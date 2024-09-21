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Posted 21 сентября, 18:11

Published 21 сентября, 18:11

Modified 23 сентября, 08:01

Updated 23 сентября, 08:01

Чистка лица может оставить рубцы? Косметолог рассказала об опасности процедуры

Чистка лица может оставить рубцы? Косметолог рассказала об опасности процедуры

21 сентября 2024, 18:11
Фото: Изображение Midjourney
Косметологи считают чистку лица нужной процедурой. А еще она является одной из самых популярных косметологических процедур. Но есть один вид чистки, которого нужно избегать — мы расскажем какой.

Вам точно нужна чистка лица?

Чистка лица — необходима, считают косметологи. Ежедневно наша кожа сильно загрязняется: кожные железы вырабатывают сальный секрет, на который наслаивается пыль, грязь, косметика. Всё это остается на коже и не дает ей обновляться. Поэтому и нужна процедура глубокого очищения.

Вам обязательно нужна чистка лица, если у вас появляются на коже черные точки или комедоны, неровности на коже, если кожа потускнела и выглядит нездоровой.

Но процедура может навредить, если у вас слишком тонкая чувствительная кожа или сосуды слишком близко расположены к поверхности кожи. Также нельзя проводить чистку лица при кожных заболеваниях.

Нельзя проводить чистку лица при кожных заболеванияхНельзя проводить чистку лица при кожных заболеваниях
Нельзя проводить чистку лица при кожных заболеваниях. Фото: Изображение Midjourney

Какого вида чистки лица стоит опасаться?

Если чистка лица проведена по всем правилам и у вас нет никаких противопоказаний к ее проведению, то результат вы увидите сразу. После процедуры исчезают черные точки и комедоны, тон лица выравнивается, а кожа станет сияющей и гладкой.

Но результат зависит и от вида чистки лица. Методику должен подбирать косметолог или дерматолог, учитывая ваши личные особенности: тип кожи, наличие проблем, противопоказания, чувствительность кожи, особенности домашнего ухода и т. д.

Косметологи советуют выбирать аппаратную или химическую чистку лица.

В первом случае процедура представляет собой деликатное очищение с использованием вакуума и кислотных сывороток. Благодаря этому кожа глубоко очищается, а эпидермис смягчается и лицо выглядит молодо и свежо.

Косметологи советуют выбирать аппаратную или химическую чистку лицаКосметологи советуют выбирать аппаратную или химическую чистку лица
Косметологи советуют выбирать аппаратную или химическую чистку лица. Фото: Изображение Midjourney

Во втором случае применяется щадящая чистка, направленная на разрыхление эпидермиса, глубокое очищение кожи и стимулирование процесса жизнедеятельности клетки.

А вот от механической чистки лица косметологи советуют отказаться.

«Раньше существовали только механические чистки — в ходе процедуры лицо распаривали и с помощью ложечки и других специальных косметологических инструментов очищали кожу. Такие чистки являются очень травматичными — и в последнее время в косметологии они используются все реже и реже. Я рекомендую вам воздержаться от механических чисток, потому что при этой процедуре идет очень сильная травматизация пор и всегда есть шанс оставить рубцы», — объясняет врач-дерматолог Анна Филимонова.
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#Общество#Красота#Уход за кожей
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