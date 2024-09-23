Когда и как сажать лук под зиму в 2024 году: рекомендации эксперта для рекордного урожая

Когда сажать лук под зиму в 2024 году? Выбор сорта лука для посадки под зиму Подготовка участка и посадка лука Уход за луком зимой

Выращивание лука под зиму — отличный способ получить ранний и обильный урожай этой популярной овощной культуры. Но для того, чтобы добиться успеха, важно правильно определить оптимальные сроки посадки. В 2024 году садоводам и огородникам следует обратить особое внимание на рекомендации экспертов.