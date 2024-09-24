Смартфоны нас прослушивают — паранойя или правда?

Posted 24 сентября, 10:26
Published 24 сентября, 10:26
Modified 24 сентября, 10:26
Updated 24 сентября, 10:26
Пользователи по всему миру давно начали подозревать, что смартфоны умеют подслушивать. Стоит обсудить что-то вслух, как тут же смартфон начинает выдавать соответствующую рекламу. В Сети массово обсуждали эту проблему, назвав ее «жуткой паранойей».
Интернет-разработчики до недавнего времени опровергали это подозрение. Мол, прослушка смартфонов в постоянном режиме слишком энергозатратна, не говоря уже об аналитике данных и передаче информации.
Однако недавно американская медиакомпания Cox Media Group (CMG) выпустила рекламный ролик, в котором подробно описывается, как компания подслушивает разговоры пользователей через смартфоны, собирая данные для таргетированной рекламы. Для этого используется искусственный интеллект, который анализирует разговоры вокруг устройства в режиме реального времени.
Шокированные журналисты попытались взять комментарии по этому поводу, в том числе и у партнеров CMG, среди которых числится Google и Amazon. Компания Amazon опровергла информацию об активном прослушивании, а вот Google просто удалила медиагруппу со своего сайта.
Смартфоны «подслушивают» разговоры через приложения. Поэтому нужно проверять разрешения приложений на своем смартфоне. Для этого нужно зайти в настройки приложений, установленных на вашем устройстве, перейти в раздел «Конфиденциальность» и выбрать «Микрофон».
В этом разделе указаны все приложения, имеющие доступ к микрофону. Если вы переведете выключатель в режим «Запретить доступ», то смартфон не сможет вас подслушивать.
Также необходимо отключить голосовых помощников, если вы ими не пользуетесь. Это запретит доступ к конфиденциальной информации.
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