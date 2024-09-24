С понедельника у Земли будет две луны, сообщили в НАСА

Posted 24 сентября, 17:01
Published 24 сентября, 17:01
Modified 25 сентября, 07:38
Updated 25 сентября, 07:38
Новый спутник Земли — этот космический объект, который ученые считают астероидом РТ-5, но окрестили «мини-луной», будет вращаться вокруг Земли наравне с Луной и только 25 ноября сойдет с гравитационной орбиты планеты.
Однако, разглядеть ее обычным людям будет довольно сложно. P-T5 имеет диаметр около 10 метров, что делает его слишком маленьким и тусклым. Однако, вполне вероятно, что большие телескопы смогут ее увидеть.
«Земля может регулярно захватывать астероиды, сближающихся с Землей (NEO), и выводить их на орбиту, превращая их в мини-луны», — рассказывают ученые Карлос-де ла Фуэнте Маркос и Рауль-де ла Фуэнте Маркос в своем опубликованном исследовании.
Такое случается время от времени с объектами, сближающимися с Землей из-за их траектории и низкой скорости. Они могут оставаться в ловушке притяжения в течение нескольких дней или месяцев. Некоторые даже не совершают один полный оборот вокруг Земли, но в итоге они отделяются.
В последний раз мини-луна была у нас в 2022 году. Астероид 2022 NX1 стал спутником на несколько месяцев и, как полагают ученые, ранее был захвачен Землей в 1981 году. В 2020 году у нас также ненадолго была еще одна мини-луна.
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