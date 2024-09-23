Отказ от детей как новый тренд? Где и почему люди все чаще выбирают жизнь без потомства

Чайлдфри — это социальное движение, участники которого сознательно отказываются от рождения детей. Сторонники этой концепции считают, что дети — это ограничение свободы и препятствие для самореализации. Они пропагандируют идеи о том, что жизнь без детей более комфортна и благополучна.