Чистка лица может оставить рубцы? Косметолог рассказала об опасности процедуры

Posted 21 сентября, 18:11
Published 21 сентября, 18:11
Modified 23 сентября, 08:01
Updated 23 сентября, 08:01
Чистка лица — необходима, считают косметологи. Ежедневно наша кожа сильно загрязняется: кожные железы вырабатывают сальный секрет, на который наслаивается пыль, грязь, косметика. Всё это остается на коже и не дает ей обновляться. Поэтому и нужна процедура глубокого очищения.
Вам обязательно нужна чистка лица, если у вас появляются на коже черные точки или комедоны, неровности на коже, если кожа потускнела и выглядит нездоровой.
Но процедура может навредить, если у вас слишком тонкая чувствительная кожа или сосуды слишком близко расположены к поверхности кожи. Также нельзя проводить чистку лица при кожных заболеваниях.
Если чистка лица проведена по всем правилам и у вас нет никаких противопоказаний к ее проведению, то результат вы увидите сразу. После процедуры исчезают черные точки и комедоны, тон лица выравнивается, а кожа станет сияющей и гладкой.
Но результат зависит и от вида чистки лица. Методику должен подбирать косметолог или дерматолог, учитывая ваши личные особенности: тип кожи, наличие проблем, противопоказания, чувствительность кожи, особенности домашнего ухода и т. д.
Косметологи советуют выбирать аппаратную или химическую чистку лица.
В первом случае процедура представляет собой деликатное очищение с использованием вакуума и кислотных сывороток. Благодаря этому кожа глубоко очищается, а эпидермис смягчается и лицо выглядит молодо и свежо.
Во втором случае применяется щадящая чистка, направленная на разрыхление эпидермиса, глубокое очищение кожи и стимулирование процесса жизнедеятельности клетки.
А вот от механической чистки лица косметологи советуют отказаться.
«Раньше существовали только механические чистки — в ходе процедуры лицо распаривали и с помощью ложечки и других специальных косметологических инструментов очищали кожу. Такие чистки являются очень травматичными — и в последнее время в косметологии они используются все реже и реже. Я рекомендую вам воздержаться от механических чисток, потому что при этой процедуре идет очень сильная травматизация пор и всегда есть шанс оставить рубцы», — объясняет врач-дерматолог Анна Филимонова.
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