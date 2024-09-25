Кашель, боль в груди, ИВЛ — названы симптомы новой болезни легких EVALI

Posted 25 сентября, 09:05
Published 25 сентября, 09:05
Modified 25 сентября, 09:05
Updated 25 сентября, 09:05
Понятие «новое» для этого заболевания весьма условно. Этот диагноз впервые выявили еще в 2019 году в США, когда резко возросла госпитализация пациентов с определенными симптомами — проблемы с дыханием, кашель, боли в груди. Всех этих пациентов объединяло одно — курение вейпов.
К февралю 2020 года с болезнью вейперов было госпитализировано почти 3 тысячи пациентов, из которых 68 погибли. Тогда и появился термин EVALI — аббревиатура, которая расшифровывается в переводе на русский «повреждение легких, ассоциированное с курением электронных сигарет и вейпов».
В 2020 году шумиху вокруг EVALI заслонила новая напасть — коронавирус. Из-за схожести симптомов реальную широту распространения болезни вейперов определить было сложно. Но в конце лета 2024 года Минздрав опубликовал пост о страшной болезни вейперов и стало ясно, что заболевание распространяется с пугающей быстротой.
Врачи говорят, что обычно заболевание начинается с минимальных жалоб — сухость полости рта, небольшое покашливание. Затем проявляются симптомы общего недомогания — головные боли, нарушения сна. А уже после развивается картина, характерная для поражения верхних дыхательных путей. Это приводит человека на больничную койку, а иногда и в реанимацию.
Трудности возникают с постановкой диагноза. EVALI можно определить только после того, как отметены другие состояния со схожими симптомами. Точно поставить диагноз помогает КТ, на рентгене патологические изменения могут быть не видны.
Болезнь приводит к необратимым изменениям в легочной ткани, которые перерастают в фиброз. При подозрении на EVALI рекомендуется госпитализация, потому что нередки резкие ухудшения симптоматики, требующие подключения к ИВЛ.
Специальную терапию для лечения EVALI пока не разработали. Стандартные меры подразумевают отказ от вейпов, лечение симптоматики — обезболивающие при болях в груди, средства от кашля, облегчение дыхания с помощью аппаратных методов.
Медики утверждают, что при своевременном обращении к врачам выздоровление от EVALI наступает примерно на 30-й день лечения. Но предупреждают, что лучше вовсе отказаться от вейпов — курение не только поражает легкие и приводит к EVALI, но и может привести к злокачественным новообразованиям.
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