Кедровые орехи: почему они полезны и как их правильно употреблять

Posted 25 сентября, 09:28
Published 25 сентября, 09:28
Modified 25 сентября, 09:28
Updated 25 сентября, 09:28
Небольшие по размеру орешки бледно-желтоватого цвета добывают из шишек кедровой сосны. В магазинах кедровые орех продаются очищенными, без скорлупы. Известно, что орешки сосны использовали в пищу более двух тысяч лет назад.
С научной точки зрения голосеменные растения, к которым относятся кедры, вовсе не могут иметь плодов. Поэтому кедровые орехи не совсем корректное название. В России кедровыми орешками называют семена из шишек кедра. Однако сами семена кедровой сосны несъедобны.
Семена кедровых шишек использовали в пищу древние шумеры, зажиточные жители города Помпеи, древнеримские легионеры. Это подтверждают многочисленные раскопки. Известно, что задолго до появления на континенте европейцев американские индейцы добавляли кедровые орехи в разные блюда.
В России кедровые орешки обрели популярность после освоения Сибири, примерно в 16–17 вв. Местные жители не только добавляли их в пищу, но и использовали в лечебных целях. При Иване Грозном экспорт кедровых орехов приобрел масштаб — продукт стали активно поставлять из России наряду с пушниной.
На данный момент Россия — один из крупнейших производителей кедровых орехов в мире. Их собирают в Томской и Кемеровской областях, в Прибайкалье, Республике Тыва, Красноярском крае.
В кедровых орехах содержатся почти все незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты, более 14 аминокислот, витамины, растительные белки.
В 100 г продукта содержится порядка 673 ккал, а еще 13,7 г белка, 13,1 г углеводов, 68,4 г жиров.
То есть кедровые орехи весьма калорийны, но если потреблять их в умеренном количестве, то лишний вес не наберешь, потому что они способствуют быстрому насыщению и подавляют чувство голода.
Кедровые орехи содержат витамины А, К, витамины группы В, РР, Е. Благодаря богатому составу они могут покрывать почти суточную норму необходимых организму микроэлементов.
Кандидат медицинских наук, диетолог Елена Сюракшина:
«Плод кедрового ореха включает в себя жиры, лецитин, азотистые вещества, углеводы, золу, белки, влагу, глюкозу, сахарозу, крахмал, фруктозу, декстрины, пентозаны и клетчатку. Продукт также богат такими элементами, как фосфор, марганец, медь, магний, железо, цинк, калий, кремний, кобальт, натрий и кальций. Порция 100 г содержит столько микроэлементов, что может обеспечить организм суточной рекомендованной нормой марганца, меди, цинка и кобальта».
Кедровые орехи — уникальный источник клетчатки: в 100 г продукта более 30% клетчатки. По сравнению с другими видами клетчатки, она не содержит глютен и имеет более экологичное происхождение.
Ядра орешков богаты полиненасыщенными жирными кислотами и аминокислотами, большинство которых относят к незаменимым. Это доказывает высокую питательную ценность ядрышек и делает продукт усвояемым организмом человека более чем на 90%.
Кедровые орехи оказывают разностороннее действие практически на все органы и системы организма:
Кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина:
«Орешки полезно употреблять в качестве профилактики. Они укрепляют иммунную систему во время вирусных заболеваний. Укрепляют сердечно-сосудистую систему. Кислоты, которые они содержат, благотворно влияют на работу сердца. Очень полезны диабетикам: при диабете хочется углеводистой и сладкой пищи, а орехи это чувство снижают. Съеденные орешки позволят быстро приобрести чувство сытости. Они полезны при похудении».
Кедровые орехи богаты магнием, витамином Е, антиоксидантами, которые защищают сердечно-сосудистую систему. Полиненасыщенные жирные кислоты снижают уровень плохого холестерина и повышают количество хорошего. Регулярное употребление помогает снизить риск смерти от сердечных патологий.
Исследования показали, что фитостерины, содержащиеся в кедровых орешках, помогают снизить риск развития онкологии.
Продукт содержит большое количество белка, который обеспечивает организм энергией и сжигается медленно. Поэтому человек испытывает чувство сытости и не хочет есть.
Жирные кислоты омега-3, входящие в состав орешков, незаменимы для здоровья головного мозга. Эти вещества способствуют сохранению когнитивных функций и снижают риск развития деменции.
Фосфор и витамин К улучшают свертываемость крови и минерализацию костей и помогают в образовании клеток костной ткани. Таким образом, при употреблении кедровых орехов снижаются риски развития остеопороза.
Благодаря сбалансированному составу продукт помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Магний и марганец способствуют увеличению чувствительности клеток к инсулину.
В 100 г продукта практически половина суточной нормы триптофана. Это вещество перерабатывается в серотонин, который отвечает за нормализацию сна и настроение. Регулярное употребление орешков помогает снизить тревожность, справиться с нарушениями сна, снизить вероятность нервных срывов.
