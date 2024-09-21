7 главных осенних трендов маникюра — вишневая кола, оливки, латте и не только

Posted 21 сентября, 17:00
Published 21 сентября, 17:00
Modified 21 сентября, 17:00
Updated 21 сентября, 17:00
Теперь трендовый цвет на окрашивание волос добрался и до маникюра. С оттенком вишневой колы на ногтях выходили на подиумы модели Helmut Lang и Leonard Paris. Бьюти-мастера отмечают, что бордовые оттенки всегда актуальны в осенне-зимний период, поскольку всем идут и со всем сочетаются.
Осенью-2024 отдавайте предпочтение более насыщенным темным оттенкам вишни.
На осенне-зимних показах модели демонстрируют тренд на матча латте. Это маникюр мягкого сливочно-зеленого оттенка. Но если вы предпочитаете более темные и насыщенные цвета, выбирайте другой трендовый вариант маникюра — темно-оливковый. Бьюти-мастера предлагают усилить сияние такого оттенка с помощью втирки, глиттера или перламутрового топа.
Если не боитесь слишком ярких оттенков и дерзких маникюров, обратите внимание на brat green. Это едкий зеленый цвет, завоевавший огромную популярность этим летом. Оттенок отлично сочетается с «металликом» и объемным дизайном.
Насыщенные кофейные цвета — самые модные нынешней осенью. Это касается и маникюра, где в тренде оттенок эспрессо. Бьюти-мастера советуют заменить этим оттенком другие цвета, которые чаще всего предлагаются осенью — красный и черный.
Впрочем, допускаются и более мягкие вариации — совмещение эспрессо и латте в виде градиента или френча.
Принято считать, что яркое и блестящее подходит только маникюру для вечеринок. Но бьюти-мастера уверяют, что стразы отлично смотрятся и в повседневном луке, если сделать минималистичный принт.
На осенне-зимних коллекциях демонстрируют темные и приглушенные оттенки с несколько хаотичным добавлением страз. Тут главное не переусердствовать с украшениями.
Золото на маникюре — классика, которая всегда будет в тренде, уверяют стилисты. Осенью-2024 самый популярный вариант — золотые кончики на маникюре, как будто ногти чуть окунули в золото.
Классический нюд бьюти-мастера предлагают разнообразить лунками. Их подчеркивают с помощью молочного полупрозрачного лака. Это поддерживает тренд на микрофренч и понравится тем, кто предпочитает естественность и натуральность.
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