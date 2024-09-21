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Posted 21 сентября, 07:00

Published 21 сентября, 07:00

Modified 21 сентября, 07:00

Updated 21 сентября, 07:00

Как оформить выплаты участнику СВО на «Госуслугах»

Как участнику СВО получить денежные выплаты через «Госуслуги» в 2024 году

21 сентября 2024, 07:00
Фото: Изображение Midjourney
Как оформить выплаты участнику СВО на «Госуслугах»
В 2024 году участники СВО могут получить денежные выплаты, оформив их на сайте «Госуслуги». Рассказываем, как это сделать.

Как получить выплаты участникам СВО в 2024 году

Выплаты участникам СВО предоставляет Соцфонд России. Размер финансовой помощи — 4,1 тыс. рублей в месяц. Назначение выплаты происходит без заявления — после того, как участник СВО получает удостоверение ВБД (ветерана боевых действий). При этом получатель имеет право направить обращение в Социальный фонд России, чтобы ему назначили выплату, и для этого не нужно посещать отделение — все происходит онлайн, через сайт «Госуслуги».

Как оформить ЕДВ участнику СВО на «Госуслугах» в 2024 году

Ведомство, ответственное за назначение выплаты, — Социальный фонд России (СФР). Далее в соответствующем окне нужно выбрать «Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации» и нажать кнопку «Начать».

На экране откроется перечень документов, которые необходимы для получения выплаты, а затем пользователю будет предложено заполнить заявление, указав личную информацию, все графы будут заполнены автоматически на основании тех данных, которые уже внесены на «Госуслугах». Затем выбирается конкретное отделение СФР, в том числе по месту прописки или временной регистрации.

Следующий этап — внесение реквизитов тех документов, которые дают участнику СВО право на получение выплаты. В этом поле нужно будет записать данные удостоверения ВБД. После этого заявление можно будет отправлять.

В конкретный срок — пять рабочих дней с даты отправки заполненного заявления участнику СВО нужно будет прийти в отделение Социального фонда России и предоставить документы в виде оригиналов.

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