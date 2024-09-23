Пять фактов, доказывающих, что дочь Анджелины Джоли и Бреда Питта пойдет по их стопам

В 2014 году Вивьен появилась в фильме своей матери «Малефисента» в роли юной Авроры Элль Фаннинг. Джоли сказала, что ее дочь, которая на момент съемок была еще малышкой, была единственным вариантом, поскольку другие дети были слишком напуганы, чтобы сниматься с ней в роли грозного персонажа. Об этом пишет PEOPLE.