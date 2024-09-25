Кашель, боль в груди, ИВЛ — названы симптомы новой болезни легких EVALI

Медики утверждают, что при своевременном обращении к врачам выздоровление от EVALI наступает примерно на 30-й день лечения. Но предупреждают, что лучше вовсе отказаться от вейпов — курение не только поражает легкие и приводит к EVALI, но и может привести к злокачественным новообразованиям.