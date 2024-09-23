Когда и как сажать лук под зиму в 2024 году: рекомендации эксперта для рекордного урожая

Posted 23 сентября, 11:01
Published 23 сентября, 11:01
Modified 23 сентября, 11:01
Updated 23 сентября, 11:01
Опытный агроном Иван Петров рекомендует сажать лук под зиму в Центральном регионе России в период с середины сентября до конца октября.
«Именно в эти сроки создаются наиболее благоприятные условия для укоренения и перезимовки лука», — поясняет эксперт.
Более точные сроки посадки будут зависеть от погодных условий в вашем регионе. Как правило, оптимальное время для посадки лука наступает, когда среднесуточная температура воздуха опускается до +5…+10°C. В Центральной России это обычно происходит в конце сентября.
«Важно высаживать лук под зиму заблаговременно, чтобы он успел укорениться до наступления устойчивых заморозков, — говорит спикер. — Если посадить лук слишком поздно, растения могут не успеть адаптироваться к зимним условиям и погибнуть»
Не все сорта лука одинаково хорошо подходят для посадки под зиму. Агроном рекомендует отдавать предпочтение проверенным зимостойким сортам, таким как: — Штутгартер Ризен — Эксибишен — Даниловский — Халцедон — Стригуновский.
Эти сорта отличаются высокой зимостойкостью, хорошей перезимовкой и способностью формировать крупные луковицы. Кроме того, они устойчивы к распространенным заболеваниям лука.
Для успешной перезимовки лука важно правильно подготовить участок. Агроном советует:
1. Выбрать хорошо освещенное, защищенное от ветров место. Лук не любит застоя влаги, поэтому участок должен быть с легким, плодородным и хорошо дренированным грунтом.
2. Тщательно перекопать почву на штык лопаты, внести органические (перегной, компост) и минеральные (суперфосфат, сульфат калия) удобрения. Это обеспечит растениям питание на весь период вегетации.
3. Нарезать грядки шириной 70-90 см, высотой 15-20 см. Расстояние между рядами должно быть 20-25 см, а между луковицами в ряду — 8-10 см.
4. Высаживать луковицы на глубину 5-7 см, слегка присыпав их почвой.
Верхушки луковиц должны быть немного выше уровня земли. 5. После посадки обильно полить грядки и мульчировать их перегноем, торфом или соломой слоем 5-7 см. Это защитит растения от вымерзания.
Чтобы лук благополучно перезимовал, за ним тоже необходимо правильно ухаживать:
— Регулярно очищать грядки от сорняков и рыхлить почву, не допуская образования корки.
— При обильных снегопадах стряхивать снег с растений, чтобы предотвратить выпревание.
— Укрывать грядки лапником, соломой или агроволокном на зиму, особенно в периоды сильных морозов.
— Весной, как только почва оттает, аккуратно рыхлить землю вокруг растений и подкармливать их азотными удобрениями.
Соблюдение этих простых правил позволит вырастить крепкие, здоровые луковицы и получить обильный ранний урожай уже в следующем году.
Агроном Иван Петров также дает несколько дополнительных советов для успешной посадки лука под зиму:
1. Используйте только здоровые, некрупные луковицы. Оптимальный размер — 2-3 см в диаметре.
2. Перед посадкой обработайте луковицы фунгицидными препаратами, чтобы предотвратить грибковые заболевания.
3. Не допускайте глубокой посадки лука — это может привести к вымоканию и загниванию растений.
4. Мульчируйте грядки толстым слоем органики, это защитит корни от вымерзания.
5. Следите за состоянием растений весной и при необходимости подкармливайте их комплексными минеральными удобрениями.
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