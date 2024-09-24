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Posted 24 сентября, 17:01

Published 24 сентября, 17:01

Modified 25 сентября, 07:38

Updated 25 сентября, 07:38

С понедельника у Земли будет две луны, сообщили в НАСА

С понедельника у Земли будет две луны, сообщили в НАСА

24 сентября 2024, 17:01
Фото: Изображение Midjourney
С понедельника у Земли будет две луны, сообщили в НАСА
«Двоелуние» — редкое астрономическое явление, которое можно наблюдать через телескоп с 29 сентября 2024 года.

Новый спутник Земли — этот космический объект, который ученые считают астероидом РТ-5, но окрестили «мини-луной», будет вращаться вокруг Земли наравне с Луной и только 25 ноября сойдет с гравитационной орбиты планеты.

Однако, разглядеть ее обычным людям будет довольно сложно. P-T5 имеет диаметр около 10 метров, что делает его слишком маленьким и тусклым. Однако, вполне вероятно, что большие телескопы смогут ее увидеть.

«Земля может регулярно захватывать астероиды, сближающихся с Землей (NEO), и выводить их на орбиту, превращая их в мини-луны», — рассказывают ученые Карлос-де ла Фуэнте Маркос и Рауль-де ла Фуэнте Маркос в своем опубликованном исследовании.

Такое случается время от времени с объектами, сближающимися с Землей из-за их траектории и низкой скорости. Они могут оставаться в ловушке притяжения в течение нескольких дней или месяцев. Некоторые даже не совершают один полный оборот вокруг Земли, но в итоге они отделяются.

В последний раз мини-луна была у нас в 2022 году. Астероид 2022 NX1 стал спутником на несколько месяцев и, как полагают ученые, ранее был захвачен Землей в 1981 году. В 2020 году у нас также ненадолго была еще одна мини-луна.

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#Эмилия Шпилева#Наука#Космос#Астрономия#Луна
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