Врач рассказала, можно ли насмерть отравиться пельменями в России

Случай отравления детей пельменями в Красноярском крае привел в шок россиян. Как оказалось, семья из шести человек почувствовала себя плохо после ужина, в котором были пельмени и курица, купленные в местном магазине. Врачи боролись за жизнь 12-летнего ребенка, но, к сожалению, их усилия оказались тщетными.