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Posted 21 сентября, 17:00

Published 21 сентября, 17:00

Modified 21 сентября, 17:00

Updated 21 сентября, 17:00

7 главных осенних трендов маникюра — вишневая кола, оливки, латте и не только

7 главных осенних трендов маникюра — вишневая кола, оливки, латте и не только

21 сентября 2024, 17:00
Фото: Изображение Midjourney
Модные показы осень-зима — 2024 представили главные тренды маникюра на нынешний сезон. Есть варианты и для тех, кто обожает исключительно осенние оттенки, и для тех, кто предпочитает классику, и для тех, кто хочет убежать от осенней скуки.

Вишневая кола

Теперь трендовый цвет на окрашивание волос добрался и до маникюра. С оттенком вишневой колы на ногтях выходили на подиумы модели Helmut Lang и Leonard Paris. Бьюти-мастера отмечают, что бордовые оттенки всегда актуальны в осенне-зимний период, поскольку всем идут и со всем сочетаются.

Осенью-2024 отдавайте предпочтение более насыщенным темным оттенкам вишни.

Осенью-2024 отдавайте предпочтение более насыщенным темным оттенкам вишниОсенью-2024 отдавайте предпочтение более насыщенным темным оттенкам вишни
Осенью-2024 отдавайте предпочтение более насыщенным темным оттенкам вишни. Фото: Изображение Midjourney

Оливки

На осенне-зимних показах модели демонстрируют тренд на матча латте. Это маникюр мягкого сливочно-зеленого оттенка. Но если вы предпочитаете более темные и насыщенные цвета, выбирайте другой трендовый вариант маникюра — темно-оливковый. Бьюти-мастера предлагают усилить сияние такого оттенка с помощью втирки, глиттера или перламутрового топа.

Другой трендовый вариант маникюра — темно-оливковыйДругой трендовый вариант маникюра — темно-оливковый
Другой трендовый вариант маникюра — темно-оливковый. Фото: Изображение Midjourney

Ядовито-зеленый

Если не боитесь слишком ярких оттенков и дерзких маникюров, обратите внимание на brat green. Это едкий зеленый цвет, завоевавший огромную популярность этим летом. Оттенок отлично сочетается с «металликом» и объемным дизайном.

Если не боитесь слишком ярких оттенков и дерзких маникюров, обратите внимание на brat greenЕсли не боитесь слишком ярких оттенков и дерзких маникюров, обратите внимание на brat green
Если не боитесь слишком ярких оттенков и дерзких маникюров, обратите внимание на brat green

Эспрессо

Насыщенные кофейные цвета — самые модные нынешней осенью. Это касается и маникюра, где в тренде оттенок эспрессо. Бьюти-мастера советуют заменить этим оттенком другие цвета, которые чаще всего предлагаются осенью — красный и черный.

Впрочем, допускаются и более мягкие вариации — совмещение эспрессо и латте в виде градиента или френча.

Насыщенные кофейные цвета — самые модные нынешней осеньюНасыщенные кофейные цвета — самые модные нынешней осенью
Насыщенные кофейные цвета — самые модные нынешней осенью. Фото: Изображение Midjourney

Минималистичные стразы

Принято считать, что яркое и блестящее подходит только маникюру для вечеринок. Но бьюти-мастера уверяют, что стразы отлично смотрятся и в повседневном луке, если сделать минималистичный принт.

На осенне-зимних коллекциях демонстрируют темные и приглушенные оттенки с несколько хаотичным добавлением страз. Тут главное не переусердствовать с украшениями.

Бьюти-мастера уверяют, что стразы отлично смотрятся и в повседневном лукеБьюти-мастера уверяют, что стразы отлично смотрятся и в повседневном луке
Бьюти-мастера уверяют, что стразы отлично смотрятся и в повседневном луке. Фото: Изображение Midjourney

Золотые кончики

Золото на маникюре — классика, которая всегда будет в тренде, уверяют стилисты. Осенью-2024 самый популярный вариант — золотые кончики на маникюре, как будто ногти чуть окунули в золото.

Осенью-2024 самый популярный вариант — золотые кончики на маникюреОсенью-2024 самый популярный вариант — золотые кончики на маникюре
Осенью-2024 самый популярный вариант — золотые кончики на маникюре. Фото: Изображение Midjourney

Молочные лунки

Классический нюд бьюти-мастера предлагают разнообразить лунками. Их подчеркивают с помощью молочного полупрозрачного лака. Это поддерживает тренд на микрофренч и понравится тем, кто предпочитает естественность и натуральность.

Классический нюд бьюти-мастера предлагают разнообразить лункамиКлассический нюд бьюти-мастера предлагают разнообразить лунками
Классический нюд бьюти-мастера предлагают разнообразить лунками. Фото: ecofoto.ru
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#Екатерина Непомнящая#Общество#Красота#Мода
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