Врач рассказала, можно ли насмерть отравиться пельменями в России

Posted 23 сентября, 09:53
Published 23 сентября, 09:53
Modified 23 сентября, 09:53
Updated 23 сентября, 09:53
Случай отравления детей пельменями в Красноярском крае привел в шок россиян. Как оказалось, семья из шести человек почувствовала себя плохо после ужина, в котором были пельмени и курица, купленные в местном магазине. Врачи боролись за жизнь 12-летнего ребенка, но, к сожалению, их усилия оказались тщетными.
Ранее из жизни ушли еще трое детей в возрасте 6, 11 и 13 лет. Отец и беременная мать находятся под наблюдением медиков, их состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, включая отравление продуктами питания, приобретенными в магазине, а также возможное попадание в пищу опасного токсического вещества.
Все необходимые образцы изъяты, назначены экспертные исследования. Семья на учете в органах системы профилактики не состояла и характеризовалась положительно по месту жительства.
Прокуратура Красноярского края взяла расследование уголовного дела под свой контроль. По некоторым данным, члены семьи могли перепутать приправу с отравой для мух.
Врач-терапевт Татьяна Крепс в беседе с Newia.ru попыталась ответить на вопрос, возможно ли отравление насмерть пельменями в России и стоит ли опасаться популярного полуфабриката.
По словам эксперта, трагический случай в Красноярском крае, показывает, что даже привычные продукты могут стать смертельно опасными при определенных обстоятельствах.
«Пельмени, как и любые другие мясные полуфабрикаты, при нарушении условий хранения или приготовления могут стать источником тяжелого пищевого отравления. Если в фарш попадают болезнетворные бактерии, такие как сальмонелла или листерии, они могут размножаться и выделять сильные токсины, способные вызвать тяжелейшее отравление. Кроме того, не исключено, что в данном случае имело место намеренное добавление в пищу какого-то токсичного вещества. Это может быть как случайное загрязнение, так и умышленное отравление. Важно понимать, что пищевые отравления могут быть крайне опасны, особенно для детей и ослабленных лиц. Симптомы — тошнота, рвота, диарея, боли в животе — могут быстро привести к обезвоживанию, интоксикации и даже к летальному исходу. Поэтому при малейших признаках недомогания после еды необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью. Промедление в таких случаях может стоить человеку жизни», — подчеркнула врач.
Ранее стало известно о том, что в США трое человек погибли из-за отравления молочным коктейлем. Покупка была совершена в кафе. Еще трое человек оказались госпитализированы в больницу.
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