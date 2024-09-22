newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 сентября, 17:11

Published 22 сентября, 17:11

Modified 22 сентября, 17:11

Updated 22 сентября, 17:11

Юбки на осень-2024 — новая осенне-зимняя коллекция, актуальные модели сезона

Юбки на осень-2024 — новая осенне-зимняя коллекция, актуальные модели сезона

22 сентября 2024, 17:11
Фото: Изображение Midjourney
Стилисты представили актуальные модели юбок на осенне-зимний сезон. Среди них найдутся варианты и для городского аутфита, и для офисной жизни и, конечно, для романтических осенних прогулок. Собрали для вас самые актуальные тренды осени-2024.

Кожаные

Кожаные модели снова становятся хитом сезона. Такие юбки очень практичные и идеально подходят для прохладной погоды. Для самых элегантных и дерзких предлагаем прямые модели кожаных юбок либо актуальный А-силуэт.

Кстати, дизайнеры предупреждают, что кожаные юбки будут оставаться в тренде не один сезон.

Кожаные модели снова становятся хитом сезонаКожаные модели снова становятся хитом сезона
Кожаные модели снова становятся хитом сезона. Фото: Изображение Midjourney

Party-skirts

Стилисты считают, что каждодневный лук должен быть запоминающимся и праздничным. Поэтому представили в своих коллекциях невероятное количество моделей юбок со стразами и пайетками. Модели отлично сочетаются как со строгой офисной рубашкой, так и со свитером оверсайз.

В модных коллекциях осени — невероятное количество моделей юбок со стразами и пайетками.В модных коллекциях осени — невероятное количество моделей юбок со стразами и пайетками.
В модных коллекциях осени — невероятное количество моделей юбок со стразами и пайетками.. Фото: Изображение Midjourney

Костюмные

Классика четко удерживает трендовые позиции. Строгие костюмные юбки идеально подчеркивают фигуру и отличаются безупречным элегантным кроем. Напоминаем, что главная модная тенденция года — Officecore и Corpcore. То есть отдаем предпочтение юбке-карандаш длиной ниже колена.

Строгие костюмные юбки идеально подчеркивают фигуру и отличаются безупречным элегантным кроемСтрогие костюмные юбки идеально подчеркивают фигуру и отличаются безупречным элегантным кроем
Строгие костюмные юбки идеально подчеркивают фигуру и отличаются безупречным элегантным кроем. Фото: Изображение Midjourney

Замшевые

И снова в моде — стильная замша. Дизайнеры предлагают в сезоне-2024 модели юбок свободного кроя и приталенные варианты.

И снова в моде — стильная замшаИ снова в моде — стильная замша
И снова в моде — стильная замша. Фото: Изображение Midjourney

Твид

Дорого, благородно, стильно — именно так смотрятся твидовые юбки во все времена. Осень и зима — самое время отдать предпочтение плотным и теплым твидовым юбкам. Вечная классика — твидовая юбка-карандаш длиной чуть ниже колена. Карманы, пуговицы, разрезы разнообразят дизайн строгих юбок.

Осень и зима — самое время отдать предпочтение плотным и теплым твидовым юбкамОсень и зима — самое время отдать предпочтение плотным и теплым твидовым юбкам
Осень и зима — самое время отдать предпочтение плотным и теплым твидовым юбкам. Фото: Изображение Midjourney

Деним

Джинсовые юбки вовсю демонстрируют модные инфлюенсеры и звезды стритстайла. Осенью-2024 актуальны и кокетливые миди, и джинсовые юбки-карандаш, и миди с высоким разрезом.

Осенью-2024 актуальны кокетливые джинсовые мидиОсенью-2024 актуальны кокетливые джинсовые миди
Осенью-2024 актуальны кокетливые джинсовые миди. Фото: Изображение Midjourney

Бохо-стиль

Игривые юбки с бахромой есть почти во всех осенне-зимних коллекциях. Это весьма смелое решение, но образ получается запоминающимся, веселым и игривым.

Игривые юбки с бахромой есть почти во всех осенне-зимних коллекцияхИгривые юбки с бахромой есть почти во всех осенне-зимних коллекциях
Игривые юбки с бахромой есть почти во всех осенне-зимних коллекциях. Фото: Изображение Midjourney
Читайте также:
Куртки из шерсти — главный хит осени-2024: 3 самые модные моделиТренды осенней обуви: самые свежие модные тенденции, которыми уже пользуются жители европейских столицБархат на ногтях: как сделать хитовый маникюр из соцсетей дома
#Екатерина Непомнящая#Общество#Красота#Мода
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика