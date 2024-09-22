Юбки на осень-2024 — новая осенне-зимняя коллекция, актуальные модели сезона

Posted 22 сентября, 17:11
Published 22 сентября, 17:11
Modified 22 сентября, 17:11
Updated 22 сентября, 17:11
Кожаные модели снова становятся хитом сезона. Такие юбки очень практичные и идеально подходят для прохладной погоды. Для самых элегантных и дерзких предлагаем прямые модели кожаных юбок либо актуальный А-силуэт.
Кстати, дизайнеры предупреждают, что кожаные юбки будут оставаться в тренде не один сезон.
Стилисты считают, что каждодневный лук должен быть запоминающимся и праздничным. Поэтому представили в своих коллекциях невероятное количество моделей юбок со стразами и пайетками. Модели отлично сочетаются как со строгой офисной рубашкой, так и со свитером оверсайз.
Классика четко удерживает трендовые позиции. Строгие костюмные юбки идеально подчеркивают фигуру и отличаются безупречным элегантным кроем. Напоминаем, что главная модная тенденция года — Officecore и Corpcore. То есть отдаем предпочтение юбке-карандаш длиной ниже колена.
И снова в моде — стильная замша. Дизайнеры предлагают в сезоне-2024 модели юбок свободного кроя и приталенные варианты.
Дорого, благородно, стильно — именно так смотрятся твидовые юбки во все времена. Осень и зима — самое время отдать предпочтение плотным и теплым твидовым юбкам. Вечная классика — твидовая юбка-карандаш длиной чуть ниже колена. Карманы, пуговицы, разрезы разнообразят дизайн строгих юбок.
Джинсовые юбки вовсю демонстрируют модные инфлюенсеры и звезды стритстайла. Осенью-2024 актуальны и кокетливые миди, и джинсовые юбки-карандаш, и миди с высоким разрезом.
Игривые юбки с бахромой есть почти во всех осенне-зимних коллекциях. Это весьма смелое решение, но образ получается запоминающимся, веселым и игривым.
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