7 главных осенних трендов маникюра — вишневая кола, оливки, латте и не только

Вишневая кола Оливки Ядовито-зеленый Эспрессо Минималистичные стразы Золотые кончики Молочные лунки

Модные показы осень-зима — 2024 представили главные тренды маникюра на нынешний сезон. Есть варианты и для тех, кто обожает исключительно осенние оттенки, и для тех, кто предпочитает классику, и для тех, кто хочет убежать от осенней скуки.