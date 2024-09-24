С понедельника у Земли будет две луны, сообщили в НАСА

В последний раз мини-луна была у нас в 2022 году. Астероид 2022 NX1 стал спутником на несколько месяцев и, как полагают ученые, ранее был захвачен Землей в 1981 году. В 2020 году у нас также ненадолго была еще одна мини-луна.