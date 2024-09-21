Как участнику СВО получить денежные выплаты через «Госуслуги» в 2024 году

На экране откроется перечень документов, которые необходимы для получения выплаты, а затем пользователю будет предложено заполнить заявление, указав личную информацию, все графы будут заполнены автоматически на основании тех данных, которые уже внесены на «Госуслугах». Затем выбирается конкретное отделение СФР, в том числе по месту прописки или временной регистрации.