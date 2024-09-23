Пять фактов, доказывающих, что дочь Анджелины Джоли и Бреда Питта пойдет по их стопам

Posted 23 сентября, 13:23
Published 23 сентября, 13:23
Modified 23 сентября, 20:04
Updated 23 сентября, 20:04
Вивьен была названа в честь человека, близкого сердцу Анджелины Джоли: ее покойной матери Маршелин Бертран. Она умерла от рака чуть больше чем за год до рождения девочки, и Джоли решила почтить ее вторым именем — Вивьен.
В 2014 году Вивьен появилась в фильме своей матери «Малефисента» в роли юной Авроры Элль Фаннинг. Джоли сказала, что ее дочь, которая на момент съемок была еще малышкой, была единственным вариантом, поскольку другие дети были слишком напуганы, чтобы сниматься с ней в роли грозного персонажа. Об этом пишет PEOPLE.
Позже Джоли вспоминала опыт работы с Вивьен над фильмом, рассказав, что тогда еще малышка производила сильное впечатление на репетициях.
«Я была на самом деле в шоке от того, что у нее все так хорошо получилось, что она вернулась и попала в цель! Это пугает», — сказала Джоли.
Хотя Джоли и Питт в основном держали своих детей подальше от внимания, они иногда присоединялись к своей матери на различных мероприятиях. Так, Вивьен была рядом с мамой на премьере «Вечных» в Лондоне и Лос-Анджелесе в октябре 2021 года вместе со своими братьями и сестрами.
Она также присоединилась к своей семье на премьере фильма «Малефисента: Владычица тьмы» в 2019 году. А совсем недавно Вивьен сопровождала Джоли на премьеру мюзикла «Изгои» на Бродвее, в продюсировании которого она принимала участие.
В августе 2023 года Джоли объявила, что будет продюсировать бродвейскую адаптацию романа С. Э. Хинтона и фильма Фрэнсиса Форда Копполы 1983 года «Изгои». Идея адаптации возникла после того, как Вивьен вдохновила Джоли посмотреть мюзикл.
Девочка-подросток работала волонтером-помощницей у своей мамы и быстро увлеклась проектом.
«Вив — молодая художница, которая сосредоточила свои усилия на поддержке других», — сказала Джоли. «Она была там, чтобы помочь всем, чем могла, и многому научилась».
Вивьен — большая поклонница театра. Во время красной дорожки премьеры «Изгоев» Джоли сказала PEOPLE, что ее дочь была самой большой «театральной главой» семьи.
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