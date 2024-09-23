Отказ от детей как новый тренд? Где и почему люди все чаще выбирают жизнь без потомства

Posted 23 сентября, 08:44
Published 23 сентября, 08:44
Modified 23 сентября, 08:46
Updated 23 сентября, 08:46
Чайлдфри — это социальное движение, участники которого сознательно отказываются от рождения детей. Сторонники этой концепции считают, что дети — это ограничение свободы и препятствие для самореализации. Они пропагандируют идеи о том, что жизнь без детей более комфортна и благополучна.
Власти России обеспокоены тем, что подобные взгляды могут негативно сказаться на демографической ситуации в стране. Поэтому было принято решение ввести штрафы за распространение информации, которая побуждает людей к отказу от деторождения.
Согласно новому закону, физические лица, занимающиеся пропагандой чайлдфри, могут быть оштрафованы на сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Для юридических лиц (организаций, СМИ и т. д.) размер штрафа составит от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
В Японии, Южной Корее и странах Западной Европы (Германии, Франции, Великобритании) доля людей, не желающих иметь детей, достигает 20-25% от общего населения. Причины такого явления кроются в высоком уровне жизни, карьерной ориентированности молодежи, а также в стремлении к личной свободе и независимости.
В то же время в развивающихся странах Азии, Африки и Латинской Америки идеология чайлдфри пока не получила столь широкого распространения. Здесь по-прежнему сохраняются традиционные семейные ценности, а многодетность воспринимается как норма. Например, в Нигерии, Афганистане и Йемене коэффициент рождаемости превышает 4 ребенка на одну женщину.
Согласно прогнозам экспертов, в ближайшие 2 года демографическая ситуация в мире будет развиваться следующим образом:
— Страны с высокой рождаемостью: Нигерия, Пакистан, Эфиопия, Индия. В этих государствах коэффициент рождаемости сохранится на уровне 3-4 детей на женщину.
— Страны со средней рождаемостью: Китай, Бразилия, Мексика, Индонезия. Здесь показатели рождаемости будут находиться в диапазоне 2-3 детей на женщину.
— Страны с низкой рождаемостью: Япония, Германия, Италия. В этих государствах коэффициент рождаемости не превысит 1,5 ребенка на женщину.
Историк Денис Обухов считает, что демографическая ситуация в мире в ближайшие годы будет неоднородной. Развитые страны столкнутся с проблемой старения населения, в то время как в беднейших государствах Африки и Азии будет наблюдаться «демографический взрыв». По его словам, последствия данного явления отразятся на всех сферах жизни.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14