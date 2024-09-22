Юбки на осень-2024 — новая осенне-зимняя коллекция, актуальные модели сезона

Стилисты считают, что каждодневный лук должен быть запоминающимся и праздничным. Поэтому представили в своих коллекциях невероятное количество моделей юбок со стразами и пайетками. Модели отлично сочетаются как со строгой офисной рубашкой, так и со свитером оверсайз.