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Posted 24 сентября, 10:26

Published 24 сентября, 10:26

Modified 24 сентября, 10:26

Updated 24 сентября, 10:26

Смартфоны нас прослушивают — паранойя или правда?

Смартфоны нас прослушивают — паранойя или правда?

24 сентября 2024, 10:26
Фото: Изображение Midjourney
Смартфоны нас прослушивают — паранойя или правда?
Доказательства того, что нас слушают смартфоны, найдены. Хотя мобильные телефоны слушают не всех и не всегда. Как «прослушка» работает в мобильных устройствах и как проверить свой смартфон?

Что случилось

Пользователи по всему миру давно начали подозревать, что смартфоны умеют подслушивать. Стоит обсудить что-то вслух, как тут же смартфон начинает выдавать соответствующую рекламу. В Сети массово обсуждали эту проблему, назвав ее «жуткой паранойей».

Интернет-разработчики до недавнего времени опровергали это подозрение. Мол, прослушка смартфонов в постоянном режиме слишком энергозатратна, не говоря уже об аналитике данных и передаче информации.

Однако недавно американская медиакомпания Cox Media Group (CMG) выпустила рекламный ролик, в котором подробно описывается, как компания подслушивает разговоры пользователей через смартфоны, собирая данные для таргетированной рекламы. Для этого используется искусственный интеллект, который анализирует разговоры вокруг устройства в режиме реального времени.

Шокированные журналисты попытались взять комментарии по этому поводу, в том числе и у партнеров CMG, среди которых числится Google и Amazon. Компания Amazon опровергла информацию об активном прослушивании, а вот Google просто удалила медиагруппу со своего сайта.

Компания Amazon опровергла информацию об активном прослушивании, а вот Google просто удалила медиагруппу со своего сайтаКомпания Amazon опровергла информацию об активном прослушивании, а вот Google просто удалила медиагруппу со своего сайта
Компания Amazon опровергла информацию об активном прослушивании, а вот Google просто удалила медиагруппу со своего сайта. Фото: Изображение Midjourney

Как отключить «прослушку» на своем смартфоне

Смартфоны «подслушивают» разговоры через приложения. Поэтому нужно проверять разрешения приложений на своем смартфоне. Для этого нужно зайти в настройки приложений, установленных на вашем устройстве, перейти в раздел «Конфиденциальность» и выбрать «Микрофон».

В этом разделе указаны все приложения, имеющие доступ к микрофону. Если вы переведете выключатель в режим «Запретить доступ», то смартфон не сможет вас подслушивать.

Также необходимо отключить голосовых помощников, если вы ими не пользуетесь. Это запретит доступ к конфиденциальной информации.

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