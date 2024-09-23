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Posted 23 сентября, 11:01

Published 23 сентября, 11:01

Modified 23 сентября, 11:01

Updated 23 сентября, 11:01

Когда и как сажать лук под зиму в 2024 году: рекомендации эксперта для рекордного урожая

Когда и как сажать лук под зиму в 2024 году: рекомендации эксперта для рекордного урожая

23 сентября 2024, 11:01
Фото: freepik
Выращивание лука под зиму — отличный способ получить ранний и обильный урожай этой популярной овощной культуры. Но для того, чтобы добиться успеха, важно правильно определить оптимальные сроки посадки. В 2024 году садоводам и огородникам следует обратить особое внимание на рекомендации экспертов.

Когда сажать лук под зиму в 2024 году?

Опытный агроном Иван Петров рекомендует сажать лук под зиму в Центральном регионе России в период с середины сентября до конца октября.

«Именно в эти сроки создаются наиболее благоприятные условия для укоренения и перезимовки лука», — поясняет эксперт.

Более точные сроки посадки будут зависеть от погодных условий в вашем регионе. Как правило, оптимальное время для посадки лука наступает, когда среднесуточная температура воздуха опускается до +5…+10°C. В Центральной России это обычно происходит в конце сентября.

«Важно высаживать лук под зиму заблаговременно, чтобы он успел укорениться до наступления устойчивых заморозков, — говорит спикер. — Если посадить лук слишком поздно, растения могут не успеть адаптироваться к зимним условиям и погибнуть»
Фото: freepik

Выбор сорта лука для посадки под зиму

Не все сорта лука одинаково хорошо подходят для посадки под зиму. Агроном рекомендует отдавать предпочтение проверенным зимостойким сортам, таким как: — Штутгартер Ризен — Эксибишен — Даниловский — Халцедон — Стригуновский.

Эти сорта отличаются высокой зимостойкостью, хорошей перезимовкой и способностью формировать крупные луковицы. Кроме того, они устойчивы к распространенным заболеваниям лука.

Фото: freepik

Подготовка участка и посадка лука

Для успешной перезимовки лука важно правильно подготовить участок. Агроном советует:

1. Выбрать хорошо освещенное, защищенное от ветров место. Лук не любит застоя влаги, поэтому участок должен быть с легким, плодородным и хорошо дренированным грунтом.

2. Тщательно перекопать почву на штык лопаты, внести органические (перегной, компост) и минеральные (суперфосфат, сульфат калия) удобрения. Это обеспечит растениям питание на весь период вегетации.

3. Нарезать грядки шириной 70-90 см, высотой 15-20 см. Расстояние между рядами должно быть 20-25 см, а между луковицами в ряду — 8-10 см.

4. Высаживать луковицы на глубину 5-7 см, слегка присыпав их почвой.

Верхушки луковиц должны быть немного выше уровня земли. 5. После посадки обильно полить грядки и мульчировать их перегноем, торфом или соломой слоем 5-7 см. Это защитит растения от вымерзания.

Фото: freepik

Уход за луком зимой

Чтобы лук благополучно перезимовал, за ним тоже необходимо правильно ухаживать:

— Регулярно очищать грядки от сорняков и рыхлить почву, не допуская образования корки.

— При обильных снегопадах стряхивать снег с растений, чтобы предотвратить выпревание.

— Укрывать грядки лапником, соломой или агроволокном на зиму, особенно в периоды сильных морозов.

— Весной, как только почва оттает, аккуратно рыхлить землю вокруг растений и подкармливать их азотными удобрениями.

Соблюдение этих простых правил позволит вырастить крепкие, здоровые луковицы и получить обильный ранний урожай уже в следующем году.

Фото: freepik

Агроном Иван Петров также дает несколько дополнительных советов для успешной посадки лука под зиму:

1. Используйте только здоровые, некрупные луковицы. Оптимальный размер — 2-3 см в диаметре.

2. Перед посадкой обработайте луковицы фунгицидными препаратами, чтобы предотвратить грибковые заболевания.

3. Не допускайте глубокой посадки лука — это может привести к вымоканию и загниванию растений.

4. Мульчируйте грядки толстым слоем органики, это защитит корни от вымерзания.

5. Следите за состоянием растений весной и при необходимости подкармливайте их комплексными минеральными удобрениями.

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