт в умеренном количестве не вызывает раздражения слизистых желудка и потому доступен людям, страдающим хроническим гастритом.

Мнение эксперта

Врачи считают, что кедровые орехи входят в топ-20 продуктов, приносящих организму огромную пользу. Медики часто включают этот продукт в состав диет при различных проблемах со здоровьем.

Но эксперты предупреждают, что даже самые полезные продукты нужно есть умеренно, поскольку это калорийная и достаточно тяжелая пища.

Нутрициолог, терапевт Галина Щепеткова:

«Кедровые орехи содержат растительные органические кислоты, которые, в отличие от жиров животных, приносят нашему сердцу и сосудам только пользу. Продукт богат полезными полиненасыщенными жирными кислотами. Заменять порцию еды кедровыми орешками не стоит, а как перекус они вполне подойдут. Наиболее полезны семена сибирской сосны в сыром виде. Есть их лучше на завтрак или в обед, а на ночь лучше не употреблять. Кедровые орешки рекомендованы для питания детей, так как содержат витамины, которые способствуют росту организма: А, В (тиамин), В2 (рибофлавин), В3 (ниацин), Е (токоферол). Вводить их в рацион лучше после трех лет».
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#Екатерина Непомнящая#Общество#Здоровье#Еда#Все материалы авторов
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