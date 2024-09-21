Не будут счастливы в браке — знаки зодиака, не созданные для семейных уз

Posted 21 сентября, 13:32
Published 21 сентября, 13:32
Modified 21 сентября, 13:32
Updated 21 сентября, 13:32
Непостоянный характер Близнецов известен всем. Они быстро увлекаются, но и быстро остывают, легко заводят знакомства и меняют увлечения. Брак предполагает взятие на себя ответственности и выполнения определенных обязательств. Это кажется Близнецам скучным.
Им тяжело годами вести один и тот же образ жизни, находиться в тех же отношениях. Близнецы просто не могут жить рутинной жизнью. Семейные узы с Близнецом будут крепки, если попадется единомышленник, который не даст им скучать.
А еще Близнецы обожают, когда за ними постоянно бегают и добиваются их внимания. Так что спокойствие и стабильность в браке с Близнецами невозможны.
Львы любят постоянно восхищать окружающих, им просто необходимо постоянное внимание и признание толпы. Поэтому с одним-единственным партнером им будет просто не хватать внимания.
А еще Львы предпочитают в отношениях остроту, непредсказуемость, шквал эмоций. Такое обычно происходит в начале отношений, а вот в рутине семейной жизни они могут заскучать.
Свобода и независимость — главные ценности жизни Стрельцов. Поэтому если их кто-то будет в этом ограничивать, то они будут бежать от отношений.
А еще Стрельцы очень ранимы и боятся открывать свое сердце. Из-за этого они опасаются вступать в брак и часто обречены на одиночество.
Семейные узы со Стрельцами возможны, только если партнеру удастся заслужить их доверие и не ограничивать их свободу.
Водолеи очень коммуникабельны и любвеобильны. Они красиво ухаживают, устраивают романтические сюрпризы и готовы на всё ради своего избранника. Но только пока дело не дошло до брачных обязательств.
Дело в том, что Водолеи ценят одиночество — им просто необходимо время от времени побыть с самим собой. Семья ограничивает такую свободу, поэтому они не торопятся вступать в брак.
Очень романтичные и трепетно относящиеся к партнерам Рыбы боятся не оправдать их ожиданий. Им часто кажется, что они недостойны своих половинок и далеки от идеала. По этой причине они не предлагают брак.
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