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Posted 23 сентября, 13:23

Published 23 сентября, 13:23

Modified 23 сентября, 20:04

Updated 23 сентября, 20:04

Вивьен Джоли-Питт и Анджелина Джоли в 2024 году

Пять фактов, доказывающих, что дочь Анджелины Джоли и Бреда Питта пойдет по их стопам

23 сентября 2024, 13:23
Фото: Фото: Брюс Гликас. Getty
Вивьен Джоли-Питт и Анджелина Джоли в 2024 году
Младшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта — Вивьен — начинает идти по стопам своих родителей.

Вивьен была названа в честь человека, близкого сердцу Анджелины Джоли: ее покойной матери Маршелин Бертран. Она умерла от рака чуть больше чем за год до рождения девочки, и Джоли решила почтить ее вторым именем — Вивьен.

Вивьен снялась вместе со своей матерью в фильме «Малефисента»

В 2014 году Вивьен появилась в фильме своей матери «Малефисента» в роли юной Авроры Элль Фаннинг. Джоли сказала, что ее дочь, которая на момент съемок была еще малышкой, была единственным вариантом, поскольку другие дети были слишком напуганы, чтобы сниматься с ней в роли грозного персонажа. Об этом пишет PEOPLE.

Анджелина Джоли и Вивьен Джоли-Питт в фильме «Малефисента»Анджелина Джоли и Вивьен Джоли-Питт в фильме «Малефисента»
Анджелина Джоли и Вивьен Джоли-Питт в фильме «Малефисента». Фото: Студия Уолта Диснея/Kobal/Shutterstock

Позже Джоли вспоминала опыт работы с Вивьен над фильмом, рассказав, что тогда еще малышка производила сильное впечатление на репетициях.

«Я была на самом деле в шоке от того, что у нее все так хорошо получилось, что она вернулась и попала в цель! Это пугает», — сказала Джоли.

Вивьен присоединилась к своей матери на красной дорожке

Хотя Джоли и Питт в основном держали своих детей подальше от внимания, они иногда присоединялись к своей матери на различных мероприятиях. Так, Вивьен была рядом с мамой на премьере «Вечных» в Лондоне и Лос-Анджелесе в октябре 2021 года вместе со своими братьями и сестрами.

Анджелина Джоли и Вивьен Джоли-Питт присутствуют на гала-показе фильма «Вечные»Анджелина Джоли и Вивьен Джоли-Питт присутствуют на гала-показе фильма «Вечные»
Анджелина Джоли и Вивьен Джоли-Питт присутствуют на гала-показе фильма «Вечные». Фото: Дэвид М. Бенетт. WireImage

Она также присоединилась к своей семье на премьере фильма «Малефисента: Владычица тьмы» в 2019 году. А совсем недавно Вивьен сопровождала Джоли на премьеру мюзикла «Изгои» на Бродвее, в продюсировании которого она принимала участие.

Вивьен помогла матери ставить бродвейский мюзикл

В августе 2023 года Джоли объявила, что будет продюсировать бродвейскую адаптацию романа С. Э. Хинтона и фильма Фрэнсиса Форда Копполы 1983 года «Изгои». Идея адаптации возникла после того, как Вивьен вдохновила Джоли посмотреть мюзикл.

Девочка-подросток работала волонтером-помощницей у своей мамы и быстро увлеклась проектом.

Вивьен Джоли-Питт, Джастин Левин (автор музыки и соавтор книги) и Анджелина ДжолиВивьен Джоли-Питт, Джастин Левин (автор музыки и соавтор книги) и Анджелина Джоли
Вивьен Джоли-Питт, Джастин Левин (автор музыки и соавтор книги) и Анджелина Джоли. Фото: Брюс Гликас. Getty

«Вив — молодая художница, которая сосредоточила свои усилия на поддержке других», — сказала Джоли. «Она была там, чтобы помочь всем, чем могла, и многому научилась».

Вивьен — главный «театральный руководитель» семьи

Вивьен — большая поклонница театра. Во время красной дорожки премьеры «Изгоев» Джоли сказала PEOPLE, что ее дочь была самой большой «театральной главой» семьи.

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