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Posted 25 сентября, 09:05

Published 25 сентября, 09:05

Modified 25 сентября, 09:05

Updated 25 сентября, 09:05

Кашель, боль в груди, ИВЛ — названы симптомы новой болезни легких EVALI

Кашель, боль в груди, ИВЛ — названы симптомы новой болезни легких EVALI

25 сентября 2024, 09:05
Фото: Изображение Midjourney
Кашель, боль в груди, ИВЛ — названы симптомы новой болезни легких EVALI
Минздрав опубликовал подробную информацию о страшной болезни легких. Что известно о новом заболевании EVALI и как распознать симптомы? Можно ли вылечить EVALI и в чем ее опасность?

Что такое EVALI

Понятие «новое» для этого заболевания весьма условно. Этот диагноз впервые выявили еще в 2019 году в США, когда резко возросла госпитализация пациентов с определенными симптомами — проблемы с дыханием, кашель, боли в груди. Всех этих пациентов объединяло одно — курение вейпов.

К февралю 2020 года с болезнью вейперов было госпитализировано почти 3 тысячи пациентов, из которых 68 погибли. Тогда и появился термин EVALI — аббревиатура, которая расшифровывается в переводе на русский «повреждение легких, ассоциированное с курением электронных сигарет и вейпов».

В 2020 году шумиху вокруг EVALI заслонила новая напасть — коронавирус. Из-за схожести симптомов реальную широту распространения болезни вейперов определить было сложно. Но в конце лета 2024 года Минздрав опубликовал пост о страшной болезни вейперов и стало ясно, что заболевание распространяется с пугающей быстротой.

Симптомы EVALI

Врачи говорят, что обычно заболевание начинается с минимальных жалоб — сухость полости рта, небольшое покашливание. Затем проявляются симптомы общего недомогания — головные боли, нарушения сна. А уже после развивается картина, характерная для поражения верхних дыхательных путей. Это приводит человека на больничную койку, а иногда и в реанимацию.

Трудности возникают с постановкой диагноза. EVALI можно определить только после того, как отметены другие состояния со схожими симптомами. Точно поставить диагноз помогает КТ, на рентгене патологические изменения могут быть не видны.

Чем опасна EVALI

Болезнь приводит к необратимым изменениям в легочной ткани, которые перерастают в фиброз. При подозрении на EVALI рекомендуется госпитализация, потому что нередки резкие ухудшения симптоматики, требующие подключения к ИВЛ.

Специальную терапию для лечения EVALI пока не разработали. Стандартные меры подразумевают отказ от вейпов, лечение симптоматики — обезболивающие при болях в груди, средства от кашля, облегчение дыхания с помощью аппаратных методов.

Медики утверждают, что при своевременном обращении к врачам выздоровление от EVALI наступает примерно на 30-й день лечения. Но предупреждают, что лучше вовсе отказаться от вейпов — курение не только поражает легкие и приводит к EVALI, но и может привести к злокачественным новообразованиям.

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