Цинк и витамин Е укрепляют защитные силы организма, помогая ему противостоять внешним негативным факторам, повышают иммунитет и стойкость к простудным заболеваниям.
Кедровые орехи помогают выработке коллагена — вещества, отвечающего за здоровье и молодость волос и кожи. Препятствуют образованию морщин, придают коже и волосам натуральный блеск и сияние.
Несмотря на уйму полезных свойств и общее положительное влияние на организм, употреблять кедровые орехи в пищу нужно с осторожностью. При некоторых болезнях они противопоказаны в пищу, а у некоторых людей способны вызвать аллергические реакции.
Эндокринолог, диетолог Елена Сюракшина:
«Кедровые орехи — это просто кладезь витаминов. Но опять же в ограниченном количестве, потому что это очень тяжелая пища, большая нагрузка на печень».
Кедровые орехи входят в первую десятку аллергенов. Поэтому их стоит с осторожностью давать детям, а взрослым нужно проверять реакцию организма на орешки. Обычно аллергия возникает у людей с индивидуальной непереносимостью любых орехов. Она проявляется покраснениями и отечностью кожных покровов, затрудненным дыханием.
Кроме того, если съесть слишком много орешков, то может возникнуть так называемый «синдром соснового рта» — во рту появляется неприятный горький или металлический привкус. Он проходит самостоятельно за пару недель, как только человек прекращает есть орехи.
Из-за большого содержания жира и высокой калорийности продукт не стоит употреблять людям с проблемами ЖКТ: холецистит, желчекаменная и язвенная болезнь, дискинезия желчевыводящих путей
Но и здоровым людям не стоит есть более 30 г в день. Иначе могут возникнуть расстройства пищеварения.
При нарушении условий хранения кедровые орехи могут испортиться. В этом случае в них образуются токсичные вещества, которые могут стать причиной отравления и раздражения слизистой.
Выбирая кедровые орехи, в первую очередь обращайте внимание на запах и цвет. Если ядрышки однородного цвета, без запаха плесени и сырости, то они пригодны к употреблению.
Прогорклый запах и признаки плесени говорят о некачественном продукте. Если кончик ядрышка темного цвета, значит, орехи слишком долго хранили. Выбрасывайте такие ядрышки без сожаления, иначе можно отравиться.
Обязательно проверяйте дату сбора орешков — она указана на упаковке. Идеальное время — сентябрь и октябрь, когда орехи собирают.
Орешки в скорлупе могут храниться до 6 месяцев в сухом темном месте. Лучше их хранить в стеклянной таре с герметичной крышкой. Очищенные ядрышки можно хранить не более двух месяцев, потому что они быстро окисляются. Их лучше держать в вакуумной упаковке в холодильнике.
Чаще всего кедровые орешки используют как питательный и полезный перекус. В кулинарии их добавляют в различные овощные и фруктовые салаты, в плов и каши, в пасту и мюсли. Продукт используют для приготовления хумуса и различных соусов, в том числе знаменитого соуса песто.
Кроме того, их добавляют в десерты и хлебобулочные изделия, в сладкую выпечку и коктейли.
Уникальные вкусовые свойства орешков позволяют их сочетать с большинством продуктов:
Блюда с орешками популярны во многих кухнях мира — в Италии, Латинской Америке, Ливане, Тунисе и, конечно же, в России.
Для классического итальянского соуса возьмите 25 г кедровых орешков, 100 г зеленого базилика, 1-2 зубчика чеснока, 100 мл оливкового масла, 30 г пармезана, немного соли.
Как приготовить:
Для этого вегетарианского блюда вам понадобится 20 г орехов, 50 г вяленых томатов, около 0,5 кг брокколи, зубчик чеснока, немного соли и 20 г пармезана.
Как приготовить:
Кедровые орешки широко применяются в народной медицине. Их используют для получения полезнейшего орехового масла, жмых перерабатывают в пищевые добавки, а из скорлупы делают целебные настойки.
Что еще интересного можно узнать о кедровых орехах:
Врачи считают, что кедровые орехи входят в топ-20 продуктов, приносящих организму огромную пользу. Медики часто включают этот продукт в состав диет при различных проблемах со здоровьем.
Но эксперты предупреждают, что даже самые полезные продукты нужно есть умеренно, поскольку это калорийная и достаточно тяжелая пища.
Нутрициолог, терапевт Галина Щепеткова:
«Кедровые орехи содержат растительные органические кислоты, которые, в отличие от жиров животных, приносят нашему сердцу и сосудам только пользу. Продукт богат полезными полиненасыщенными жирными кислотами. Заменять порцию еды кедровыми орешками не стоит, а как перекус они вполне подойдут. Наиболее полезны семена сибирской сосны в сыром виде. Есть их лучше на завтрак или в обед, а на ночь лучше не употреблять. Кедровые орешки рекомендованы для питания детей, так как содержат витамины, которые способствуют росту организма: А, В (тиамин), В2 (рибофлавин), В3 (ниацин), Е (токоферол). Вводить их в рацион лучше после трех лет».
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